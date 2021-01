Trump etsii itselleen yhä uusia ääniä netin salaliittoteorioista ja puolueväkeään uhkaamalla. Nyt kun Yhdysvaltain pitäisi valmistautua vallanvaihdon juhlallisuuksiin, amerikkalaisten on oltava huolissaan rauhan ja demokratiansa puolesta, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

The Washington Post -lehti julkaisi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa uutisen, joka edustaa vuoto­journalismia puhdas­verisimmillään.

Joku oli lähettänyt lehden toimitukselle tunnin ja kaksi minuuttia kestävän nauhoitteen, jossa presidentti Donald Trump saattoi syyllistyä virkarikoksen lisäksi liittovaltion vaalilainsäädännön vastaiseen rikokseen.

Nauhalla kuuluu, kuinka Trump vaatii puhelimessa Georgian osavaltion ylintä vaaliviranomaista Brad Raffenspergeria löytämään marraskuussa pidetyistä presidentinvaaleista ainakin 11 780 uutta ääntä Trumpille. Se veisi hänet yhden äänen voittoon Georgiassa, jossa hän hävisi presidentinvaalit voittaneelle demokraatti Joe Bidenille 11 779 äänellä.

Nauha aiheuttaa kylmiä väristyksiä esimerkiksi sen vuoksi, että vaalit on pidetty, äänet on laskettu ja voittaja on ollut tiedossa jo viikkokaudet. Trump tukijoineen on hävinnyt noin 60 eri oikeustaistelua vaalien tiimoilta alimmista oikeusasteista liittovaltion korkeimpaan oikeuteen.

Kun näin uutisen kohupuhelusta, luulin ensin, että kyseessä on vanha nauhoite marras- tai joulukuulta. Mutta se olikin puhelusta, joka käytiin vain pari päivää sitten, lauantaina 2. tammikuuta 2021. Trumpin taistelu vaalivoitosta jatkuu raivokkaana 60 päivää vaalipäivän jälkeen.

Puhelun aikana Trump kierrätti osavaltiosihteeri Raffenspergerin ja tämän asianajajan Ryan Germanyn korviin netissä kiertäviä salaliittoteorioita kaikista niistä tavoista, joilla Georgian vaalit muka ryövättiin. Trump esimerkiksi sanoi, että muun muassa muistokirjoituksia tutkimalla hänen apurinsa olivat selvittäneet, että ”lähemmäs 5 000” kuollutta ihmistä äänesti Georgiassa.

”Herra presidentti, haasteellista on, että sinun tietosi ovat vääriä… Kaksi kuollutta ihmistä äänesti”, Raffensperger sanoi viitaten selvityksiin, joiden mukaan kahden kuolleen georgialaisen nimissä oli annettu laittomat äänet.

Trumpin vyöryttämät väitteet suuresta vaalipetoksesta perustuvat hänen tiiminsä ”löytämiin” todisteisiin. Nauhaa kuunnellessa tulee toistuvasti mieleen internetin salaliittoteoreetikkojen ”tehkää omat tutkimuksenne” -hokema, jonka avulla maailmaa uhkaavat häijyt juonet tulisivat ilmi. Liittovaltion ja osavaltion viranomaisten tutkimukset ja yleinen totuus- tai todellisuuskäsitys eivät tässä maailmankatsomuksessa paina.

Trumpin, puhelussa mukana olleiden asianajajien ja kansliapäällikkö Mark Meadowsin mukaan presidentin tiedossa on 25 eri ”kategoriaa”, jossa vaalivilppiä olisi tapahtunut. Näin he yrittivät vakuuttaa Raffenspergerille, joka on Trumpin republikaanipuolueen jäsen ja jonka työtä oli tutkia väitetyt vilpin yritykset ja joka lasketutti Georgian äänet kolmeen kertaan.

Puhelun aikana kävi ilmi, että Trump ja hänen lähipiirinsä lähestyvät samanlaisilla vaatimuksilla muitakin vaalin ratkaisseiden osavaltioiden viranomaisia ja republikaanipoliitikkoja. Georgian lisäksi hän tarvitsisi ”voiton” eli virallisten tulosten muuttamisen monessa muussakin osavaltiossa, kuten Pennsylvaniassa ja Michiganissa.

Trump yritti puhelun aikana vedota Raffenspergerin puolueuskollisuuteen. Hän vihjasi mahdollisuudesta, että Georgiassa tiistaina pidettävässä kahdessa senaattorivaalissa on tiedossa tappio republikaaneille, ellei presidentti ja hänen kannattajansa kuule sitä ennen hyviä uutisia vaalituloksen muuttamisesta.

