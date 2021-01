Presidentti ei ole lain yläpuolella, Biden muistutti puheessaan.

Tuleva presidentti Joe Biden syyttää väistyvää presidenttiä Donald Trumpia väkivallan lietsomisesta kongressitalon mielenosoituksessa keskiviikkona.

"Eilen oli yksi kansakuntamme synkimmistä päivistä", Biden totesi tiedotustilaisuutensa aluksi myöhään torstai-iltana Suomen aikaa.

Biden painotti, etteivät hyökkääjät olleet mielenosoittajia vaan rikollisjoukko ja kotimaisia terroristeja.

"Älkää edes kehdatko kutsua heitä mielenosoittajiksi."

Yhdysvalloissa on epäonnistuttu jakamaan oikeutta tasa-arvoisesti, Biden totesi. Hän nosti esiin kesän Black Lives Matter -mielenosoitukset, jotka ovat nousseet jälleen esiin, kun poliisia on arvosteltu kongressitalon hyökkääjien hellästä kohtelusta verrattuna poliisien voimankäyttöön BLM-mielenosoitusten aikaan.

"Kukaan ei voi väittää minulle, että jos eilinen olisi ollut BLM-kannattajien protestointia, heitä ei olisi kohdeltu hyvin, hyvin eri tavalla kuin tätä rikollisjoukkoa, joka rynni kongressitalolla. Me kaikki tiedämme, että se on totta ja se on täysin mahdotonta hyväksyä."

Keskiviikon tapahtumat olivat Bidenin mukaan presidentin hyökkäysten kulminaatiopiste, jossa Trump pyrki hyödyntämään väkijoukkoa saadakseen tahtonsa läpi.

Aiemmin Trump on yrittänyt kääntää vaalitulosta oikeusteitse. Biden syytti Trumpia siitä, että hän kohtelee maan oikeusministeriötä kuin he olisivat hänen henkilökohtaisia asianajajiaan.

Biden kiitti kaikkien oikeusasteiden tuomareita siitä, että he kovan paineen alla tekivät työnsä kunniallisesti, suoraselkäisesti ja itsenäisesti. Yksikään tuomioistuin ei todennut vaaleja vilpillisiksi.

"Presidentti ei ole lain yläpuolella."

Tiedotustilaisuuden varsinainen aihe olivat Bidenin uudet julkistukset oikeusministeriön johtoon. Aiemmin torstaina kerrottiin, että oikeusministeriksi nousee Merrick Garland. Hän on pääkaupunki Washingtonin vetoomustuomioistuimen päätuomari. Garland tunnetaan maltillisena liberaalina.

Biden korosti puheessaan, että oikeusministeriössä työskennellään lakien eikä presidentin puolesta.

Heti tiedotustilaisuuden alussa Biden totesi, ettei hän aio vastata kysymyksiin perustuslain 25. lisäyksen käyttämisestä eli käytännössä presidentin erottamisesta.