Joe Biden piti puheen pian Washingtonin keskiviikon tapahtumien eskaloiduttua. ”Demokratiamme on ennennäkemättömän hyökkäyksen kohteena”, hän kuvaili.

Yhdysvaltain presidentinvaalit voittanut Joe Biden tuomitsi Washingtonin keskiviikon tapahtumat pian sen jälkeen, kun mielenosoittajat olivat tunkeutuneet sisään kongressirakennukseen.

”Tämä ei ole mielenosoitus, tämä on kapina”, Biden totesi televisioidussa puheessaan.

”Demokratiamme on ennennäkemättömän hyökkäyksen kohteena. Emme ole nähneet tällaista moderneina aikoina. Hyökkäys vapauden linnoitukseen, itse kongressirakennukseen. Hyökkäys kansanedustajia ja heitä suojelevia poliiseja vastaan”, Biden totesi.

Biden vaati presidentti Donald Trumpia puhumaan julkisesti kansallisessa televisiolähetyksessä. Hän sanoi, että Trumpin tulisi vaatia mielenosoittajia vetäytymään ”piirityksestä”.

”Presidentti Trump, astu esiin.”

Vain hetkeä myöhemmin Trump julkaisi Twitterissä videon, jossa hän pyysi ihmisiä lähtemään kongressirakennuksesta.

”Ymmärrän tuskanne, ymmärrän, että teihin sattuu, koska meiltä ryövättiin vaalit. Se oli maanvyörymävoitto ja kaikki tietävät sen. Mutta teidän on mentävä kotiin, meillä on oltava rauha. Joten menkää kotiinne, rakastamme teitä, olette hyvin erityisiä”, Trump sanoi videolla.

Puheensa lisäksi Biden tuli esiin myös Twitter-tilillään. Ensimmäisessä aiheeseen liittyvässä twiitissään hän totesi, ettei kongressirakennuksen kaaos edusta sitä, mitä yhdysvaltalaiset ovat.

”Mitä näemme nyt, on pieni ääriliike joka on omistautunut laittomuudelle. Tämä ei ole erimielisyyttä vaan häiriötä. Se on lähes kansankiihotusta, ja sen on loputtava. Nyt”, Biden twiittasi.

”Amerikka on paljon parempi kuin mitä tänään näemme”, luki puolestaan myöhemmässä twiitissä.

Kongressissa oli meneillään kahden kamarin kokous, jossa Bidenin vaalivoitto oli tarkoitus vahvistaa muodollisesti.

Kymmenet republikaanipuolueen kongressiedustajat yrittivät pysäyttää Bidenin voiton vahvistamisen joissakin osavaltioissa. Kokous keskeytyi mellakoiden alkaessa.