Saksassa vältettiin elokuussa vain täpärästi vastaava hyökkäys, joka tapahtui keskiviikkona Washingtonissa.

Berliini

Uutiskuvat Washingtonista olivat keskiviikkona mykistäviä ja tuntuivat monista epätodellisilta. Mielenosoittajat valtasivat Yhdysvaltain kongressitalon, ja kongressiedustajia evakuoitiin. Neljä ihmistä on kuollut.

Olisi virhe luulla, ettei samanlaista katastrofia voisi tapahtua myös Euroopassa. Demokratian horjuttajat ovat tosissaan myös täällä.

Usein muistutetaan, että osa amerikkalaisista on hyvin tietämättömiä maailman asioista, käytännössä lukutaidottomia. Mutta kyse ei ole siitä. Edes hyvinvointivaltio ja kattava peruskoulu eivät ole onnistuneet estämään samanlaisten ilmiöiden kasvua Euroopassa.

Saksalaiset seurasivat elokuun lopussa järkyttyneinä uutiskuvia, joissa vain täpärästi vältettiin melko täsmälleen samanlainen katastrofi, joka tapahtui keskiviikkona Washingtonissa. Koronatoimien vastaisessa mielenosoituksessa yritettiin tunkeutua Saksan parlamenttirakennukseen Berliinin keskustassa.

Poliisit puuttuivat mielenosoitukseen Saksan valtiopäivätalon portailla 29. elokuuta 2020.­

”He ovat ottaneet hienosti mallia meistä saksalaisista”, saksalainen kansankiihottaja Attila Hildmann kommentoi nyt viestipalvelu Telegramissa jakaessaan rinnakkain kuvat keskiviikon tapahtumista Washingtonissa ja elokuun tapahtumista Berliinissä.

Lisäksi hän kirjoitti vanhanaikaisella fraktuura-kirjasintyypillä: ”Saksa aina ensin!”

Hildmannilla on tällä hetkellä pitkälti yli 115 000 seuraajaa Telegramissa.

Hän viittasi elokuun tapahtumiin, joissa oli itsekin mukana ja joutui pidätetyksi. Silloin vihainen väkijoukko onnistui rikkomaan Berliinin keskustassa mellakka-aidan, jolla Saksan valtiopäivätalo oli suojattu mielenosoituksessa.

Mellakkapoliisit saivat viime hetkellä ketjunsa valtiopäivätalon ovien eteen, eikä tunkeutuminen sisälle onnistunut. Pelkkä yritys ja kuvat väkivaltaisesta yhteenotosta demokratian ytimessä järkyttivät silti syvästi.

Attila Hildmann piteli lippua, jossa luki ”Uskollisuutta uskollisuuden puolesta”. Sanonta on Saksan armeijassa kielletty natsimielikuvien takia.­

Saksassa natsit nousivat valtaan 1930-luvulla valtiopäivätaloon kohdistuneen iskun jälkimainingeissa. Siksi elokuun tapahtuma järkytti saksalaisia myös symbolisuudellaan.

Saksassa on sisäisen tiedustelun mukaan lähes 18 000 ihmistä, jotka eivät tunnusta Saksan nykyistä valtiomuotoa ja instituutioita, ja jonka mielestä nykyiset vallankäyttäjät eivät ole oikeutettuja asemaansa. Heitä kutsutaan Reichsbürgereiksi, ja heidän mielestään toista maailmansotaa edeltävä keisarikunta on edelleen ainoa legitiimi valtiomuoto.

Haastattelin mielenosoittajia Berliinin keskustassa elokuussa. Mitä te haluatte, kysyin. Vastaukset ”rauhaa” ja ”vapautta” kuulostivat absurdeilta. Osa ei tietenkään halunnut sanoa mitään.

Keisarikunnan nimeen vannominen voi kuulostaa vitsiltä, mutta tämä äärioikeistolainen joukko on suuri, vihainen ja väkivaltainen. Saksa on sekä natsien että kommunistien rikkoma maa, ja lähihistorian takia luottamus vallanpitäjiin on helposti haavoittuvaa.

Kaikki uusnatsit tai salaliittoteoreetikot eivät ole Saksassa Reichsbürgereitä. Epäluottamuksen ilmiöstä tekee huolestuttavan myös se, että sitä on vaikea lokeroida tai tunnistaa ulkopäin.

Mellakkapiireissä yhdistyvät monenlaiset ryhmät. Yhteistä Yhdysvaltain mellakoitsijoille ja Saksan riehujille ovat verkossa leviävät salaliittoteoriat. Niitä luetaan ahkerasti myös Suomessa. Missään maailmankolkassa ei voi pitää selvänä, etteivät väkivaltaiset sanat muuttuisi teoiksi.

Koronavuotena salaliittoteoreetikoiden näkyvyys ja määrä on kasvanut. Saksan liittokansleri Angela Merkel varoitti ilmiöstä uudenvuodenpuheessaan. Myös Yhdysvaltojen tulenarasta tilanteesta oli varoitettu jo kauan sitten.

Demokraattisten johtajien haasteet tämän ilmiön edessä käyvät yhä vaikeammiksi. Vihaa ja salaliittoja lietsovia valtionjohtajia on myös Euroopassa. Unkarissa muutettiin vastikään perustuslakia niin, että valtio voi käyttää armeijaa myös omaa kansaa vastaan.

Suomessa gallupien mukaan toiseksi suosituimman puolueen perussuomalaisten puheenjohtaja, presidentti Donald Trumpia tukenut ja Unkarin hallitusta tukenut Jussi Halla-aho sanoi tuomitsevansa laittomuudet, mutta ei halua ”suurennella” Washingtonin tapahtumia, koska vastaavaa on tapahtunut myös muualla.

Halla-ahon kommentti herättää kysymyksen, missä menee raja, kun epäjärjestystä kannattaa suurennella. Lisääkö arkipäiväistyminen hyväksyttävyyttä?

Washingtonissa kuoli neljä ihmistä, ja lisäksi monien ihmisten turvallisuus vaarannettiin ottamalla valta omiin käsiin. Vapaata journalistista mediaa vastaan iskettiin kongressirakennuksen ulkopuolella muun muassa rikkomalla kameroita. Presidentinvaalin tuloksen virallistamista viivytettiin useita tunteja – mellakoijat yrittivät siis viedä äänen 81 miljoonalta Joe Bidenia äänestäneeltä amerikkalaiselta.

Tuhotyön ja väkivallan lisäksi aiheutettiin demokraattisen järjestelmän symbolinen häpäiseminen. Tuskin läntisen maailman enemmistö haluaa kokeilla, mihin näiden asioiden arkipäiväistäminen johtaa.