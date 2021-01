Mikäli varapresidentti Pence ja hallituksen enemmistö päättäisivät, että Trump on kykenemätön hoitamaan virkaansa, Pencestä tulisi välittömästi virkaa tekevä presidentti.

Osa Yhdysvaltojen liittovaltion hallituksen jäsenistä on keskustellut presidentti Donald Trumpin erottamisesta virasta sen jälkeen, kun Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressitaloon Washingtonissa samalla kun kongressi oli talossa laskemassa osavaltioiden valitsijamiesten ääniä ja virallistamassa uuden presidentin valintaa. Asiasta kertovat uutiskanavat CNN, CBS News ja ABC News.

Trump kiihotti väkijoukkoa marssimaan kongressitaloon puheessaan keskiviikkona. Lisäksi Trump on jatkanut viikkotolkulla perusteettomia ja valheellisia väitteitään siitä, että marraskuun presidentinvaalit olisivat olleet vilpilliset. Viikonloppuna julki tuli nauha puhelusta, jossa Trump saattoi syyllistyä virkarikoksen lisäksi liittovaltion vaalilainsäädännön vastaiseen rikokseen. Trump ei ole missään vaiheessa sitoutunut rauhanomaiseen vallanvaihtoon.

Kongressitalo on vallattu viimeksi vuonna 1814, kun britit hyökkäsivät ja sytyttivät sen tuleen.

Joe Bidenin presidenttikausi alkaa puoliltapäivin paikallista aikaa tammikuun 20. päivä eli Trumpin kautta on jäljellä enää kaksi viikkoa. Hänet voidaan silti yhä erottaa virastaan perustuslain puolesta.

Uutiskanavien raportoimat keskustelut ovat käsitelleet perustuslain 25. lisäystä, joka sallii presidentin erottamisen virasta, jos varapresidentti ja hallituksen enemmistö arvioi, että presidentti on ”kykenemätön hoitamaan virkansa valtuuksia ja velvollisuuksia”. Jos tällainen päätös esitetään kongressille, varapresidentistä tulee välittömästi virkaa tekevä presidentti. Toisin sanoen tällaisessa tapauksessa Mike Pence hoitaisi presidentin virkaa tammikuun 20. päivään asti.

Yhdysvaltain perustuslain 25. lisäys ratifioitiin vuonna 1967 ja se käsittelee vallanperimysjärjestystä ja presidentin mahdollista työkyvyttömyyttä. Lisäystä alettiin suunnitella tarkemmin presidentti John F. Kennedyn salamurhan jälkeen vuonna 1963.

25. lisäyksen neljäs kohta keskittyy tilanteisiin, joissa presidentti on kykenemätön hoitamaan tehtäviään mutta ei luovu virastaan vapaaehtoisesti. Lisäyksen laatijat tarkoittivat neljännellä kohdalla tapauksia, joissa presidentti on työkyvytön joko fyysisen sairauden tai mielisairauden takia, uutistoimisto AFP kertoo. Joidenkin lakioppineiden mielestä 25. lisäyksen neljäs kohta voisi kuitenkin soveltua myös laajemmin tapauksiin, joissa presidentti on vaarallisen epäpätevä virkaansa.

Mikäli Pence ja hallituksen enemmistö päättäisivät, että Trump on kykenemätön hoitamaan virkaansa, Trump voisi väittää vastaan ja sanoa, että pystyy jatkamaan. Mikäli Pence ja hallituksen enemmistö yhä pysyisivät päätöksessään, Trumpin virasta erottaminen menisi kongressin päätettäväksi. Tällaisessa tilanteessa Pence kuitenkin hoitaisi presidentin tehtäviä virkaa tekevänä niin kauan kuin kiista jatkuu.

Kongressissa Trumpin erottamiseen tarvittaisiin kahden kolmasosan enemmistö sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Demokraattienemmistöinen edustajainhuone voisi kuitenkin yksinkertaisesti hidastaa äänestämistä niin pitkään, että Trumpin kausi ehtii loppua ja Pence toimia sen aikaa virkaa tekevänä presidenttinä, Coloradon yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Paul Campos sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Camposin mukaan perustuslain 25. lisäys olisi sovelias tapa erottaa Trump virastaan ja nopeampi kuin virkarikossyyte.

”Pencestä voisi tulla presidentti välittömästi, kun taas virkarikossyyte ja viraltapano kestäisi ainakin muutaman päivän”, Campos sanoi AFP:lle.

Trump on jo ollut kertaalleen virkarikosoikeudenkäynnissä, kun kongressin edustajainhuone asetti hänet syytteeseen vallan väärinkäytöstä ja kongressin lainkäytön estämisestä joulukuussa 2019. Senaatti vapautti Trumpin virkarikossyytteistä helmikuussa 2020.