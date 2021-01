Trump on jäämässä yksin valta­kautensa viimeisiksi viikoiksi: Presidenttiä on alettu vastustaa, ja osa Valkoisen talon henkilö­kunnasta on ilmoittanut ero­aikeistaan

Keskiviikon tapahtumat heikensivät Donald Trumpin asemaa omassa puolueessaan. Viimeisinä viikkoina saatetaankin nähdä uhmakkaan presidentin sijasta eristäytynyt presidentti.

Presidentti Donald Trumpin viimeiset kaksi viikkoa Valkoisessa talossa muuttuivat entistä jännitteisemmiksi, kun hänen kannattajansa onnistuivat valtaamaan kongressin hetkeksi keskiviikkona.

Kongressi vahvisti varapresidentti Mike Pencen johdolla Trumpin vaalitappion sen jälkeen, kun tunkeutujat oli saatu poistettua Kongressitalosta.

Keskiviikon tapahtumat toivat kuitenkin esiin sen, miten laajalle Trump on onnistunut kylvämään käsityksen vaalihuijauksesta ja siitä, että hänen tulisi saada jatkaa presidenttinä.

Trump ei ole myöntänyt tappiotaan mutta lupasi keskiviikkona, että vallanvaihto tammikuun 20. päivänä tapahtuu järjestäytyneesti.

Trumpin viimeisten presidenttiviikon aikana nähdään oletettavasti aiempaa eristäytyneempi presidentti. Vaikka monet senaattorit ja kongressiedustajat vastustivat viimeiseen asti vaalituloksen hyväksymistä, suurin osa keskeisistä poliitikoista vastusti Trumpin tahtoa.

Monet republikaanijohtajat puhuivat keskiviikkona selväsanaisesti sen puolesta, että vaalitulos pitää hyväksyä. Trumpin tukiverkosto hallinnon sisällä on käymässä ohueksi.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola muistuttaa, että presidentin valta käytännössä riippuu siitä, että hänellä on verkostoja ja niitä, jotka käskyjä kuuntelevat. Jo aiemmin on ollut merkkejä siitä, että Trumpia on ohitettu ja keskiviikon tapahtumat voimistavat niitä.

Trump on jäämässä yksin.

”Presidentti on yhä enemmän eristyksissä ja hänet kyetään entistä helpommin jättämään huomiotta.”

Trumpilla on yhä paljon kannattajia, mutta osalle heistäkin keskiviikko saattoi olla pettymys.

”Kannattajajoukkokin saattaa olla vähentyä, koska ihmiset saattavat olla aika järkyttyneitä noista kuvista, joita kongressista nähtiin”, Aaltola sanoo.

Trumpin ja varapresidentti Mike Pencen välit ovat kysymysmerkki. Senaatin puheenjohtajan tehtävässä Pence vastusti Trumpin tahtoa ja vahvisti vaalituloksen.

The New York Timesin mukaan Trump oli syyttänyt varapresidentin päätöksestä tämän kansliapäällikköä Marc Shortia. Trump ilmoitti, ettei Short ole enää tervetullut Valkoiseen taloon. Short ei kommentoinut tietoa, kun toimittajat sitä häneltä kysyivät keskiviikkona.

Senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell tuomitsi selväsanaisesti pyrkimykset viivyttää vaalituloksen hyväksymistä. Sääntökeskeisen ja konservatiivisen McConnellin odotettiin pitävän kiinni lain mukaisesta etenemisestä vallanvaihdossa, mutta hänen suorat sanansa yllättivät monet.

”Äänestäjät, oikeusistuimet ja osavaltiot ovat puhuneet”, McConnell sanoi senaatissa keskiviikkona. ”Jos näiden vaalien tulos käännettäisiin vain hävinneen puolen väitteiden takia, demokratiamme astuisi kuolemanspiraaliin. Emme enää koskaan näkisi koko kansan hyväksyvän vaalien tuloksia.”

