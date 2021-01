Ainakin kaksitoista Trumpin hallinnon korkea-arvoista virkamiestä, neuvonantajaa, lähettilästä ja ministeriä on jättänyt tai jättämässä tehtävänsä nähtyään miten Trump yllytti kannattajiaan jotka valtasivat kongressin ja vitkutteli tilanteen rauhoittamisessa. Irtisanoutumisia voi tulla vielä lisää.

Vähintään kaksitoista Donald Trumpin hallinnon keskeistä työntekijää, joista kaksi ministereitä, on jättänyt tehtävänsä Yhdysvaltain kongressiin tehdyn hyökkäyksen seurauksena.

Asiasta kertovat esimerkiksi The New York Times, uutiskanava CNN ja talousuutistoimisto Bloomberg.

Useampikin saattaa lähteä, mutta moni epäröi irtisanoutumista juuri nyt, kun vallanvaihtoon on aikaa alle kaksi viikkoa. Epäröinti johtuu siitä, että huoli kohdistuu nyt mahdollisuuksiin turvata virkakoneiston kannalta kitkaton vallanvaihto. Joitakin huolettaa, että jos he lähtevät, Trump tekisi vallanvaihtoa entistä enemmän häiritseviä ratkaisuja.

Useat Trumpin hallinnon virkamiehet ja -naiset harkitsevat omaa tilannettaan edelleen.

Yksi heistä on Bloombergin lähteiden mukaan Hope Hicks, Trumpin pitkäaikainen ja läheinen avustaja, jota ei ole viime aikoina juurikaan Valkoisessa talossa näkynyt. Keskeisenä suunnannäyttäjänä harkinnoissa on kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Robert O’Brien, sanovat Bloombergin lähteet. Jos O’Brien lähtee, hänen esimerkkiään seuraavat monet muutkin. Toisaalta O’Brien on yksi heistä, jotka ovat olleet huolissaan siitä, että heidän lähtiessään syntyisi tilanteita, jotka entisestään hankaloittaisivat vallanvaihtoa.

Torstaina Trump ilmoitti sitoutuneensa rauhanomaiseen vallanvaihtoon. Uutistoimisto Reutersin nimettömien lähteiden mukaan keskeisenä syynä saattoi olla Trumpin halu hillitä kiihtyviä irtisanoutumisia.

Perjantaiaamun mennessä Suomen aikaa ainakin he olivat irtisanoutuneet:

Irtisanoutunut opetusministeri Betsy DeVos. Kuva on otettu Washingtonissa 12. elokuuta.­

Betsy DeVos, opetusministeri. Opetusministeri DeVos ilmoitti erostaan kirjeitse Trumpille torstaina, ja hänen eronsa astuu voimaan perjantaina. Kirjeessä DeVos moitti Trumpia hyvin suorasanaisesti siitä, että Trump yllytti holtittoman väkijoukon liikkeelle Capitol-kukkulalle ja kutsui hyökkäystä kongressiin omantunnon vastaiseksi republikaanien voiton kannalta.

”Ei ole mitään epäselvää siinä millainen vaikutus retoriikallanne oli tilanteeseen, ja se on minulle käännekohta”, DeVos kirjoitti The New York Timesin mukaan.

Trumpin hallinnon irtisanoutunut liikenneministeri Elaine Chao. Kuva on otettu Versaillesissa Kentuckyssa 2. marraskuuta.­

Elaine Chao, liikenneministeri. Chao ilmoitti erostaan viestipalvelu Twitterissä torstaina paikallista aikaa, ensimmäisenä ministerinä joka jätti tehtävänsä kongressin tapahtumien takia. The New York Timesin mukaan Chao jättää tehtävänsä maanantaina. Chao kirjoitti Twitterissä, että Capitol-kukkulan tapahtumat järkyttivät häntä tavalla, jota hän ei voi jättää huomiotta.

