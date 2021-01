Trumpin kampanjatilaisuuteen saapuneet kannattajat sanovat uskovansa demokratiaan mutta eivät sitä, että marraskuun vaalit olivat demokraattiset, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner.

Yhdysvaltain demokratia on vaarassa. Käynnissä on hyvän ja pahan välinen taistelu. Kaikki on pelissä. Kyse on elämästä ja kuolemasta.

Tällaisia sanoja käyttivät amerikkalaiset, joita haastattelin Donald Trumpin kampanjatilaisuudessa Georgiassa maanantai-iltana paikallista aikaa.

”Jos totuus ei tule esiin, meillä ei ole demokratiaa”, Alabamasta paikalle tullut Christine sanoi. ”Ja ilman demokratiaa ei ole toivoa.”

Ja mikä täällä on totuus? Tietenkin se, että Donald Trump voitti marraskuun presidentinvaalit.

”Siksi kaikki ihmiset ovat täällä. He uskovat demokratiaan”, Christine sanoi.

Mutta eivät siihen, että marraskuun vaalit olivat demokraattiset.

Heille on valehdeltu, että Trump on vaalien oikea voittaja. Maanantaina heille valehdeltiin lisää. Puhujat paikallispoliitikoista Yhdysvaltain presidenttiin nousivat lavalle sanomaan, että vaalit on varastettu.

Trumpin ensimmäinen lause:

”Ei ole mitenkään mahdollista, että olisimme hävinneet Georgiassa.”

Toinen:

”Olen ollut ehdolla kaksissa vaaleissa, ja voitin molemmat.”

Trumpin vierailun oli tarkoitus kannustaa ihmisiä äänestämään Georgian tiistaisissa senaattorivaaleissa. Kukaan haastattelemistani ihmisistä ei kuitenkaan kertonut tulleensa paikalle senaattiin pyrkivien Kelly Loefflerin tai David Perduen vuoksi. He halusivat osoittaa tukensa Trumpille.

Kun Trump esitteli Loefflerin ja Perduen, yleisö puhkesi huutamaan.

”Taistele Trumpin puolesta, taistele Trumpin puolesta, taistele Trumpin puolesta!”

Yhdysvaltain senaattiin pyrkivä Kelly Loeffler ja presidentti Donald Trump kampanjatilaisuudessa Daltonissa maanantaina.­

Ne, jotka eivät taistele, ovat pettymyksiä ja heikkoja. Niillä sanoilla ihmiset kuvasivat esimerkiksi Georgian republikaanikuvernööri Brian Kempiä ja senaatin republikaanijohtajaa Mitch McConnellia, jotka ovat hyväksyneet vaalituloksen.

Trump lupasi puheessaan, että tulee puolentoista vuoden päästä Georgiaan kampanjoimaan Kempiä vastaan. Kaksi vuotta sitten olin paikalla, kun hän kampanjoi osavaltiossa Kempin puolesta.

”Kuulin, että Kiinan kommunistinen puolue oli maksanut Kempille 103 miljoonaa dollaria. Siksi hän on hiljaa”, punaiseen Trump-paitaan pukeutunut kiinteistönvälittäjä Cindy Camargo sanoi.

Mutta taistelua ei ole vielä hävitty, hän uskoo monen muun tapaan.

”Olemme yhä toiveikkaita.”

Keskiviikkona hän aikoo osallistua miehensä Thomas Camargon kanssa pääkaupunki Washingtonissa elämänsä ensimmäiseen mielenosoitukseen.

Moni puhui keskiviikosta ratkaisevana päivänä. He ripustivat siihen toivonsa siitä, että edessä olisi sittenkin vielä neljä vuotta presidentti Trumpia.

Keskiviikkona Yhdysvaltain kongressin on määrä vahvistaa valitsijamiesten äänet ja vaalitulos. Se on jälleen yksi symbolinen askel Yhdysvaltain vallanvaihdossa. Sellainen, johon kukaan ei ole ennen kiinnittänyt huomiota.

Mutta kun senaattoriehdokas Kelly Loeffler nousi maanantaina Trumpin kanssa samalle lavalle, hän aloitti kertomalla uutisen. Loeffler lupasi haastaa senaatissa Georgian vaalituloksen.

Yleisö tiesi heti, mitä se tarkoitti ja hurrasi.

”Taistele Trumpin puolesta!”

Saman on luvannut tehdä joukko muitakin republikaaneja. He pelaavat kyynistä valtapeliä ja ovat valmiita kyseenalaistamaan vaalituloksen, koska uskovat, että Trump pysyy puolueessa kuninkaantekijänä vielä pitkään.

Washingtoniin odotetaan keskiviikoksi Trumpin tukijoiden ja äärioikeiston mielenosoitusta. Niitä on vaalien jälkeen nähty jo kaksi, mutta kumpikin oli odotettua pienempi.

Tällä kertaa kansalliskaarti on aktivoitu levottomuuksien varalta. Pääkaupungin pormestari on muistuttanut siitä, ettei sen kaduilla saa kantaa aseita.

Ehkä kaikki menee rauhallisesti. Myös tammikuussa neljä vuotta sitten presidentinvaalit hävinneen ehdokkaan kannattajat marssivat kaduilla. Silloin Naisten marssi toi pääkaupunkiin satojatuhansia vaalitulokseen pettyneitä kansalaisia.

