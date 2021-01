46-vuotias wisconsinilaismies tärveli rokotteita nostamalla ne huoneenlämpöön.

Yhdysvaltain Wisconsinissa työskennellyt sairaalafarmaseutti tuhosi yli 500 annosta koronavirusrokotetta, koska uskoi salaliittoteoriaan, jonka mukaan rokote muuttaa ihmisen dna:ta. Asiasta kertovat yhdysvaltalaislehti The New York Times ja uutistoimisto AFP.

46-vuotias mies on myöntänyt tekonsa.

Rokotteiden tuhoaminen on ollut helppoa: Modernan rokote pitää säilyttää pakastelämpötilassa. Mies yksinkertaisesti nosti rokotteet huonelämpötilaan. Hän on tunnustanut myös laittaneensa kaksitoista tuntia lämpimässä olleita, mahdollisesti tehottomiksi muuttuneita rokotteita takaisin pakastimeen, josta ne on annosteltu rokotettaviksi ihmisiin.

Mies teki tekonsa yövuoroissa työskennellessään Graftonin kaupungissa sijaitsevassa Aurora Health Center -sairaalassa. Hän uskoi, että rokote muuttaa ihmisen geeniperimää tai on jollain muulla tavalla erityisen haitallinen.

Miehen todennäköisesti tärvelemät rokotepullot sisälsivät yhteensä 570 annosta ja niistä ehdittiin rokottaa ainakin 57 ihmistä, pääsääntöisesti lääkintähenkilökuntaa. Lääkeyhtiö Moderna on vakuuttanut, ettei lämpimässä olleesta rokotteesta koidu rokotetuille terveyshaittoja.

Syyttäjän mukaan rokote-erän arvo on 6 500–9 700 euroa.

Sairaala havaitsi tapahtuneen 26. joulukuuta. Ensin lämpimään jääneitä rokotteita luultiin vahingoksi. Sairaala ryhtyi selvittämään tapausta, ja uudenvuodenaattona mies pidätettiin. Hänet on The New York Timesin mukaan päästetty vapaaksi takuita vastaan.

Syyttäjän mukaan mies on ollut yhteistyökykyinen ja kertonut toimintansa syyksi avioliitto-ongelmiensa aiheuttaman stressin. The New York Timesin mukaan miehen vaimo haki avioeroa ja lasten huoltajuutta heinäkuussa, sillä hän piti miehen juttuja huolestuttavina.

Joulukuussa mies oli muun muassa väittänyt vaimolleen, että valtio aikoo tehdä kyberhyökkäyksiä ja katkaista sähkönsyötön. 4- ja 6-vuotialle lapsilleen mies oli kertonut, että perheen oikea koti on taivaassa.

”Hänellä on teorioita covid-19:sta. Hän uskoo maailmanlopun olevan tulossa”, ex-vaimon asianajaja perusteli eroa heinäkuussa. Oikeus myönsi pariskunnan lasten huoltajuuden heidän äidilleen.

Farmaseutin työsuhde on The New York Timesin mukaan purettu.