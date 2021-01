Ilmaston kannalta tärkeintä tänä vuonna on, mitä Yhdysvallat tekee: Bidenin pitää onnistua siinä, missä Obama epäonnistui

Tänä vuonna tarvitaan rohkeampia lupauksia planeettamme pelastamiseksi.

Tilaajille

Vuodesta 1995 alkaen kymmenet tuhannet ilmastopolitiikan asiantuntijat, poliitikot, toimittajat ja aktivistit kaikkialta maailmasta ovat kerääntyneet yhteen vuoden lopulla.

Kahden viikon ajaksi he ahtautuvat samojen seinien sisään kongressikeskukseen. Puhutaan paljon ja valvotaan pitkään. Yhdessä auditoriossa on satoja ihmisiä. Välillä taas kokoonnutaan tiiviisti pikkuryhmiin. Raitis ilma on ylellisyyttä. Yhdessä syödään ja nostellaan laseja.