Mick Mulvaney (kesk.) istui Mark Meadowsin vieressä Valkoisessa talossa maaliskuussa 2020.­

Mick Mulvaney, Pohjois-Irlannin erityislähettiläs. Mulvaney on Trumpin hallinnon entinen kansliapäällikkö. Hän irtisanoutui keskiviikkona illalla paikallista aikaa saatesanoinaan ulkoministeri Mike Pompeolle: ”En pysty tähän. En voi jäädä.” CNBC:lle antamassaan haastattelussa Mulvaney ylisti erityisesti varapresidentti Mike Pencea ja sitä, miten tämä hoiti hankalan roolinsa ja valvoi Joe Bidenin voiton vahvistavien valitsijamiesten äänten tarkistamista.

Kun kongressirakennuksen valtaus oli vielä käynnissä, Mulvaney kritisoi presidentti Trumpia avoimesti viestipalvelu Twitterissä todeten, että yksi presidentillinen twiitti ei riitä korjaamaan tilannetta vaan Trumpin pitää määrätä mekastava joukko kotimatkalle.

Matthew Pottinger, kansallisen turvallisuuden neuvonantajaryhmän varajohtaja. Pottinger ei ollut torstaina paikallista aikaa vielä ilmoittanut erostaan, vaan tiedot julkisuudessa perustuivat hänen lähipiirinsä kertomaan. Pottinger ehti toimia tehtävässään vuodesta 2019, ja hänen erityisosaamistaan ovat olleet Kiinaan liittyvät kysymykset.

John Costello, kyberturvallisuuden johtava neuvonantaja. Hän ilmoitti erostaan keskiviikkona. Kongressirakennuksen tapahtumat olivat Costellon mukaan ”käännekohta”, ja hän toivoi ”herätystä”.

Anthony Ruggiero, kansallisen turvallisuuden neuvoston joukkotuhoasetorjunnan vanhempi johtaja. Ruggiero on johtanut neuvoston Pohjois-Koreaan keskittyviä toimia. Ruggieron lähipiirin mukaan eron syynä on se, miten Trump yllytti protestoijia keskiviikkona, lähipiiristä kerrottiin uutiskanava CNN:lle.

Ryan Tully, kansallisen turvallisuuden neuvoston Venäjän- ja Itä-Euroopan neuvonantaja. Erosta kertoi uutistoimisto Reuters torstaina Tullyn lähipiirin lähteisiin vedoten. Niiden mukaan Tully oli päättänyt erota Capitol-kukkulan tapahtumien johdosta.

Tyler Goodspeed, Trumpin talousasioiden neuvonantajaryhmän johtaja ilmoitti erostaan torstaina. Goodspeed kertoi syyksi sen miten Trump yllytti Capitol-kukkulalle hyökänneitä.

Stephanie Grisham, Melania Trumpin eli ensimmäisen naisen hallinnon kansliapäällikkö. Grisham, entinen Valkoisen talon viestinnän työntekijä, ehti olla yksi pisimpään Valkoisessa talossa työskennelleistä aloitettuaan vuonna 2016.

Nickie Riceta, Melania Trumpin tapahtumakoordinaattori. Riceta työskenteli ennen tätä tehtävää Valkoisen talon viestinnässä. Hän ilmoitti erostaan keskiviikkona.

Sarah Matthews, lehdistövastaava. Matthews ilmoitti erostaan keskiviikkona ja sanoi että se mitä hän näki, oli ”erityisen järkyttävää”.

Elinore F. McCance-Katz, terveysministeriön korkea virkamies. McCance-Katzin vastuulla ovat olleet mielenterveyteen ja päihdekuntoutukseen liittyvät asiakokonaisuudet ja niistä vastaava Samhsa-virasto. McCance-Katz irtisanoutui torstaina. CNN:n mukaan hän oli ollut aikeissa pysyä tehtävässään siirtymäkauden loppuun asti, mutta suunnitelmat muuttuivat äkisti Capitol-kukkulan tapahtumien johdosta.