Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan Trump aikoo virkaanastujaisten ajaksi vetäytyä tiluksilleen Floridaan.

Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump ei aio osallistua hänet marraskuisissa presidentinvaaleissa voittaneen Joe Bidenin virkaanastujaistilaisuuteen. Trump kertoi asiasta perjantaina Twitterissä.

Twiitissään Trump toteaa, että ei aio osallistua 20. tammikuuta järjestettävään tilaisuuteen.

Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan Trump aikoo virkaanastujaisten ajaksi vetäytyä tiluksilleen Floridaan.

Torstaina Trump kertoi Twitterissä julkaistussa videotervehdyksessä keskittyvänsä sujuvan vallanvaihdon turvaamiseen. Tuolloin Trump tuomitsi kongressin rakennukseen kohdistuneen mellakoitsijoiden hyökkäyksen ja vakuutti, että lakia rikkoneet saavat maksaa teoistaan.

Perinteisesti Yhdysvaltain väistyvät presidentit ovat varapresidentteineen osallistuneet seuraajiensa virkaanastujaistilaisuuksiin. Ei ole vielä tiedossa, tuleeko Trumpin varapresidentti Mike Pence osallistumaan Bidenin virkaanastujaisiin. Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin mukaan Pence on ilmoittanut haluavansa osallistua, mutta lehden lähteiden mukaan hän ei ole vielä saanut kutsua tilaisuuteen.

Väistyvä presidentti Barack Obama onnittelee seuraajaansa Donald Trumpia tämän virkaanastujaispäivänä 20. tammikuuta vuonna 2017. Taustalla Obaman puoliso Michelle Obama.­

Vain kolme Yhdysvaltain presidenttiä on aiemmin jättänyt osallistumatta seuraajansa virkaanastujaisiin. John Adams vuonna 1801, hänen poikansa John Quincy Adams vuonna 1829 ja republikaanien Andrew Johnson vuonna 1869.