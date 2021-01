Liittovaltion syyttäjät selvittävät myös, onko presidentti Donald Trump syyllistynyt rikokseen mahdollisesti yllytettyään kannattajiaan mellakkaan. Kaikki rikoksesta epäillyt saavat syytteen, lupaa syyttäjä CNN:lle.

Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjät ovat ryhtyneet selvittämään keskiviikkona Capitol-kukkulalle rynnineiden Donald Trumpin kannattajien roolia rikosoikeudellisessa mielessä, kertoo uutiskanava CNN Washingtonin syyttäjää lainaten. Selvityksessä on CNN:n mukaan myös joukkoja yllyttäneen presidentti Trumpin rooli.

”Selvitämme kaikkien toimijoiden roolia ja jokaista, jolla on ollut rooli. Jos todisteet viittaavat rikoksen elementteihin, he saavat syytteen”, sanoi syyttäjä Michael Sherwin CNN:lle toimittajan kysyttyä, selvitetäänkö presidentin roolia myös.

Syyttäjät ovat nostaneet viisitoista keskiviikon levottomuuksiin liittyvää syytettä. Yhdellä rikossyytteitä jo saaneella oli mukanaan puoliautomaattikivääri ja yksitoista käyttövalmista polttopulloa.

”Tilanne on vaarallinen. Me yritämme puuttua näihin tapauksiin niin pian kuin mahdollista”, syyttäjä Sherwin painotti.

Suurin osa tapauksista liittyy luvattomaan tunkeutumiseen Capitol-kukkulalle ja sen rakennuksiin. Muut syytenimikkeet liittyvät aseisiin sekä varkauksiin.

”Capitolilla oli paljon näpistelyä. Tavaroita ja omaisuutta varastettiin useista toimistoista.”

Liittovaltion poliisi FBI:n asiantuntijat viettivät CNN:n mukaan torstai-illan käymällä läpi Capitol-kukkulan rakennusten valvontakamerakuvia. He käyttävät kasvojentunnistusohjelmistoa tai -ohjelmistoja, joilla kuva-aineistoa saadaan liitettyä toisiinsa useammasta paikasta.

Capitol-kukkulan valtaajien tapauksessa tunnistusta tehdään sosiaalisesta mediasta, jossa valtaajat itse jakoivat aineistoa tekemisistään avoimesti sekä valtauksen aikana että ennen sitä.

FBI on avannut myös vinkkisivun ja etsii myös muualla sivuillaan yleisövihjeitä, jotka voisivat liittyä putkipommien asettamiseen sekä republikaanien että demokraattien puoluetoimistojen kulmille Capitol-kukkulan valtauksen aikoihin. Molemmat puoluetoimistot sijaitsevat kukkulan välittömässä läheisyydessä.

Väistyvä presidentti Trump on The New York Timesin ja useiden muiden medioiden lähteiden mukaan selvitellyt jo aiemmin mahdollisuuksia armahtaa itsensä. Trumpille on väläytelty rikossyytteitä viimeksi edeltävänä viikonloppuna, kun kävi ilmi että hän yritti painostaa Georgian osavaltion ylintä virkamiestä, osavaltiosihteeri Brad Raffenspergeria muokkaamaan vaalitulosta itselleen mieleiseksi. Käytännössä kyse voisi olla rikollisesta vaalivilpistä.

Capitol-kukkulan keskiviikkoisissa tapahtumissa pidätettiin ainakin 52 ihmistä. Viisi ihmistä on kuollut. Yksi alueelle tunkeutunut haavoittui poliisin luodista ja kuoli myöhemmin sairaalassa.

Yksi Capitol-kukkulan poliisi sai vammoja yhteenotoissa tunkeutujien kanssa ja kuoli varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa. Kolme ihmistä kuoli sairauksiin tai muihin lääketieteellisiin syihin, joita ei ole yksilöity.

ABC Newsin mukaan yhteensä yli 50 poliisia loukkaantui Capitol-kukkulalla. Useita on sairaalassa ja osan vammat ovat vakavia.

Capitolin alueen poliisilaitoksen tiedotteen mukaan alueelle tunkeutuneet Trumpin kannattajat hakkasivat poliiseja metalliputkilla ja ruiskuttivat poliiseja erilaisilla kemikaaleilla.