Senaatin enemmistön ratkaisevien vaalien äänestys päättyy aamuyöllä Suomen aikaa. Kahdesta senaattoritaistosta odotettiin äärimmäisen tiukkaa, ja valokeila kääntyi jälleen presidentti Donald Trumpiin.

Georgian osavaltion äänestysikäiset asukkaat matkasivat tiistaina uurnille päättämään siitä, ketkä kaksi ehdokasta edustavat seuraavat kuusi vuotta osavaltiota Yhdysvaltain liittovaltion senaatissa.

Pitkään odotettuihin vaaleihin liittyi ennalta poikkeuksellisia intohimoja, sillä tulos vaikuttaa siihen, kumpi Yhdysvaltain pääpuolueista – republikaanit vai demokraatit – saavat enemmistöaseman senaattiin. Siten vaaleihin liittyvä kiinnostus koski enemmän valtakunnanpolitiikkaa kuin sitä, ketkä ihmisyksilöt olivat ehdolla runsaan kymmenen miljoonan asukkaan osavaltiossa.

Kiinnostusta on lisännyt sekin, että Georgiaan huipentuu viimeinen vaaliuurnilla käytävä taistelu republikaanipresidentti Donald Trumpin hurjien ja Yhdysvaltoja suuresti mullistaneiden vuosien päätteeksi.

Jos kummankin vaalin voittaisi demokraattien ehdokas, se tarkoittaisi, että Yhdysvaltain tuleva presidentti, demokraatti Joe Biden pääsisi hallitsemaan hyvin voimallisesta lähtökohdasta 20. tammikuuta alkaen. Jos taas republikaanit pitäisivät nykyisen enemmistönsä senaatissa, he voisivat jarruttaa Bidenin politiikkaa ja hallinnon muovaamista.

Vaalihuoneistot sulkeutuvat kello kaksi keskiviikkoaamuna Suomen aikaa. Mielipidekyselyissä tilanne kahdessa kaksintaistelussa oli vaalien edellä hyvin tasaväkinen, joten vaalituloksen selviämisessä saattaa kestää kauan.

Demokraateilla on enemmistö kaksikamarisen kongressin edustajainhuoneessa. Enemmistö myös senaatissa tarkoittaisi, että puolue pääsisi runnomaan lakeja läpi republikaanien vastustuksesta huolimatta. Biden voisi lisäksi tehdä senaatissa hyväksytettäviä virka- ja tuomarinimityksiä vapaasti.

Republikaaneilla oli tiistain alla senaatissa 50–48-enemmistö, joten demokraateilla olisi Georgian kaksoisvoiton myötä mahdollisuus päästä 50–50-tasapeliin. Siinä tapauksessa Bidenin varapresidentti Kamala Harris nousisi ratkaisevaan asemaan tasatulokseen johtavissa äänestyksissä.

Georgian uusintavaalit järjestetään siksi, että kummassakaan senaattoritaistossa kukaan ehdokas ei saanut yli 50:tä prosenttia äänistä marraskuun 3. päivän vaaleissa. Se tarkoitti toista kierrosta kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Republikaanisenaattori David Perdue (vas. ylh.) ja demokraatteja edustava, tutkiva toimittaja Jon Ossoff, republikaanisenaattori Kelly Loeffler (vas. alh.) ja demokraatti, baptistipappi Raphael Warnock.­

Toisesta Georgian senaattoripaikasta on taistellut istuva, yhden kauden republikaanisenaattori David Perdue, jolla on vastassaan tutkiva toimittaja, demokraatti Jon Ossoff.

Vasta vuoden senaatissa istuneen republikaani Kelly Loefflerin kilpakumppani taas on demokraattipuoluetta edustava baptistipappi Raphael Warnock. Loeffler pääsi pätkäsenaattoriksi vuosi sitten osavaltionsa republikaanikuvernöörin Brian Kempin nimittämänä. Loefflerin edeltäjä Johnny Isakson luopui paikastaan terveyshuolien takia.

Yhdysvalloissa kaikki 50 osavaltiota saavat senaattiin kaksi paikkaa, kun taas 435-paikkaisessa edustajainhuoneessa osavaltioiden paikkamäärä heijastelee osavaltioiden väkimääriä.

Georgian senaattorivaalien alla kirkkaimpaan valokeilaan nousi mediassa jälleen kerran presidentti Trump, joka väitti taas osavaltiossa pitämässään kampanjatilaisuudessa maanantaina, että hän hävisi marraskuun presidentinvaalit Bidenille vaalipetoksen takia. Suuri osa petoksesta tapahtui hänen mukaansa juuri Georgiassa.

Trump kampanjoi Daltonin kaupungissa muodollisesti Loefflerin ja Perduen puolesta, mutta suurimman osan puheistaan hän keskitti itseensä, kuten NBC-kanava kertoi.

”Trumpin vierailun oli tarkoitus kannustaa ihmisiä äänestämään Georgian tiistaisissa senaattorivaaleissa. Kukaan haastattelemistani ihmisistä ei kuitenkaan kertonut tulleensa paikalle senaattiin pyrkivien Kelly Loefflerin tai David Perduen vuoksi. He halusivat osoittaa tukensa Trumpille”, tilaisuuteen osallistunut HS:n kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner kirjoitti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui väitetystä vaalivilpistä kannattajilleen Daltonin kaupungissa Georgiassa maanantaina.­

Ilman Trumpin vaikutusta Georgian senaattorivaalien voittajiksi povattiin republikaanien ehdokkaita, sillä osavaltio on perinteisesti kallellaan konservatiiviseen politiikkaan. Trumpin vaalivilppiväitteiden aiheuttama hämmennys saattoi kuitenkin herätellä demokraattiäänestäjiä ja saada jotkut republikaanit pysymään kotonaan. Tästä näkyi joitakin viitteitä ennakkoäänestyksen aikana.

Trumpin aiheuttama sekaannus kasvoi, kun hän vaati viime lauantaina puhelinkeskustelussa Georgian osavaltiosihteeriä, republikaani Brad Raffenspergeria ”löytämään” hänelle lisää ääniä marraskuun presidentinvaaleissa, jotka olivat Trumpin mukaan vilpilliset.

Viime viikon keskiviikkona Trump taas vaati Georgian republikaanikuvernööriä Brian Kempiä eroamaan, koska hän ei ole tukenut presidentin pyrkimyksiä muuttaa Georgian presidentinvaalien tulosta. Bidenin voittoon johtama tulos vahvistettiin kolmannen laskennan jälkeen joulukuun alussa.

Keskiviikkona Trumpia tukevat republikaanit yrittävät vielä muuttaa vaalitulosta kongressin kokouksessa, joka olisi normaalioloissa pelkkä muodollisuus. Georgian senaattorivaalien republikaaniehdokkaat ovat tukeneet Trumpia pyrkimyksessään jatkaa presidenttinä, vaikka Trump hävisi.

”Fakta on, että me voitimme presidentinvaalit ja isosti. Ja me voitamme huomennakin. Demokraatit yrittävät varastaa Valkoisen talon. Ette saa antaa heidän varastaa senaattia”, Trump puhui Daltonin kaupungissa Georgiassa maanantaina.