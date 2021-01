Intia, Meksiko, Norja, Irlanti ja Kenia toimivat turvallisuusneuvoston jäseninä seuraavat kaksi vuotta.

YK:n turvallisuusneuvosto sai maanantaina viisi uutta jäsentä, kun Intia, Meksiko, Norja, Irlanti ja Kenia liittyivät virallisesti ruotuun kahdeksi vuodeksi.

Yhteensä turvallisuusneuvostossa on 15 jäsentä. Pysyviä jäsenmaita on viisi – Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Ranska ja Britannia – ja niillä on veto-oikeus päätöksiin.

Turvallisuusneuvoston työtä on viime vuosina varjostanut voimakas vastakkainasettelu. Kun veto-oikeutta käytettiin vuosina 1990–2000 kymmenkunta kertaa, sitä käytettiin vuosina 2010–2019 jo 31 kertaa. Viime vuoden aikana vetoa käytettiin viisi kertaa, kertoi YK:ta seuraava SC Procedure -uutispalvelu.

Turvallisuusneuvosto on aktiivinen muun muassa rauhanturvatehtävissä, joita on parhaillaan käynnissä toistakymmentä. Niissä palvelee noin 100 000 rauhanturvaajaa.