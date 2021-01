Demokraattiehdokkaat ovat kampanjoineet tiiviisti yhdessä muun muassa kansalaisoikeuksien ja naisten oikeuksien puolesta.

On ehkä enää tunneista ja muutamista tuhansista äänistä kiinni, saako Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden lainsäätäjät taakseen, vai asettuuko senaatin enemmistö presidentin tielle poikkiteloin.

Viimeisissä, ratkaisevissa senaattorivaaleissa demokraattien ehdokkaista Raphael Warnock on jo varmistanut voittonsa republikaani Kelly Loefflerista, ja Jon Ossoff johtaa hienoisesti vastaehdokastaan republikaani David Perdueta.

Mutta millaisten ehdokkaiden varassa demokraattien toiveet ovat?

Molemmilla voi sanoa olevan entisen etelävaltioon eli konfederaatioon kuuluneen osavaltion senaattoriehdokkaiksi silmiinpistävä vähemmistötausta, mitä kaksikko on korostanut kampanjoissaan.

Raphael Warnock kampanjatilaisuudessa 15. joulukuuta.­

Raphael Warnock, 51, on musta, progressiivisen baptistikirkon pappi.

Hänen varhain keskiviikkona julistettu voittonsa on monin tavoin merkittävä: Warnock on eteläisten osavaltioiden ensimmäinen musta senaattori ja ensimmäinen demokraattisenaattori Georgian osavaltiosta 20 vuoteen, kertoo muun muassa The New York Times.

Warnock kasvoi köyhän väen vuokrataloissa osavaltion vanhimmassa kaupungissa Savannahissa. Voitonpuheessaan Warnock viittasi tunteellisesti äitinsä taustaan etelän puuvillapelloilla.

”Tässä eräänä päivänä, koska tämä on Amerikka, ne 82-vuotiaat kädet, jotka aikoinaan poimivat jonkun toisen puuvillaa, valitsivat äänestyskopissa hänen nuorimman poikansa Yhdysvaltojen senaattoriksi.”

Warnock valmistui Morehouse Collegesta, joka tunnetaan mustien koulutuksen edistäjänä ja kansalaisoikeuksien puolustajana. Hän on kiittänyt julkisesti rahoitettuja tukiohjelmia siitä, että ylipäätään eteni yliopistoon asti.

Nyt hän työskentelee Atlantan Ebenezer Baptist Church -kirkossa eli samassa kirkossa, jossa Martin Luther King Jr. toimi kuolemaansa asti.

Raphael Warnock piti kirkossaan Atlantassa muistopuheen kesäkuussa.­

Republikaanit yrittivät hyökätä vaalimainoksissaan Warnockin pitämiä saarnoja vastaan, mutta taktiikka on saattanut kääntyä itseään vastaan, arvelee The New York Times: maaseudun uskonnollisten alueiden mustat näyttävät äänestäneen senaattorivaalissa erityisen ahkerasti.

Jon Ossoff puhui kampanjatilaisuudessa Atlantassa 15. joulukuuta.­

Toinen demokraattiehdokas Jon Ossoff on paitsi juutalainen maahanmuuttajan lapsi, myös senaattoriksi poikkeuksellisen nuori: 33-vuotias Ossoff olisi voittaessaan nuorin demokraattisenaattori sen jälkeen, kun uraansa aloitteleva Joe Biden valittiin senaattiin vuonna 1973.

Ossoff ei kuitenkaan ole elänyt Warnockin lailla vaatimatonta nuoruutta, vaan kävi parhaita kouluja ja nousi poliittisissa piireissä nopeasti.

Warnock ja Ossoff ovat löytäneet kansalaisoikeuksien puolustamisesta yhteisen sävelen. Warnock kehuu haastatteluissa mielellään, kuinka Ossoff työskenteli jo 16-vuotiaana tunnetun kansalaisoikeustaistelijan John Lewisin harjoittelijana.

Menestystä tuli myös toisaalla: 26-vuotiaana Ossoff nimitettiin englantilaisen dokumenttielokuvien tuotantoyhtiön toimitusjohtajaksi ilman minkäänlaista kokemusta alalta lukuun ottamatta palkatonta harjoittelua, NY Times kertoo.

Poliittista kokemusta ja näyttöjä Ossoffilla on lopulta verrattain vähän: hän on omistanut suuren osan aikuisiästään dokumenttielokuville.

Vaikka senaattorikisat ovat erilliset, demokraattiehdokkaat vetivät kampanjoitaan tiiviisti yhdessä. Yhteisissä tilaisuuksissa puheenvuoro vaihtui iloisella kyynärpäätervehdyksellä, ja talojen edustojen kannatuskylteissä komeilivat molempien nimet.

CNN:n haastattelussa Warnock ylisti kampanjatoveriaan estoitta.

”Jon Ossoff on veljeni. Minulle on suuri kunnia olla ehdolla hänen rinnallaan”, Warnock sanoi.

Warnock uskoo, että hänellä ja Ossoffilla on mahdollisuus ratkaista kriittisiä eriarvoisuuteen liittyviä ongelmia terveydenhuollossa, taloudessa ja rotukysymyksissä.

CNN:n haastattelussa hän korostaa nuoren juutalaisen ja mustan papin yhteisen ehdokkuuden erityistä symboliarvoa ottaen huomioon Yhdysvaltojen eteläosien historian.

”Mielestäni se, että me kaksi olemme rinnakkain ehdolla tällä merkittävällä hetkellä, lähettää itsessään viestin”, hän sanoo CNN:lle.

“Edustamme uutta etelää. Se on avoimempi, inklusiivisempi ja eteenpäin katsova.”

Raphael Warnock ja Jon Ossoff esiintyivät yhteisessä kampanjatilaisuudessa Atlantassa 15. joulukuuta.­

Miehet ovatkin asemoituneet samalle liberaalille kannalle useimmissa politiikan kiistakysymyksissä. Näistä kenties kiinnostavin ja kiistanalaisin Georgian äänestäjien näkökulmasta on oikeus aborttiin, jota sekä Warnock että Ossoff kannattavat.

Erityisesti pappina toimivalle Warnockille aborttilausunnot ovat varmasti maksaneet ääniä. Republikaanit ovat parjanneet häntä armotta, ja CNN:n mukaan joukko mustia pappeja lähetti Warnockille kirjeen, jossa he haukkuivat hänen näkemyksensä.

Warnock on kuitenkin pysynyt kannassaan.

”Minä olen valinnanvapautta kannattava pappi”, hän twiittasi.

”Tulen aina taistelemaan valinnanvapauden puolesta.