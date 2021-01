Yhdysvaltain perustuslaki antaa presidentille laajan armahdusoikeuden. Kukaan presidentti ei ole silti aiemmin yrittänyt armahtaa itseään.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pohtii lähipiirinsä ja jopa itsensä armahtamista mahdollisista rikoksista virkakautensa viimeisinä päivinä, yhdysvaltalainen media kertoo.

Sanomalehti The New York Times kertoi torstaina kahteen nimettömänä pysyttelevään lähteeseen tukeutuen, että presidentti on keskustellut avustajiensa kanssa mahdollisuudesta armahtaa itsensä. Kyse olisi täysin ennenkuulumattomasta tapauksesta Yhdysvaltain historiassa, sillä kukaan aiempi presidentti ei ole edes yrittänyt armahtaa itseään.

Yhdysvaltain presidentillä on laajat valtuudet armahtaa rikollisia, ja käytännössä kaikki presidentit ovat käyttäneet armahdusoikeuttaan. Trump sen sijaan on jo vuosien ajan esittänyt julkisuudessa väitteitä, että hänellä on ”absoluuttinen oikeus” armahtaa halutessaan jopa itsensä.

On kuitenkin kiistanalaista, yltääkö Yhdysvaltain presidentin armahdusoikeus häneen itseensä. Asiaa ei ole aiemmin testattu oikeusistuimissa.

Uutistoimisto Bloomberg kertoi perjantaina, että Trump on laatinut pitkän listan henkilöistä, jotka hän aikoisi armahtaa viimeisinä virkapäivinään. Listalla on Bloombergin mukaan Valkoisen talon huippuvirkamiehiä, Trumpin perheenjäseniä ja mahdollisesti myös presidentti itse.

Ennaltaehkäisevien armahdusten listalla ovat muun muassa Trumpin henkilöstöpäällikkö Mark Meadows, neuvonantaja Stephen Miller ja sosiaalisen median johtaja Dan Scavino, Bloomberg kertoo. Valkoisessa talossa työskentelevät Trumpin perheenjäsenet Ivanka Trump hänen miehensä Jared Kushner sekä Trumpin henkilökohtainen asianajaja Rudy Giuliuani ovat myös listalla.

Trump aikoisi Bloombergin mukaan julkistaa armahdukset 19. tammikuuta, eli päivää ennen kuin Joe Biden nousee presidentiksi. Trumpin neuvonantajat perehtyvät parhaillaan armahdussuunnitelmaan.

Trump on todennäköisesti valmistellut armahdettavien listan jo ennen kuluvaa viikkoa, jonka aikana Trumpin on saattanut syyllistyä uusiin rikoksiin. Esimerkiksi Trumpin pyrkimys alkuviikosta painostaa Georgian osavaltiosihteeriä Brad Raffenspergeria löytämään osavaltiosta runsaat 11 000 uutta ääntä Trumpille saattoi mahdollisesti olla vaalivilpin yritys.

Trump on saattanut syyllistyä rikoksiin myös kehottaessaan kannattajiaan marssimaan kongressirakennukselle keskiviikkona. Tämä johti mellakkaan ja kongressitalon lyhytaikaiseen valtaukseen, jossa kuoli ainakin viisi ihmistä ja kymmeniä loukkaantui.

Itsensä armahtaminen saattaisi suojata presidenttiä lukuisilta mahdollisilta liittovaltion rikossyytteiltä, kuten veropetosepäilyiltä. Se ei suojaisi Trumpia osavaltiotason oikeusjutuilta, joita on vireillä liittyen Trumpin mahdollisiin talousrikoksiin.

Lue tästä lisää, millainen syytelista Trumpia saattaa odottaa, kun hän menettää syytesuojan jättäessään Valkoisen talon.

Suurin ja kiistanalaisin kysymys on kuitenkin se, voiko Yhdysvaltain presidentti ylipäätään armahtaa itsensä.

Yhdysvaltain perustuslaki kirjaa laveasti, että presidentillä on valta armahtaa ”rikkomuksista Yhdysvaltoja vastaan, lukuun ottamatta virkarikossyytetapauksia”.

