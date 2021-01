Presidentti Niinistö: ”Meneillään on uskomaton demokratian painajainen”

Sekä presidentti Niinistö että pääministeri Marin reagoivat nopeasti Yhdysvaltojen poikkeuksellisiin tapahtumiin.

Suomen ylin valtionjohto on reagoinut poikkeuksellisen nopeasti Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa meneillään olevaan kaoottiseen tapahtumakulkuun.

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi tapahtumia Twitter-tilillään noin puoli yhdeltätoista Suomen aikaa. Tässä vaiheessa Yhdysvaltojen presidentin vaalivilppivalheita tukevat mielenosoittajat olivat tunkeutuneet Yhdysvaltojen kongressirakennukseen Washingtonin Capitol Hillillä.

Tilanne on yhä päällä ja kehittyy koko ajan.

”Joka hetki tuo nyt Washingtonista uutta mahdotonta: meneillään on uskomaton demokratian painajainen. Rohkaisevaa on, että vastuuntuntoisia on yli puoluerajan.”

Maailman johtavan supervallan demokratian pyhäkköön tunkeutuneet mielenosoittajat saivat myös pääministeri Sanna Marinin julkaisemaan ensireaktionsa.

”Mielenosoittajien tunkeutuminen kongressirakennukseen on erittäin vakava ja huolestuttava asia. Se osoittaa, kuinka tärkeää demokratiaa on puolustaa järkähtämättä”, Marin kirjoitti.

Marin julkaisi twiittinsä vain hieman Niinistön twiitin jälkeen.