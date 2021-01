Demokraattien voitto Georgiassa on yllätys, josta tullaan syyttämään Trumpia

Äänestäjät näyttivät vielä kerran, mitä mieltä ovat yrityksistä horjuttaa demokratiaa, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner.

Washington

Anna-Sofia Berner­

Valta vaihtuu Washingtonissa kokonaan. Demokraatit voittavat myös senaatin enemmistön.

Puolue vie molemmat Georgian tiistaina pidetyistä uusintavaaleista ja saa satapäisestä senaatista 50 paikkaa. Varapresidentti Kamala Harrisin ratkaiseva ääni nostaa puolueen enemmistöasemaan. Se tarkoittaa, että tulevan demokraattipresidentin Joe Bidenin on helpompi edistää omaa politiikkaansa kuin moni ehti kuvitella.

Senaattiin nousevat pastori Raphael Warnock ja dokumenttielokuvia tuottava Jon Ossoff. Warnock on Georgian historian ensimmäinen musta senaattori. Vaalivoiton symbolista painoarvoa lisää se, että Warnock on pastori kansalaisoikeustaistelija Martin Luther King Jr:n entisessä kirkossa. 33-vuotiaasta Ossoffista tulee nuorin senaattori sitten vuoden 1973, jolloin Biden nousi senaattiin.

Demokraattien voitto pudottaa senaatista republikaanit Kelly Loefflerin ja David Perduen.

Demokraatit lähtivät Georgian kahteen uusintavaaliin altavastaajina. Presidentinvaaleissa Biden voitti osavaltion niukin naukin. Hän sai vain 11 779 ääntä enemmän kuin istuva presidentti Donald Trump.

Senaattorikisoissa republikaanit pärjäsivät marraskuussa Trumpia paremmin. Näytti siltä, että osavaltion äänestäjät halusivat eroon Trumpista mutta eivät tämän puoluetovereista.

Toinen kierros järjestettiin, koska osavaltion lainsäädäntö vaatii, että voittajan on saatava vähintään puolet annetuista äänistä. Niin ei marraskuussa käynyt, mutta republikaani Perdue oli lähellä. Myös toisessa kisassa republikaaniehdokkaat saivat marraskuussa enemmän ääniä kuin demokraatit.

Nyt sekä Warnock että Ossoff näyttävät kuitenkin voittavan isommalla äänierolla kuin Biden marraskuussa.

Mikä muuttui kahdessa kuukaudessa?

Äänestysaktiivisuus laski marraskuuhun verrattuna enemmän republikaanien vahvoilla kannatusalueilla kuin demokraattiseuduilla. Demokraatit onnistuivat pitämään joukkonsa paremmin liikkeessä.

Trump ei ollut itse ehdolla. Se on voinut saada osan hänen äänestäjistään jäämään kotiin. Presidentinvaaleissa on aina enemmän hohtoa, ja Trump on tuonut uurnille ihmisiä, jotka eivät välttämättä muuten äänestäisi lainkaan.

Kahden kuukauden ajan Trump on myös väsymättä, ja ilman perusteita, väittänyt, että Georgian marraskuinen vaalitulos oli väärennetty eikä järjestelmään voi luottaa. Osa äänestäjistä on voinut sen vuoksi lyödä hanskat tiskiin ja jäädä kotiin.

Cook Political Reportin vaaliasiantuntija Dave Wassermanin mukaan äänestysaktiivisuus Whitmerin piirikunnassa, missä Trump kampanjoi maanantaina, jäi 86,1 prosenttiin marraskuun vaaleista eli osavaltion keskiarvoa alhaisemmaksi.

Suurempi vaikutus Trumpin puheilla on kuitenkin luultavasti ollut esikaupunkien maltillisiin republikaaneihin, jotka eivät katso vaalituloksen ja demokratian kiistämistä hyvällä.

Viimeinen niitti oli sunnuntaina julki tullut nauhoite puhelusta, jossa Trump suolsi salaliittoteorioita ja vaati Georgian korkeinta vaaliviranomaista, republikaani Brad Raffenspergeriä ”löytämään” jostakin 11 780 ääntä eli kumoamaan marraskuun vahvistetun vaalituloksen.

Trump pakotti republikaaniehdokkaat valitsemaan itsensä ja totuuden välillä. Perdue ja varsinkin Loeffler valitsivat Trumpin. Osa republikaaneja tavallisesti äänestävistä olisi halunnut heidän valitsevan totuuden.

Trumpin kumousyritykset ovat todennäköisesti myös iskeneet kipinää demokraateissa – ennen kaikkea Georgian tärkeissä mustissa äänestäjissä, joiden äänestysaktiivisuus pysyi korkeana.

Heistä moni muistaa itse ajan, jolloin heillä tai heidän vanhemmillaan ei ollut oikeutta äänestää. Tarinat siitä ovat myös kulkeneet sukupolvelta toiselle. Kun äänioikeutta vastaan hyökätään, sitä puolustetaan lähtemällä vaaliuurnille.

Demokraattien vahvan äänestysaktiivisuuden taustalla on entisen kuvernööriehdokkaan Stacey Abramsin vuosien työ. Abrams on uskonut siihen, että sitkeästi ja määrätietoisesti järjestäytymällä demokraatit saavat uurnille vähemmistöihin kuuluvat, nuoret ja pienituloiset kannattajansa, jotka usein ovat jättäneet vaalit väliin.

Sunnuntaina seurasin, miten Abramsin perustaman The New Georgia Projectin 66-vuotias vapaaehtoinen Patricia Franklin kiersi Atlantassa koputtamassa ränsistyneiden talojen oville ja varmistamassa, että myös niiden asukkaat aikovat äänestää. Franklin oli yksi monista, jotka aktivoituivat näissä vaaleissa tekemään muutakin kuin vain äänestämään. Pelissä oli niin paljon, he sanoivat.

Koputtelukierros ennakoi vaalitulosta. Alueen mustat asukkaat kertoivat lähes järjestään äänestävänsä ja kiittivät Franklinia tämän tekemästä tärkeästä työstä.

Sillä aikaa, kun yhdessä puolueessa haluttiin heittää ääniä pois, toinen keskittyi houkuttelemaan kannattajiaan uurnille.

Georgian vaalitulosta on tällä kertaa vaikea olla näkemättä paitsi demokraattien myös demokratian voittona. Äänestäjät näyttivät vielä kerran, mitä mieltä ovat yrityksistä horjuttaa demokratiaa.

Voitto on demokraateille makea mutta heidän valtansa on kapealla pohjalla. Enemmistö senaatissa on pienin mahdollinen. Demokraatit voivat liikkua vain niin vasemmalle kuin puolueen oikeistolaisin senaattori, konservatiivisen Länsi-Virginian osavaltion Joe Manchin sallii.

Lisäksi valtaosa lainsäädännöstä vaatii 60 senaattorin tukea. Demokraatit tarvitsevat silloin puolelleen myös 9 republikaaniääntä.

Republikaanien vaalikampanjat rummuttivat sosialismin ja radikaalivasemmiston uhkaa, mutta demokraattien niukat enemmistöt johtavat siihen, että todellisuudessa valta tulee niin senaatissa kuin edustajainhuoneessa olemaan poliittisessa keskustassa.

Kun tähän lisätään maltillinen presidentti Biden, Yhdysvallat ei Trumpin jälkeen heilahda ääripäästä toiseen vaan ääripäästä keskelle.