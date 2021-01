Kaksi demokraattipuolueen kongressiedustajaa on pyytänyt liittovaltion poliisi FBI:n johtajaa käynnistämään tutkinnan presidentti Trumpin lauantaisen puhelun sisällöstä.

Yhdysvalloissa Georgian osavaltiosihteerin mukaan presidentinhallinto painosti häntä ottamaan vastaan puhelun presidentti Donald Trumpilta. Lauantaisesta puhelusta on noussut Yhdysvalloissa kohu, sillä puhelun aikana Trump painosti osavaltiosihteeriä väärentämään osavaltion vaalitulosta. Trump hävisi Georgiassa vastaehdokas Joe Bidenille vajalla 12 000 äänellä.

Puhelun sisällöstä kertoi ensimmäisenä The Washington Post -lehti sunnuntaina.

Osavaltiosihteeri Brad Raffensperger kommentoi asiaa ABC-kanavan Good Morning America -ajankohtaisohjelmassa varhain tiistaina Suomen aikaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

”En uskonut, että olisi sopivaa puhua presidentin kanssa, mutta hän painosti. Arvelen, että hän [Trump] käski henkilökuntaansa painostamaan meitä. He halusivat, että puhelu käydään”, Raffensperger sanoi ohjelmassa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Puheluun osallistuivat Trumpin ja Raffenspergerin lisäksi ainakin Raffenspergerin asianajaja sekä Valkoisen talon kansliapäällikkö.

Tunnin mittaisessa puhelussa Trump vaatii Raffenspergeria ”löytämään” riittävästi ääniä, jotta hänen kärsimänsä vaalitappio saataisiin kumottua. Biden sai Georgian osavaltiossa 11 779 ääntä enemmän kuin Trump. Puhelun aikana Trump yritti imarrella Raffenspergeria ja uhkaili rikosseuraamuksilla, mikäli Raffensperger kieltäytyisi toimimasta Trumpin toiveiden ja väitteiden mukaisesti.

Raffensperger ja osavaltiosihteerin toimiston virkailija torjuvat puhelussa Trumpin väitteet ja yrittävät selittää tälle, että tämä toimii perättömäksi osoitetun salaliittoteorian varassa. Raffensperger selittää, että Joe Bidenin äänestysvoitto Georgiassa on laillinen.

Raffensperger on puoluekannaltaan republikaani kuten presidentti Trumpkin.

Kaksi demokraattipuolueen kongressiedustajaa on pyytänyt liittovaltion poliisi FBI:n johtajaa käynnistämään presidentin puheista tutkinnan. Perusteluna on se, että kongressiedustajat arvelevat Trumpin rikkoneen useita eri vaalilakeja. Myös Georgian osavaltion vaalilautakunnan ainoa demokraattiedustaja pyysi lautakuntaa johtavaa osavaltiosihteeri Raffenspergeria selvittämään, onko Trump rikkonut Georgian osavaltion vaalilakia, joka kieltää yllyttämästä toista ihmistä vaalipetokseen.

”Hän hoiti suurimman osan puhumisesta, me hoidimme suurimman kuuntelemisesta”, Raffensperger sanoi ABC:lle viitaten puheluun hänen kanssaan osallistuneeseen asianajajaan Ryan Germanyyn.

Puhelun aikana Trump esitteli useita jo aiemmin esittämiään, vääriksi osoitettuja väittämiä osavaltiossa tapahtuneista vaalirikkeistä. Yksi näistä on väite siitä, että osavaltiossa olisi kirjattu noin 5 000 kuolleen ihmisen äänet.

”Halusin kuitenkin painottaa hänelle että data, jota hänellä oli, oli väärää”, Raffensperger sanoi.

”Hän sanoi että sadat ja sadat kuolleet ihmiset olivat äänestäneet. Me löysimme kaksi. Tämä on esimerkki – hänellä on väärää tietoa.”

Trump on toistuvasti kieltäytynyt tunnustamasta tappiotaan marraskuun presidentinvaalissa. Vaalien jälkeen kuluneet kaksi kuukautta väistyvä presidentti on syyttänyt jatkuvasti vaalitulosta väärennetyksi, ja hänen vaalikampanjansa edustajat ovat nostaneet kymmeniä eri oikeusjuttuja monissa osavaltioissa pyrkimyksenään haastaa ja kumota vaalitulos.

Trumpin lauantainen puhelu on osa jatkumoa, jonka hän on aloittanut viimeistään heinäkuussa 2019. Tuolloin Trump soitti Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille ja pyysi häntä avuksi mustamaalaamaan Bidenia ja tämän poikaa Hunter Bidenia.

Trump ryyditti pyyntöään katkaisemalla Ukrainalle maksettavan sotilaallisen tuen. Puolen tunnin puhelu toi Trumpille virkarikossyytteet, mutta niistä hän selvisi senaatin republikaanien enemmistön tuella.

Georgian osavaltio on nyt polttopisteessä, sillä osavaltion tiistaina pidettävistä senaattorivaaleista on tullut marraskuun presidentinvaalin jatkonäytös.

Georgiassa nyt jaettavat kaksi senaattoripaikkaa ratkaisevat puolueiden voimasuhteet Yhdysvaltain senaatissa. Senaatti on toinen kongressin kahdesta kamarista. Jos demokraatit voittavat kaksi paikkaa, tulevan demokraattipresidentti Bidenin on helpompi saada uudistuksiaan läpi. Jos republikaanit voittavat edes yhden, Bidenin on vaikeampi hallita.

Joe Bidenin on määrä astua virkaan 20. tammikuuta, kahden viikon kuluttua.