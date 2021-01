Suomessa toivotaan tilanteen rauhoittumista, Yhdysvalloissa vannotaan demokratian voittavan.

Moskova/Bryssel/Helsinki

Yhdysvalloissa loppiainen muuttui historialliseksi päiväksi, kun Trumpia kannattavat mellakoitsijat tunkeutuivat kongressitaloon Washingtonissa ja kongressin kokous keskeytyi. Välikohtaus on herättänyt järkytystä ja huolta demokratiasta, mutta Venäjällä myös irvailua. HS kokosi maailman johtajien reaktioita tapahtumiin.

Euroopan johtajat reagoivat voimakkain viestein

Saksan liittokansleri Angela Merkel kertoi torstaina olevansa ”raivoissaan ja suruissaan” Washingtonin tapahtumista, uutistoimisto AFP uutisoi.

”On syvästi valitettavaa, ettei presidentti Donald Trump ole tunnustanut tappiotaan marraskuussa tai keskiviikkona.”

”Epäilykset vaalien lopputuloksesta loivat ilmapiirin, jotka mahdollistivat viime yön tapahtumat”, Merkel sanoi.

Merkelin mukaan demokratian on selviydyttävä vahvempana kuin sitä vastaan hyökkäävät.

Merkel odottaa Joe Bidenin hallinnon avaavan uuden luvun yhdysvaltalaisessa demokratiassa.

”Se on Yhdysvallat, jonka tunnen ja asia, jota siltä odotan.”

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi Yhdysvaltojen tapahtumia Twitterissä.

”Uskon Yhdysvaltojen instituutioihin ja demokratiaan. Rauhaisa vallanvaihdos on kaiken ytimessä. Joe Biden voitti vaalit”, von der Leyenin kirjoitti.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kuvasi Yhdysvaltojen kongressia ”demokratian temppeliksi”.

”Washingtonin tapahtumat ovat šokki. Luotamme Yhdysvaltoihin, että vallanvaihto Joe Bidenille sujuu rauhanomaisesti”, Michel tviittasi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron julkaisi yöllä videon, jossa hän kuvaa Ranskan ja Yhdysvaltojen vuosikymmeniä kestänyttä liittolaissuhdetta, joka ulottuu myös maailmansotiin.

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron kommentoi tilannetta videon välityksellä torstaina.­

”Öiset tapahtumat Washingtonissa eivät ole Amerikka. Uskomme demokratian voimaan. Uskomme amerikkalaisen demokratian voimaan”, Macron sanoi viestissään.

Macronin mukaan Ranska seisoo yhdysvaltalaisten rinnalla. Heillä on oikeus valita johtajansa vapaissa vaaleissa.

”Tätä oikeutta emme luovuta yksittäisten väkivaltaisten yksilöiden käsiin, jotka haluavat tämän kyseenalaistaa.”

Euroopan unioni on odottanut aktiivisempaa ja rauhallisempaa yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Trumpin valtakauden jälkeen.

EU:n puheenjohtajamaana aloittaneen Portugalin ulkoministeri Augusto Santos Silva kuvasi torstaina EU-toimittajille pidetyssä tilaisuudessa EU:n ja Yhdysvaltojen suhteen haasteita. Bidenin valintaa Santos Silva piti yhtenä parhaista viime aikojen uutisista.

”Trumpin kaudella olimme pikemminkin kilpailijoita, emme kumppaneita. Vaikeuksia oli kauppasuhteissa, Nato kyseenalaistettiin. Yhdysvallat ei seisonut rinnallamme puolustamassa kansainvälistä monenkeskistä järjestelmää.”

”Värivallankumousten bumerangi” palasi kotiin, Moskovassa virnuiltiin

Venäjällä Washingtonin tapahtumat nousivat televisiokanavien ykkösaiheeksi torstaiaamuna. Useiden viestimien verkkosivuilla ne olivat pääuutisena jo yöllä.

Aihe oli laajalti esillä, mutta ei ainoana. Venäjällä oli torstaina joulu, joten presidentti Vladimir Putinin joulutervehdys sai sekin paljon aikaa.

Venäjällä Presidentti Putin osallistui torstaina ortodoksiseen jumalanpalvelukseen Saint Nikolain kirkossa Lipnon saarella lähellä Novgorodia.­

Huomattava osa raportoinnista oli sävyltään toteavaa ja kaaosta kuvailevaa. Televisiossa tunkeutujat ja salaliittoteoriat vasemmistoradikaalien osallisuudesta saivat kuitenkin paljon aikaa.

Lomakausi näkyi myös kommenteissa. Niitä viestimille antoivat lähinnä parlamentin ylähuoneen federaationeuvoston jäsenet sekä jotkut alahuone duuman edustajat. Putin sen sijaan ei kommentoinut tapahtumia.

Pääviestinä oli, että Yhdysvaltain demokratia on kriisissä, joten sen on turha enää opastaa muita. Se on jatkoa aiemmille puheille, joissa vaalien tulos on asetettu epäilynalaiseksi.

Yhdysvaltain demokratia ”ontuu molempia jalkojaan”, federaationeuvoston ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Konstantin Kosatšev kirjoitti Facebookissa torstaina.

Ulkoministeriön viestintäjohtaja Maria Zaharova puolestaan jakoi Facebookissa yhdysvaltalaistoimittaja Jill Doughertyn päivityksen, jonka mukaan ”Yhdysvallat ei enää koskaan voi kertoa maailmalle olevansa demokratian esikuva”.

Myöhemmin torstaina Zaharova kutsui Yhdysvaltain vaalitapaa ”arkaaiseksi”.