Lopulta Trump otti käyttöönsä mafiosomaiset otteet. Hän sanoi, että Raffensperger on syyllistymässä rikokseen, koska hän on hyväksymässä ”korruptoituneen vaalituloksen”.

”Tiedäthän, että se on rikos. Ja tiedäthän, ettet voi antaa niin tapahtua. Se on iso riski sinulle [Raffensperger] ja sinulle Ryan [Germany]”, Trump sanoi.

Raffensperger tietää isoista riskeistä, sillä hän ja hänen Tricia-vaimonsa ovat saaneet lukuisia tappouhkauksia Trumpin tukijoukoilta. Trump on aiemmin leimannut Raffenspergerin stalinistisella termillä ”kansan viholliseksi”.

Kaikkein kylmäävintä lauantain puhelussa on se varmuus, mikä Trumpin äänestä välittyy. Syntyy vaikutelma, että hän todella uskoo voittaneensa vaalit. Trumpin ja tämän lähipiirin ruokkimissa mielikuvissa Trump voitti Georgiassa sadoilla tuhansilla äänillä ja nyt puoluetovereiden pitäisi jeesata häntä vain löytämällä murto-osa näistä petoksella anastetuista äänistä.

Vaikutelmaa Trumpin uskosta salaliittoihin vahvisti se, että joidenkin haperompien huhujen kohdalla hän yritti kalastella väitteilleen vahvistusta Raffenspergerilta ja Germanylta.

”Luuletteko, että on mahdollista, että Fultonin piirikunnassa silputtiin ääniä? Koska näin huhun mukaan tapahtui”, Trump sanoi.

Trumpin puhelu jatkaa itse asiassa katkeamatonta vaalitaistelua, jota hän on käynyt Joe Bidenia vastaan ainakin 25. heinäkuuta 2019 alkaen. Tuolloin hän soitti Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille ja pyysi häntä avuksi mustamaalaamaan Bidenia ja tämän poikaa Hunter Bidenia.

Trump ryyditti pyyntöään katkaisemalla Ukrainalle maksettavan sotilaallisen tuen. Puolen tunnin puhelu toi Trumpille virkarikossyytteet, mutta niistä hän selvisi senaatin republikaanien enemmistön tuella viime vuoden helmikuussa.

Tämän viikon keskiviikkona vaalin tulos pitäisi siunata muodollisesti kongressin kahden kamarin tilaisuudessa, mutta Trumpia tukevat republikaanit yrittävät kumota vaalituloksen ainakin kahdella eri menetelmällä.

Niitä pidetään epätoivoisina yrityksinä, mutta kaikesta huolimatta ne kertovat Trumpin aiheuttamasta pelosta puolueensa poliitikkojen parissa. Ja tietenkin monen republikaanin opportunismista yrittää päästä Trumpin tukijoiden suosioon.

Keskiviikkoon liittyy ylimääräisiä pelkoja siksi, että monet Trumpia tukevat kannattajat ja mahdollisesti aseelliset ryhmät haluavat tulla Washingtoniin osoittamaan tukeaan presidentille. Trump on itse kannustanut tukijoitaan paikalle ”panemaan stopin varkaudelle”.

Vain joitakin tunteja sen jälkeen kun The Washington Post julkaisi nauhan Trumpin puhelusta Georgian korkeimmalle vaaliviranomaiselle, lehdellä oli jälleen jymyuutinen, tällä kertaa mielipidekirjoituksen muodossa. Kirjoituksessa kymmenen entistä puolustusministeriä totesi, että ”asevoimat eivät määrää Yhdysvaltain vaalitulosta”.

Kirjeen allekirjoittajia olivat kaikki elossa olevat entiset puolustusministerit republikaani Dick Cheneystä demokraatti William Perryyn. Heillä on valtavat suhdeverkostot Yhdysvaltain politiikassa, ja voi vain kuvitella sitä huolen määrää, mikä on johtanut täysin poikkeuksellisen yhteisen kirjoituksen julkaisemiseen.

Kirjoituksen viesti oli, että nyt kun Yhdysvaltain pitäisi valmistautua muodollisuuksiin, juhlallisuuksiin ja rauhanomaiseen vallanvaihtoon, amerikkalaisten on oltava huolissaan rauhan ja demokratiansa puolesta.