Kun Trumpin kannattajat kuvaavat tunteitaan, se muistuttaa siitä, miten demokraatit puhuivat neljä vuotta sitten. Pettymystä, järkytystä, kiukkua.

Republikaaniyleisöä kampanjatilaisuudessa Daltonissa maanantaina.­

”Olen niin huolissani. En uskalla edes ajatella sitä”, Cindy Camarago vastasi, kun kysyin, mitä sitten, jos Biden nousee valtaan.

”Olen niin vihainen, olen niin vihainen. Meitä on kuultava”, viisikymppinen isoäiti Andrea Rine sanoi.

Hän uskoi, että ratkaisu löytyy vielä oikeusteitse. Toiset olivat radikaalimpia.

”En olisi onneton, jos keskiviikkona alkaisi vallankumous”, Massachusettsista paikalle ajanut John Noyes sanoi.

Hän sanoi hyväksyvänsä myös ”fyysisen” vastarinnan. Mitä se tarkoittaa?

”Tiedät kyllä. En halua sanoa mitään, mistä voin joutua pidätetyksi.”

Maanantain kampanjatilaisuus järjestettiin Georgian luoteisnurkassa, lähellä Tennesseen rajaa. Appalakkien vuoret näkyvät taivaanrannassa, kun punaiseen pukeutuneet ihmiset taivalsivat parkkipaikalta maalaistietä pienelle lentokentälle.

Täällä käydään kirkossa ja uskotaan Jumalan lisäksi aseisiin ja isänmaahan. Harva tuntee demokraatteja. He elävät kuplassa siinä, missä Trumpin vaalivoitosta neljä vuotta sitten järkyttyneet kaupunkien demokraatitkin. Nyt he eivät voi uskoa vaalitulosta.

Rinnastuksissa pitää kuitenkin olla varovainen. Neljä vuotta sitten Hillary Clinton ei yrittänyt kumota vaalitulosta. Demokraatit itkivät kiukusta ja järkytyksestä mutta menivät myös itseensä. Harrastettiin itsetutkiskelua. Yritettiin ”kuunnella toista Amerikkaa”.

Yritettiin ymmärtää. Toiminta kanavoitiin ennen kaikkea poliittiseen järjestäytymiseen: demokraattiseen prosessiin.

Trumpin kampanjatilaisuudessa vastapuolesta kuultiin pelkkiä viholliskuvia. Donald Trump Jr. kutsui demokraatteja ”hiton idiooteiksi” ja ”kommunistipaskiaisiksi”.

Viesti kuuluu: kommunisteiksi muuttuneet demokraatit tuhoavat Amerikan, jos heitä ei pysäytetä.

Presidentti Donald Trump kampanjatilaisuudessa Daltonissa maanantaina.­

”Radikaali” on republikaanien lempisana kuvaamaan demokraattia. Mutta Politico-lehden arvostetun politiikan toimittajan Tim Albertan mielestä poliittinen terminologia kaipaa uudistusta.

Hän kutsuisi vaalituloksen kiistäviä republikaaneja ”radikaaleiksi” ja ”ekstremisteiksi”.

”Demokratian horjuttamisessa ei ole mitään konservatiivista”, Alberta kirjoitti Twitterissä.

Maanantaina myös tuleva presidentti Joe Biden vieraili Georgiassa. Hän yrittää olla kuin käynnissä ei olisi yksi Yhdysvaltain historian erikoisimmista näytelmistä.

Biden ei maininnut Trumpia. Hän ei puhunut sunnuntaina julkisuuteen tulleesta puheluäänitteestä, jossa Trump pyysi Georgian vaaliviranomaisia ”löytämään” voittoonsa tarvittavat äänet.

Kun vastapuoli raivoaa kommunisteista ja varastetuista vaaleista, Biden puhuu kansakunnan yhdistämisestä ja optimismista.

”Georgia – niin synkiltä kuin nämä talvipäivät näyttävätkin, olen silti optimistisempi tämän maan tulevaisuudesta kuin olen ollut koskaan elämässäni”, Biden sanoi maanantaina.

Hän väistää viisaasti taistelun. Tai sulkee siltä silmät. Riippuu, keneltä kysyy.

Vuonna 1986 republikaanipresidentti Ronald Reaganin YK-suurlähettiläs Jeane Kirkpatrick kirjoitti demokratiaa uhkaavista vaaroista.

Totalitaarisessa ideologiassa totuutta sovitetaan jatkuvasti uudelleen vallan tarpeisiin, Kirkpatrick kirjoitti. Hänen mukaansa yhteiskunnan tuhoamiseksi ”on välttämätöntä viedä sen instituutioilta legitimiteetti”.

Jotain sellaista Trump parhaillaan yrittää ja se näyttää tehoavan. Hänen kannattajansa kertovat kyllä uskovansa oikeusvaltioon, demokratiaan ja perustuslakiin.

Niitä he uskovat puolustavansa.

Mutta he eivät luota tuomioistuimiin, jotka ”pelkäävät” ja ovat siksi torjuneet Trumpin kampanjan kanteet.

He eivät luota mediaan, joka ”vaikenee totuudesta”.

He eivät luota virkamiehiin, jotka sanovat vaalien olleen rehelliset.

He eivät luota poliitikoihin, jotka hyväksyvät marraskuun vaalien tuloksen.

He luottavat Jumalaan ja Donald Trumpiin.