Valtionepidemiologi Anders Tegnell varoittaa, että Ruotsiin voi osua lähitulevaisuudessa koronapandemian kolmas aalto. Ruotsin valtalehti Dagens Nyheter vaati pääkirjoituksessaan Ruotsia sulkemaan yhteiskuntansa.

Tukholma

Ruotsi suunnittelee kiristävänsä koronatoimiaan merkittävästi heti tämän vuoden alussa. Koronavuosi 2021 on kuitenkin alkanut Ruotsissa kohuilla, jotka liittyvät johtavien poliitikkojen ja päättäjien toimintaan joulun pyhien aikana.

Joulun alla ja jälkeen monet ruotsalaispäättäjät ovat joutuneet selittämään medialle jouluostoksiaan ja -matkojaan.

Suurimman kohun silmässä on Dan Eliasson, joka johtaa Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusvirastoa MSB:tä. Eliassonin johtama virasto on tärkeässä roolissa koronaviruksen vastaisessa kamppailussa.

Viime viikolla iltapäivälehti Expressen paljasti, että Eliasson lensi jouluksi Kanariansaarille viettämään joulua perheensä kanssa. Pääjohtaja Eliasson palasi kahden viikon matkaltaan Tukholmaan lauantaina, jolloin suuri joukko median edustajia oli häntä vastassa Arlandan lentokentällä.

Eliasson kuitenkin vältti toimittajien kysymykset poistumalla lentokentän takaovesta häntä odottavaan taksiin.

Ruotsi on linjannut, että koronaepidemian takia tarpeetonta matkustamista tulisi välttää.

Eliasson perusteli Expressenin haastattelussa matkaansa perhesyillä. Hänen tyttärensä asuu Kanariansaarilla, ja hän halusi viettää joulun perheensä kanssa. Eliassonin mukaan hänen matkansa oli välttämätön perhesyiden takia.

Pääjohtaja on saanut paljon kritiikkiä ruotsalaismediassa, ja esimerkiksi entinen valtionepidemiologi Annika Linde arvosteli Eliassonia maanantaina ruotsalaislehti Dagens Nyheterissä. Linden mukaan päättäjät antavat huonoa esimerkkiä ruotsalaisille: jos päättäjät eivät noudata rajoituksia, miksi muidenkaan pitäisi.

Ruotsin hallitus ei toistaiseksi ole kommentoinut Eliassonin tapausta, vaikka sen paljastumisesta on kulunut jo viisi päivää. Tosin sisäministeri Mikael Damberg aikoo Expressenin tietojen mukaan kommentoida asiaa tänään.

Myös oppositio on ollut tapauksesta hiljainen. Syynä voi olla se, että monet ruotsalaispoliitikot ovat olleet joulun aikaan vastaavissa kohuissa.

Pääministeri Stefan Löfven nähtiin jouluostoksilla tukholmalaisessa ostoskeskuksessa, vaikka hän on moneen otteeseen vaatinut ruotsalaisia pysymään poissa ostoskeskuksista. Löfven on myös arvostellut ruotsalaisia liian löperöstä suhtautumisesta suosituksiin.

Maltillisen kokoomuksen valtiopäiväedustaja Hans Wallmark tunnusti myös viettäneensä joulun Kanariansaarilla ja pyysi anteeksi matkaansa.

Skånen terveyden- ja sairaanhoidosta vastaava liberaalipoliitikko Gilbert Tribo taas matkusti uuden vuoden viettoon Norjaan, vaikka Skånen koronavirustilanne on tällä haavaa Ruotsin pahin.

Myös sosiaalidemokraattien oikeusministeri Morgan Johansson nähtiin jonottamassa joulun välipäivien alennusmyynneissä, vaikka hallitus on julkisesti paheksunut alennusmyynteihin rynnäköintiä.

Valtiovarainministeri Magdalena Andersson puolestaan nähtiin hiihtomatkalla Sälenissä.

Poliitikot ovat joutuneet selittämään omaa toimintaansa kansalaisille tilanteessa, jossa he ovat kiristämässä Ruotsin koronavirustoimia merkittävästi.

Ruotsin hallitus haluaa saattaa voimaan uuden pandemialain tammikuun 10. päivä. Alun perin pandemialain piti tulla voimaan vasta toukokuussa, mutta Ruotsin pahentunut koronavirustilanne on pakottanut hallituksen toimimaan ripeämmin.

Pandemialaki muuttaisi Ruotsin rajoituspolitiikkaa tiukemmaksi. Uuden lain myötä hallitus pystyisi esimerkiksi sulkemaan ostoskeskuksia, rajoittamaan julkisen liikenteen käyttöä ja puuttumaan ihmisten kokoontumisiin.

Suunnitteilla on sakkojärjestelmä, jonka puitteissa rajoituksia rikkovat kansalaiset tuomittaisiin sakkoihin. Sakkojen suuruusluokka ei ole vielä selvillä, mutta niistä päättäisivät läänit itsenäisesti.

Laki on viety pikavauhtia Ruotsin valtiopäiville, joka äänestää laista tammikuun 8. päivä.

Ruotsi on koronakriisissä lainsäädännöllisesti eri tilanteessa kuin Suomi, koska Ruotsissa perustuslaki ei salli poikkeusolojen julistamista pandemian vuoksi. Ruotsin uudella pandemialailla on samankaltaisia tavoitteita kuin Suomessa keväällä käyttöön otetuilla valmiuslaeilla: rajoitusvaltaa keskitetään hallitukselle kansalaisten tiettyjen oikeuksien kustannuksella.

Ruotsin koronavirustilanne on yhä vakava, ja esimerkiksi joulun pyhien uudet tartunnat tulevat näkymään tilastoissa viiveellä. Sairaanhoito on monin paikoin pahasti kuormittunut, ja esimerkiksi Skånessa potilaita on jo jouduttu siirtämään hoitoon Tanskaan ja muille Ruotsin alueille.

Sunnuntaina Ruotsin valtalehti Dagens Nyheter vaati pääkirjoituksessaan Ruotsia sulkemaan yhteiskuntansa joiksikin viikoiksi. DN perustelee yhteiskunnan sulkua tartuntatilanteella, joka on Ruotsissa pahempi kuin esimerkiksi Belgiassa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa, jotka ovat sulkeneet yhteiskuntiaan voimakkaasti.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell on varoittanut, että Ruotsiin voi osua lähitulevaisuudessa koronapandemian kolmas aalto, joka on jo alkanut monissa Euroopan maissa.

Hoitaja Maria Taavitsainen antoi koronarokotteen 89-vuotiaalle Stig Larssonille joulukuun 27. päivä Nyköpingissa.­

Samaan aikaan myös Ruotsi on aloittanut koronarokotukset. Maan kansanterveysvirasto ei kuitenkaan ole vielä julkistanut tietoja siitä, miten paljon ihmisiä Ruotsi on rokottanut. Arvioiden mukaan Ruotsissa olisi annettu joulukuun loppuun mennessä noin 5 000 rokotetta.

Ruotsin kansallinen rokotekoordinaattori Richard Bergström on kuitenkin todennut, että Ruotsi on päässyt rokotteissa hyvään vauhtiin.