Osa lakiasiantuntijoista tulkitsee presidentin armahdusoikeuden absoluuttiseksi, eli että presidentti voisi armahtaa myös itsensä. Oikeusministeriön lausunnossa vuodelta 1974 todetaan kuitenkin, että presidentti ei voi armahtaa itseään. Perustelun mukaan tämä olisi vastoin perustavanlaatuista sääntöä, ettei kukaan voi toimia tuomarina omissa oikeustapauksissaan.

Armahdusoikeuksiin perehtynyt professori Brian Kalt Michiganin yliopistosta sanoi Bloombergille, ettei ole täyttä selvyyttä siitä, voiko presidentti armahtaa itsensä.

”Pääargumentti itsensä armahtamisen puolesta on se, ettei perustuslaki nimenomaisesti sulje pois sitä”, Kalt sanoi. ”Argumentti itsensä armahtamista vastaan lähtee ajatuksesta, että armahtaminen on määritelmällisesti jotakin, jonka voi tehdä vain toiselle henkilölle”.

Kaltin mukaan länsimaisessa oikeusajattelussa on perusperiaate, ettei kukaan voi toimia itsensä tuomarina.

Armahtamiseen liittyy myös toinen kiistanalaisena pidetty seikka. Merkitseekö armahtaminen samalla sitä, että armahdettu myöntää syyllistyneensä rikoksiin?

Esimerkiksi The New York Timesin mukaan moni Valkoisessa talossa Trumpin alaisuudessa työskennellyt henkilö, jolle presidentti on tarjonnut armahdusta, ei ole ottanut tätä vastaan. Lehden mukaan armahduksen torjuneet eivät ole katsoneet olevansa vaarassa joutua syytteisiin, mutta armahtamisen hyväksyminen voitaisiin nähdä syyllisyyden myöntämisenä.

Armahdukset voidaan muotoilla laveasti tai ne voivat olla yksityiskohtaisemmin muotoiltuja.

Trump ei olisi ensimmäinen presidentti, joka myöntäisi ennaltaehkäiseviä armahduksia. Esimerkiksi Gerard Ford myönsi sellaisen edeltäjälleen Richard Nixonille kuukausi Nixonin eron jälkeen Watergate-skandaalin jälkimainingeissa vuonna 1974.

Armahdus oli lavea, ja se annettiin rikoksista, joita presidentti ”on tehnyt tai on saattanut tehdä tai ollut niihin osallisena”, kertoo Bloomberg.

Jo aiemmin julkisuudessa on esitetty mahdollisuus, että Trump eroaisi ennen kautensa päättymistä, jolloin presidentiksi nousisi varapresidentti Mike Pence, joka voisi armahtaa Trumpin.

Käytännössä ei ole kuitenkaan mitään estettä sille, etteikö Trump voisi yrittää myös itsensä armahtamista.

Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoittaisi sitä, ettei presidenttiä vastaan voitaisi nostaa syytteitä jälkikäteen. On mahdollista, että uuden presidentin alaisuudessa toimiva oikeusministeriö ei kunnioittaisi presidentin itselleen myöntämää armahtamista eikä suostuisi luopumaan Trumpia mahdollisesti odottavista syytteistä.

Presidentti, joka armahtaa itsensä rikoksista, olisi mullistava ennakkotapaus, joka käytännössä tarkoittaisi sitä, että presidentti on lain yläpuolella. Jos Bidenin hallinto tyytyisi siihen, että Trump armahtaa itsensä, hallinto hyväksyisi myös ajatuksen lain yläpuolella olevasta presidentistä

Viime kädessä siis Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä päättäisi sen, suojeleeko presidentin itselleen mahdollisesti myöntämä armahdus Trumpia syytteiltä.

”Vain tuomioistuin voi mitätöidä itsensä armahtamisen, ja se voi tehdä niin vain, jos Bidenin hallinto nostaa syytteitä Trumpia vastaan”, Harvardin yliopiston oikeustieteen professori ja presidentti George W. Bushin hallinnon entinen huippuvirkamies Jack Goldsmith sanoi The New York Timesille.

”Trumpin itsensä armahtaminen lisäisi näin ollen todennäköisyyttä, että Bidenin hallinto nostaa syytteitä Trumpia vastaan rikoksista, joita on tehty virkakauden aikana.”