Mukana oli myös vahingoniloa. Se kytkeytyi pitkälti niin sanottuihin värivallankumouksiin, jotka Venäjän virallisen linjan mukaan eivät olleet kansannousuja, vaan Yhdysvaltain järjestämiä vallankaappauksia.

”Bumerangi palasi. He käynnistivät värivallankumouksia, viimeisen puolen vuosisadan aikana kolme tusinaa ellei enemmän”, kommunistipuolueen johtaja Gennadi Zjuganov sanoi lausunnossaan Yhdysvalloista.

”Nyt he maksavat siitä.”

Myös duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Leonid Slutski puhui ”värivallankumousten bumerangista” uutistoimisto Ria Novostin mukaan.

Duuman viestintävaliokunnan jäsen Anton Gorelkin puolestaan kehui Twitterin ja Facebookin päätöstä rajoittaa Trumpin pääsyä sosiaaliseen mediaan. Hän sanoi olevan tärkeää, että sosiaalinen media on paremmassa kontrollissa.

Se oli selvä kuittaus. Venäjä on kiristänyt otettaan sosiaalisesta mediasta, mitä Yhdysvallat on arvostellut.

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi puolestaan kirjoitti Twitterissä, että ”putinistit riemuitsevat seuratessaan konflikteja Yhdysvalloissa ja ylistävät ’putinilaista vakautta’”. Hän jatkoi sanomalla Yhdysvalloissa olevan paljon ongelmia, mutta keskipalkan silti noin kymmenkertainen Venäjään verrattuna.

Suomessa toivotaan tilanteen rauhoittumista

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi torstai-iltapäivästä lähetetyssä tiedotteessa, että mellakoinnista huolimatta Bidenin voiton vahvistaminen on merkki siitä, että järjestelmä toimii yhä.

”Maan sisäisessä keskustelussa joudutaan nyt hakemaan vastauksia siihen, miksi asenteet ovat koventuneet ja kärjistyneet, ja miten kansakunnan yhtenäisyyttä rakennetaan uudelleen.”

Niinistö näkee taustalla olevan pettymystä omaan asemaan ja osallisuuden heikkenemistä. Yhdysvaltojen sisäisen tilanteen selkiytyminen olisi Niinistön mukaan kansainvälisen yhteisön ja Suomen etu.

Keskiviikkoillasta Niinistö totesi Twitterissä, että ”meneillään on uskomaton demokratian painajainen”.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Twitterissä keskiviikkoillasta, että kongressirakennukseen tunkeutuminen on ”erittäin vakava ja huolestuttava asia”, joka osoittaa, että demokratiaa on puolustettava järkähtämättä.

Torstai-illasta Marin kommentoi tilannetta tarkemmin tiedotteessa. Marinin mukaan teot ovat vakavia ja tuomittavia.

”Euroopalla ja Yhdysvalloilla on yhteinen historiallinen arvopohja, jota vastaan on eilen hyökätty. Emme hyväksy demokraattisen prosessin häiritsemistä tai vapaiden vaalien tuloksen kyseenalaistamista.”

Marin toivoo tiivistä yhteistyötä uuden hallinnon kanssa kaikilla politiikan areenoilla. Suomen suhteet Yhdysvaltoihin ovat Marinin mukaan ”aina olleet hyvät, tiiviit ja laaja-alaiset”.

”Monenväliset instituutiot kaipaavat niiden vahvistamiseen sitoutuneita Yhdysvaltoja ja sen johtajuutta.”

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi HS:lle toivovansa, ettei kukaan veisi tilannetta enää pidemmälle.

”Jos joku haluaa tehdä tästä levottoman jakson, niin on se mahdollista.”

Yhdysvalloissa republikaanijohtajat vannovat demokratian voittavan

Yhdysvalloissa monet johtajat ovat olleet järkyttyneitä kongressitalon valtaamisesta, mutta sanoneet demokratian voittavan lopulta.

”Te ette voittaneet. Väkivalta ei koskaan voita. Vapaus voittaa. Ja tämä on silti kansan talo. Kun jatkamme, maailma saa todistaa jälleen demokratiamme palautumiskykyä ja vahvuutta”, osoitti varapresidentti Mike Pence sanansa mellakoitsijoille kokouksen jatkuttua.

Entinen presidentti Barack Obama syytti Trumpia levottomuuksien lietsomisesta. Obaman mukaan tapahtumat olivat odotettavissa.

”Poliittinen puolue ja mediaympäristö sen rinnalla ovat kahden kuukauden ajan liian usein olleet haluttomia kertomaan seuraajilleen totuutta – että vaalit eivät olleet erityisen tiukat ja että presidentiksi valittu Biden astuu virkaansa 20. tammikuuta. Heidän fantasianarratiivinsa on karannut yhä kauemmas todellisuudesta, ja se rakentuu vuosien varrella kylvetyn katkeruuden varaan.”

Senaatin republikaanien johtaja Mitch McConnell totesi mellakoinnin jälkeen kongressin kokouksessa, että mielenosoittajat yrittävät häiritä demokratiaa, mutta epäonnistuivat yrityksessä.

”Me vahvistamme vuoden 2020 vaalien voittajan.”

Useat Trumpin tukijoista vaikuttavat kääntyneen häntä vastaan. Valkoisen talon virkamiehiä on eronnut mellakoiden ja Trumpin suhtautumisen takia.

Lue lisää: Trump on jäämässä yksin valta­kautensa viimeisiksi viikoiksi: Presidenttiä on alettu vastustaa, ja osa Valkoisen talon henkilö­kunnasta on ilmoittanut ero­aikeistaan

Presidentin vankka kannattaja, republikaanisenaattori Lindsey Graham totesi puheessaan kongressille, että ”nyt riittää” ja Biden on Yhdysvaltojen tuleva presidentti.