Varapresidentti Mike Pence (oik.) ja kansliapäällikkö Marc Short valatilaisuudessa Yhdysvaltain kongressissa viime sunnuntaina.­

Myös Trumpia vankasti kannattanut konkarisenaattori Lindsey Graham kääntyi vastustamaan voimallisesti pyrkimyksiä estää vallanvaihto. Hän sanoi uskovansa yhä Trumpin ansioihin, mutta sanoi, että ”nyt saa riittää”.

Joitain Valkoisen talon virkamiehiä irtisanoutui tehtävistään keskiviikkona mellakoiden myötä. Merkittävin oli apulaisturvallisuusneuvonantaja Matt Pottingerin ero. Lisäksi useita muita keskeisiä Valkoisen talon virkamiehiä harkitsi CNN:n tietojen mukaan eroa.

Yhdysvaltain senaattori Lindsey Graham (vasemmalla edessä) ja Valkoisen talon lakimies Pat Cipollone Presidentin vapaudenmitalinjakotilaisuudessa Valkoisessa talossa Washingtonissa viime sunnuntaina.­

Trumpilla on Valkoisessa talossa rinnallaan enää rajattu ja hajanainen joukko tukijoita. Heitä ovat ainakin kansliapäällikkö Mark Meadows ja Valkoisen talon lakimies Pat Cipollone.

The New York Timesin mukaan Trump hioi keskiviikkona taktiikkaansa heidän kanssaan. Cipollone oli saanut Trumpin myöntymään siihen, että kansalliskaarti lähetetään turvaamaan tilannetta Washingtonissa.

Tukena ovat yhä myös perheenjäsenet. Bloombergin tietojen mukaan tytär Ivanka Trump oli puolestaan yksi niistä, joiden ansiosta Trump suostui tekemään videopuheen, jossa hän kehotti ihmisiä ”menemään kotiin”.

Vaikka mellakka kongressilla kiristi tunnelmaa, vaalituloksen vahvistaminen toisaalta selkiytti tilannetta. Trumpin tiedote viittasi siihen, että presidentillä ei enää ole käytettävissä keinoja, joilla hän pyrkisi konkreettisesti estämään vallanvaihdon.

Välillä Yhdysvalloissa on seurattu huolestuneena sitäkin, voisivatko puolustusvoimat osallistua vallanvaihdon prosessiin. Tätä vaihtoehtoa on pitänyt esillä muun muassa Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja ja uskollinen tukija Michael Flynn.

Kaikki kymmenen elossa olevaa entistä puolustusministeriä kirjoittivat The Washington Postissa julkaistun avoimen kirjeen, jossa he kyseenalaistivat Trumpin halukkuuden luopua perustuslain mukaisesti vallasta tammikuun 20. päivänä. He painottivat, että puolustusvoimien osallistaminen Trumpin pyrkimyksiin pysyä vallassa veisi maan ”vaaralliselle, laittomalle ja perustuslainvastaiselle alueelle”.

Jos Trump jatkaisi keskiviikon tapahtumien jälkeen väkivaltaan kannustavaa kielenkäyttöä, on esillä pidetty myös hänen poistamistaan virasta ennen hänen kautensa päättymistä.

CNN:n ja The New York Timesin lähteiden mukaan republikaanit, mukaan lukien joitain Trumpin hallituksen ministereitä, ovat pohtineet Trumpin viraltapanoa viime metreillä. Se voisi onnistua perustuslain 25:nnen lisäyksen voimin. Lisäyksen käyttäminen vaatisi varapresidentti Pencen ja Trumpin hallituksen enemmistön tukea.

Tällaisen operaation käynnistämistä ei kuitenkaan pidetty todennäköisenä etenkään sen jälkeen, kun Trump totesi lausunnossaan osallistuvansa järjestäytyneeseen vallanvaihtoon.

Epätodennäköisenä pidettiin myös veivausta, jossa Trump luovuttaisi ennen presidenttikautensa päätöstä vallan Mike Pencelle, jotta tämä voisi armahtaa Trumpin mahdollisilta tulevilta syytteiltä. Esikuvana tällaiselle operaatiolle toimisi presidentti Richard Nixonin ero vuonna 1974, minkä jälkeen hän sai armahduksen presidentiksi nousseelta varapresidentiltään Gerald Fordilta.