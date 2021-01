Tauti on levinnyt erityisesti Lounais-Ranskassa kasvatettavissa ankoissa.

Ranska yrittää saada hallintaansa lintuinfluenssaepidemian, joka on levinnyt erityisesti ankkatiloilla maan lounaisosissa, kertoo uutistoimisto Reuters Ranskan maatalousministeriön tietoihin perustuen.

Taudin leviämisen estämiseksi Ranskassa on tapettu jo 200 000 lintua, ja suunnitelmissa on vielä 400 000 linnun teurastaminen. Toimenpiteet kohdistuvat sekä niihin siipikarjakasvattamoihin, joissa tautia on havaittu, että ennalta ehkäisevästi myös niiden lähialueille.

H5N8-virusta on havaittu Ranskassa tammikuun alusta alkaen 61 paikassa. Vahvistetuista tartuntapesäkkeistä 48 on ollut maan lounaisosassa sijaitsevassa Landesissa, joka on merkittävä siipikarjatalousalue. Maatalousministeriön mukaan muilla alueilla viruksen leviäminen näyttäisi jo olevan hallinnassa.

H5N8-viruksen ei tiedetä tarttuvan ihmisiin.