Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vihdoin myöntänyt, että hänen pitää luovuttaa valta presidentinvaalit voittaneelle demokraatille Joe Bidenille 20. tammikuuta. Näin hän teki perjantaiaamuna Suomen aikaa Twitter-videolla, jolla hän myös tuomitsi kannattajiensa hyökkäyksen kongressitaloon keskiviikkona.

Trumpin mielenmuutos tai takinkäännös on ollut nopea ja lähes täydellinen, kuten oheiselta videolta voi nähdä. Hän myönsi ensi kerran, että valta on vaihtumassa ja hän on hävinnyt 3. marraskuuta pidetyt vaalit.

Trump ei kuitenkaan perinteisessä mielessä tunnustanut tappiotaan tai saanut sanottua vaalivoittajan Bidenin nimeä.

Perjantaina hän twiittasi tarkennukseksi, että hän ei aio osallistua virkavalatapahtumaan 20. tammikuuta. Twiitissään hän ei maininnut, kenen virkaanastujaisista on kyse.

Ennen tappionsa myöntämistä, 32 tuntia aiemmin, Trump oli vielä kuin eri mies. Keskiviikkona puoliltapäivin paikallista aikaa presidentti usutti kannattajiaan marssimaan kongressitalolle painostamaan republikaanipuolueen poliitikkoja kääntämään vaalitulos itselleen voitolliseksi.

Kongressissa oli juuri alkamassa kahden kamarin kokous, jossa oli määrä vahvistaa Bidenin selvä vaalivoitto. Valkoisen talon lähellä kannattajilleen puhunut Trump vaati myös varapresidenttiään Mike Penceä kumoamaan presidentinvaalien tuloksen, vaikkei kongressin kokousta johtaneella Pencellä ole sellaista valtaa.

Presidentti Donald Trumpin kannattajat kuuntelivat presidentin puhetta Valkoisen talon lähellä keskiviikkona puoliltapäivin.­

Trump halusi kannattajiensa panevan painetta republikaanipoliitikkoihin ja marssivan kongressitalolle. Hän pyysi tukijoukkojaan pysymään ”rauhallisina ja isänmaallisina”, mutta myös ”näyttämään voimaansa”.

Joulukuussa Trump oli kutsunut Twitterissä kannattajiaan saapumaan Washingtoniin 6. tammikuuta, koska tiedossa olisi ”villiä menoa”. Lupaus ”villistä menosta” oli monen Washingtoniin saapuneen kannattajan sotahuuto internetin keskustelufoorumeilla ennen pääkaupunkiin saapumista.

Kun kannattajat olivat keskiviikkoiltapäivänä käynnistäneet villin menonsa ja ajaneet kongressitalon kaaokseen ja kongressiedustajat pakosalle, Trump pyysi heitä minuutin mittaisella Twitter-videolla menemään koteihinsa.

Silti hän uudisti videolla väitteensä petoksellisista vaaleista ja totesi kongressin valtaajille: ”Rakastamme teitä, olette hyvin erityisiä.”

Donald Trumpin tukijat tunkeutuivat liittovaltion kongressin rakennukseen keskiviikkona, kun rakennuksessa oli meneillään Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamiskokous.­

Ainakin viisi ihmistä sai surmansa kongressitalon valtauksen yhteydessä. Torstaina demokraattijohtajat alkoivat puuhata Trumpin viraltapanoa alle kaksi viikkoa ennen hänen virkakautensa loppumista.

Torstai-iltana kello 19.20 paikallista aikaa Trump esiintyi kolmannen kerran julkisuudessa kongressin kokouksen tiimoilta. Tässä esiintymisessään hän myönsi ensi kertaa tappionsa. Videon pidemmän version voi katsella tämän HS-artikkelin yhteydessä.

Twitterissä julkaisemallaan videolla Trump tuomitsi hyökkäyksen kongressitaloon ja kutsui sinne tunkeutuneita kannattajiaan ihmisiksi, jotka ”eivät edusta maatamme”. Väkivaltaan ja hävitykseen syyllistyneiden pitää Trumpin mukaan maksaa teoistaan.

”Kaikkien amerikkalaisten lailla olen tyrmistynyt väkivallasta, laittomuuksista ja sekasorrosta. Kongressitaloon tunkeutuneet mielenosoittajat ovat häpäisseet amerikkalaisen demokratian keskuksen”, Trump sanoi.

CNN-kanavan analyytikko ja useita Yhdysvaltain aiempia presidenttejä neuvonnut David Gergen totesi perjantaina, että Trumpin esiintyminen torstai-iltana oli epäaitoa ja ”muistutti panttivankivideota”, jollaisissa ihmisille asetellaan pakolla sanat suuhun.

Gergen esitti arvionsa sen jälkeen, kun Trump oli ilmoittanut, ettei hän aio osallistua Bidenin virkaanastujaisiin. Tämä sotii sitä vastaan, että Trump haluaisi taata sujuvan ja rauhanomaisen vallansiirtymän ja vähentää yhteiskunnan kahtiajakoa.

Trump alkoi perjantaina muutenkin vaikuttaa enemmän siltä henkilöltä, jonka Yhdysvallat on tuntenut ennen torstain vaalitappion myöntämistä. Hän totesi Twitter-viestissään näin:

”Minua äänestäneillä 75 000 000 Yhdysvaltain patriootilla – AMERIKKA ENSIN ja TEHDÄÄN AMERIKASTA TAAS SUURI – on VALTAVA ÄÄNI pitkään tulevaisuuteen. Heitä ei kukaan kohtele epäkunnioittavasti tai epäreilusti, ei yhtään millään tavalla!!!”

Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjä Michael Sherwin on kertonut, että myös Trumpin rooli kongressitalon väkivaltaisuuksissa on tarkastelussa. Trumpin puolestaan kerrotaan selvitelleen, voisiko hän armahtaa itsensä ennen virastaan luopumista.

Kymmeniä ihmisiä on pidätetty keskiviikon tapahtumien vuoksi. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on pyytänyt yleisövihjeitä ihmisistä, jotka lietsoivat kongressitalon väkivaltaisuuksia.

”Yksi löytyi”, twiittasi kalifornialainen kongressiedustaja Karen Bass torstaina.

Hänen twiittinsä yhteydessä oli valokuva presidentti Trumpista puhumassa kannattajilleen keskiviikkona.