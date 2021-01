Yhdysvaltain presidentinvaalit

Varapresidentti Pencellä on edessään tukala tilanne tänään kongressissa – Trump vaatii häntä kumoamaan Bidenin voiton, vaikkei Pencellä ole siihen valtaa

”Tee se Mike, tämä aika vaatii äärimmäistä rohkeutta!” Trump vaati Twitterissä keskiviikkona ennen kongressin kokousta, jossa varapresidentti Pencen rooli on seremoniallinen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ajautumassa välirikkoon uskollisen varapresidenttinsä Mike Pencen kanssa keskiviikkona. Tämä johtuu siitä, että Trump vaatii Penceä kumoamaan marraskuun presidentinvaalin tuloksen, vaikkei Pence voi niin tehdä.

Pencen epäkiitollisena tehtävänä on johtaa kello 20 Suomen aikaa alkavaa kongressin kahden kamarin kokousta, jossa on tarkoitus vahvistaa muodollisesti demokraatti Joe Bidenin voitto presidentinvaaleissa.

Kymmenet republikaanipuolueen kongressiedustajat yrittävät pysäyttää Bidenin voiton vahvistamisen joissakin osavaltioissa, mutta yrityksestä ei tule asiantuntijoiden mukaan mitään, koska demokraateilla on enemmistö edustajainhuoneessa ja monet republikaanisenaattorit vastustavat ”vallankaappaukseksi” kutsuttua hanketta.

Trumpin ilmaiseman käsityksen mukaan kokouksen puheenjohtaja Pence voisi yksinvaltaisesti jättää tulokset vahvistamatta niissä osavaltioissa, joissa Biden löi Trumpin täpärästi. Trumpin mielestä osavaltioissa tapahtui suuri vaalipetos, vaikka niin ei käynyt.

”Varapresidentillä on valta hylätä petollisesti valitut valitsijamiehet”, Trump väitti twiitissään tiistaina.

Tämä ei pidä paikkansa Yhdysvaltain perustuslain 12. lisäyksen mukaan tai Yhdysvaltain liittovaltion vaalilainsäädännön mukaan, kertoo Poynter-instituutti politiikan faktavirheitä oikovalla verkkosivuillaan.

”Perustuslaki vai pomo? Pencellä on edessään valinta”, otsikoi aihetta käsittelevän juttunsa The New York Times -lehti.

Donald Trump kuunteli, kun Mike Pence puhui Yhdysvaltain koronaepidemian vastaisista toimista 13. marraskuuta.­

Varapresidentin ja senaatin puheenjohtajan ominaisuudessa Pencen rooli keskiviikon kokouksessa on seremoniallinen. Tehtävää verrataan usein henkilöön, joka avaa Oscar-juhlissa kirjekuoren ja lukee siihen kirjoitetun voittajan nimen.

Kongressin tosiasiallisena tehtävänä on laskea valitsijamiesten antamat äänet osavaltio kerrallaan. Valitsijamiesten määrä juontuu siitä, miten kunkin osavaltion ihmiset 3. marraskuuta äänestivät. He antoivat äänensä 14. joulukuuta ja Biden voitti Trumpin äänin 306–232.

Senaattoreilla ja edustajainhuoneen jäsenillä sen sijaan on teoreettinen mahdollisuus kumota vaalitulos, mutta nykyisillä kongressin valtasuhteilla se ei ole mahdollista.

Maanantaina pidetyssä kampanjatilaisuudessaan Georgian osavaltiossa Trump ilmoitti kannattajiensa edessä, että hän odottaa Pencen takaavan hänelle voiton. Trump on hävinnyt vaalit 50 osavaltion vahvistamien ja virallistamien vaalitulosten ja noin 60:n epäonnisen oikeusjutun jälkeen.

”Toivon, että Mike Pence tekee sen, mitä häneltä odotetaan… hän on mahtava tyyppi. Tietenkin, jos hän ei tee sitä, mitä häneltä odotetaan, en pidä hänestä niin kovasti”, Trump totesi.

Keskiviikkona julkinen painostus jatkui uudessa twiitissä: ”Tee se Mike, tämä aika vaatii äärimmäistä rohkeutta!”

Pence on seissyt uskollisesti Trumpin tukena tämän presidenttivuosina ja puolustanut presidenttiä mitä uskomattomimpien kohujen keskellä. Uutistoimisto Reutersin mukaan Pence ei keskiviikkona aio kuitenkaan taipua enää Trumpin tahtoon, varapresidentin avustajat olivat kertoneet.

Uutiskanava CNN:n mukaan Pence oli tiistaina kertonut Trumpille, ettei hänellä ole valtaa estää osavaltioiden tulosten hyväksymistä. Trump puolestaan olisi vastannut Pencelle, että vääränlainen käytös olisi Pencelle poliittisesti vahingollista, CNN:n lähteet kertoivat.

Donald Trump puhui pörssikurssien kehityksestä ja Mike Pence kuunteli taustalla 24. marraskuuta Valkoisessa talossa.­

Pencen ajatellaan haaveilevan presidentin tehtävästä. Jos Trump usuttaa uskolliset kannattajansa Pencen kimppuun, haavetta on vaikea toteuttaa.

Trump on aiemminkin kohdistanut vihansa monien hänelle uskollisten poliitikkojen kimppuun. Esimerkiksi oikeusministeri Bill Barr joutui joulukuussa jättämään tehtävänsä sen jälkeen, kun hän sanoi julkisuudessa, ettei marraskuun vaaleissa tapahtunut mitään vaalituloksen kannalta oleellista vilppiä.

Varapresidentin rooli senaatin puheenjohtajana ja vaalituloksen muodollisena vahvistajana on aiheuttanut kiusallisia tilanteita ennenkin.

Esimerkiksi republikaani Richard Nixon joutui vuonna 1961 siunaamaan silloisessa varapresidentin tehtävässään demokraatti John F. Kennedyn täpärän voiton presidentinvaaleissa Nixonia itseään vastaan.

”Ei ole väliä sillä, miten tiukkoja vaalimme ovat, häviäjät hyväksyvät tuloksen ja tukevat niitä, jotka voittivat”, Nixon sanoi kongressille 6. tammikuuta 1961.

Nixon julisti Kennedyn voittajaksi ja sai osakseen aplodit, jotka esitettiin seisaaltaan, The Washington Post -lehti muistelee.

Vuonna 2001 oli demokraatti Al Goren vuoro paukuttaa nuijaa oman tappionsa merkiksi. Hän hävisi äärimmäisen täpärästi – 537:n floridalaisen äänellä – kiistanalaiset vaalit republikaani George W. Bushille.

Tammikuun 6. päivä 2017 varapresidentti Joe Bidenin piti johtaa kongressin kokousta, jossa siunattiin Trumpin vaalivoitto demokraatti Hillary Clintonia vastaan.