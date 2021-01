Afrikan maat eivät kuuntele kehotuksia höllentää siteitä Kiinaan.

Joka kolmas vuosi afrikkalaiset ja kiinalaiset poliitikot kokoontuvat juhlistamaan maiden välisiä diplomaattisuhteita Afrikan yhteistyöfoorumiin (FOCAC). Foorumin huippukokouksiin osallistuu enemmän Afrikan valtionpäämiehiä kuin konsanaan vuosittaisiin YK:n kokouksiin, ja FOCAC-kokoukset ovat merkittäviä virstanpylväitä Kiinan pitkäaikaisessa läsnäolossa Afrikan mantereella.

Kolmen viime vuosikymmenen aikana Kiinasta on tullut monien Afrikan maiden merkittävin kumppani. Suhteiden tärkeys nähdään jälleen vuonna 2021 seuraavassa FOCAC-kokouksessa, joka järjestetään Senegalin pääkaupungissa Dakarissa. Silti tämän huippukokouksen tilanne poikkeaa edeltävistä seitsemästä.

Donald Trumpin presidenttikauden aikana amerikkalaiset ovat alkaneet yhä enemmän kritisoida Kiinan roolia Afrikassa. Vuonna 2020 ulkoministeri Mike Pompeo syytti Kiinaa siitä, että se tarjosi Afrikan maille vain tyhjiä lupauksia ja väsähtäneitä latteuksia. Vaikka Bidenin hallinnon käyttämä retoriikka ei todennäköisesti ole yhtä provosoivaa, Yhdysvaltojen asenne Kiinan aikomusten suhteen Afrikassa on skeptinen.

Näin ollen tuleva vuosi voi osoittautua hankalaksi afrikkalaisille päättäjille. Heidän tavoitteenaan on välttää joutumasta mukaan peliin, jota ei voi voittaa. Ghanan valtiovarainministeri Ken Ofori-Atta väittää, että siirtomaavallan päättymisestä lähtien Afrikka on ollut suurvaltojen välisen kilpailun pelikenttänä eikä se ole auttanut Afrikkaa millään tavalla.

Kenian presidentti Uhuru Kenyatta on varoittanut, että Afrikka ei ole mikään palkinto, josta pitäisi taistella. Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa on sanonut, että Afrikan ei pitäisi joutua kärsimään Amerikan ”mustasukkaisuudesta” sen suhteen, mitä Kiina voi mantereelle tarjota.

Kiinan presidentti Xi Jinping, Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa (edessä vasemmalla) ja Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi (edessä oikealla), taputtavat yhdessä valokuvanoton jälkeen Afrikan yhteistyöfoorumin (FOCAC) huippukokouksessa syyskuussa vuonna 2018.­

Ongelman ydin on juuri tässä. Kaikista moitteistaan ja esimerkiksi julkisen terveydenhuollon satsauksistaan huolimatta Yhdysvallat ei tarjoa samaa, mitä Kiina. Jos olet Afrikan maan johtaja, ja maasi tarvitsee kiireesti uusia teitä, siltoja tai satamia, Kiinan rahoitus ja kiinalaiset yritykset ovat ilmiselvä valinta.

”Kiina vastaa yhä Afrikan rakenteellisen muutoksen tarpeeseen, toisin kuin länsimaat”, sanoo Johns Hopkinsin yliopiston Kiinan- Afrikan tutkimushanketta edustava Deborah Brautigam.

Sama pätee televiestintään. Huawei, jonka hankkeita Afrikassa Kiinan valtio usein tukee tai joista se vastaa, ei ole menettänyt yhtään tilausta Afrikan mantereella sen jälkeen, kun Yhdysvallat alkoi kannustaa kaikkia maita boikotoimaan Huawein tekniikkaa.

Dakarin FOCAC-kokouksessa tuskin kuitenkaan nähdään entisen laajuisia taloudellisia lupauksia Kiinalta. Sekä vuonna 2015, että suostuttelun jälkeen myös vuonna 2018, presidentti Xi Jinping ilmoitti halvoista lainapaketeista, avustuksista ja investoinneista koostuvasta 60 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoisesta paketista seuraavien kolmen vuoden ajaksi.

Harvat analyytikot uskovat, että samaan yllettäisiin nyt, sillä Kiina varoo liikaa rahoittamasta hankkeita, joista ei koidu sille tarvittavaa hyötyä. Mutta tämä ei tarkoita, että sen läsnäolo Afrikan mantereella millään tavalla vähenisi.

Ensinnäkin Kiinan rooli on ratkaisevan tärkeä Afrikan toiveille päästä yli koronaviruspandemiasta. Kiina on Afrikan suurin yksittäinen kahdenvälisten luottojen myöntäjä, joten sitä tarvitaan velkojen uudelleenjärjestelyneuvottelujen avaamisessa. Presidentti Xi on luvannut, että Afrikan mailla on etusija saada käyttöön mahdollista Kiinan kehittämää koronavirusrokotetta.

Ja jo ennen koronavirusta Kiina oli Afrikan maissa mukana paljon muussakin kuin infrastruktuurissa. Afrikassa toimii jopa 10 000 kiinalaista yritystä, jotka ovat enimmäkseen pienyrityksiä. Kiinassa opiskelee enemmän afrikkalaisia opiskelijoita kuin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa yhteensä.

Merkittävässä asemassa olevat kiinalaiset ovat luoneet laajat verkostot afrikkalaisten kollegoidensa kanssa, erityisesti sotilaspiireissä. Kiinan imago kuitenkin tahriintui Afrikassa viime vuonna, kun afrikkalaisia maahanmuuttajia kohdeltiin kaltoin Guangzhoun satamakaupungissa.

Yleisesti ottaen Afrikassa suhtaudutaan kuitenkin Kiinaan monivivahteisesti ja joustavasti. Yleisafrikkalainen tutkimusryhmä Afrobarometer teki syyskuussa 2020 julkaistun 18 maata kattaneen mielipidetutkimuksen. Sen mukaan keskimäärin 59 prosenttia vastaajista suhtautui Kiinaan myönteisesti, vain hieman myönteisemmin kuin Yhdysvaltoihin (58 prosenttia).

Poliitikot eivät pidä hyödyllisenä ottaa kantaa Kiinaa vastaan myöskään esimerkiksi Xinjiangin uiguurien, Hongkongin tai Taiwanin asioissa.

Kiina arvostaa suuresti 54 Afrikan maan ääniä YK:ssa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä. Vuonna 1971 Afrikan valtioiden äänillä varmistettiin, että Kiinan kansantasavalta hyväksyttiin YK:n jäseneksi ja Taiwan erotettiin. Kiina palkitsee samalla tavalla äänestävät ja rankaisee toisin äänestäviä.

Kenian virkamiesten tiedetään katsoneen tarkkaan, kuinka Kiina tuomitsi Australian sen jälkeen kun Australia kritisoi Kiinan ihmisoikeusrikkomuksia – ja pelänneen, mitä tapahtuisi, jos heidän maansa tekisi jotain vastaavaa. Vaikka afrikkalaiset poliitikot haluaisivat ilmaista Kiinan vastaisia mielipiteitä, harvat uskovat, että he niin tehdessään saisivat tukea länsimaiden hallituksilta.

From The World In 2021 magazine, translated by InPress. © 2021 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.