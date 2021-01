Yhdysvaltain konservatiiveilla on oma sähköisen viestinnän todellisuutensa, josta ammennetaan omaa maailmankuvaa ja poliittisia näkemyksiä tukevaa informaatiota. Suuressa maassa uutisten ja sosiaalisen median käyttö on kuin supermarket, josta voi valita mieleisensä.

Suomessa tavataan ajatella, että suuri uutiskanava Fox News on konservatiivien ja republikaanipuolueen päämedia. Kaikille Fox ei ole kelvannut enää sen jälkeen, kun uutiskanava muiden suurten medioiden joukossa julisti demokraatti Joe Bidenin presidentinvaalin voittajaksi marraskuussa.

Sama suuntaus alkoi sosiaalisen median käytössä vuonna 2016, kun Twitter ja Facebook ryhtyivät karsimaan vihapuhetta ja valeuutisia osin Venäjän tekemän informaatiovaikuttamisen ja sosiaalisen paineen pakottamina. Tämä karsinta osui äänekkäisiin konservatiiveihin, jotka useiden muiden amerikkalaisten tavoin kokevat, että sananvapaus on pyhä asia.

Nyt konservatiiveilla, joiden tuella Donald Trumpista vuonna 2016 tuli presidentti, on omat mediansa ja omat sosiaaliset mediansa. Monet lukevat Gateway Punditia, Newsmaxia ja One America News Networkia sekä käyttävät omia sosiaalisen median palveluitaan kuten Youtuben tilalle Britanniassa perustettua Bitchutea sekä Twitterin kilpailijoiksi nousseita Parlelia, Gabia, Mindsia ja Spreelya.

Myös keskiviikkoista rynnäkköä Yhdysvaltain Capitol-kukkulalle ja sisälle kongressirakennukseen suunniteltiin sosiaalisessa mediassa. Merkit olivat nähtävissä, kirjoittavat esimerkiksi The New York Times ja tutkiva yhteisö Bellingcat.

Vallankumousta ei silti tullut, kongressi vahvisti Joe Bidenin valinnan presidentiksi ja Donald Trumpilta jäädytettiin sekä Facebook- että Twitter-tilit.

Mitä oikein ovat Parler, Gab ja muut, ja millaisissa tunnelmissa Trumpin kannattajat ovat nyt?

Gab

Gab perustettiin vuonna 2016. Huhtikuussa 2020 sillä oli Fox Business -artikkelin mukaan noin 3,7 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää.

Ulkomuodoltaan ketterä, hiukan Twitteriä muistuttavassa Gabissa on ryhmiä, joita Twitterissä taas ei ole. Ryhmien joukossa on esimerkiksi tällaisia: Leftist tears (vasemmistolaisten kyyneleet), Brexit, Libertaarit, The Donald, Guns of Gab eli Gabin aseet sekä Trumpin kampanjan käynnistämä Stop The Steal.

Toisaalta on muunkinlaista sisältöä: esimerkiksi survivalismi-ryhmä, ketodieetti, ortodoksit, rodeo ja cowboyt sekä Ranskan ja Hollannin omat Gab -ryhmät.

Gabissa vaikuttaa kiertävän ahkerasti väittämä, ettei poliisilla olisi oikeutta kieltää kansalaisia menemästä sinne, missä heidän asioistaan päätetään. Toisten mielestä kaikki tämä olisi ollut ennustettavissa etukäteen, koska salaliittoteoria Qanonin johtajaksi oletettu nimimerkki Q on sanonut että pitää ”luottaa suunnitelmaan”.

Trumpin tilillä on samanlainen tilin aitouden vahvistava tunnus kuin mitä Twitterissä ja Facebookissa näkee. Trumpilla on 470 000 seuraajaa, ja hiomattomasta kirjoitustyylistä päätellen on mahdollista, että presidentti kirjoittaa päivityksensä itse.

Keskiviikkona 6. tammikuuta Trumpin päivityksessä on kirjoitettu, että Antifa on terroristijärjestö, jonka pitäisi pysyä poissa Washingtonista.

Parler

Parler perustettiin vuonna 2018. Talouslehti Wall Street Journalin mukaan taustalta löytyy Trumpin ja muiden konservatiivien ahkera tukija Rebecah Mercer, jonka isä Robert Mercer on suursijoittaja ja vähintään yhtä ahkera konservatiivien tukija.

Parlerin ulkoasu on Gabia sliipatumpi, mutta käyttöliittymä on helppo ja muistuttaa sekin Twitteriä. Oma tilinsä on esimerkiksi Fox Newsin juontajalla Sean Hannitylla. Trumpin vaalitiimillä on tili, samaten Trumpin pojalla Ericilla ja tyttärellä Ivankalla. Toistaiseksi presidentti Trumpin ei tiedetä liittyneen Parleriin, vaikka hän onkin väliaikaisesti menettänyt pääsyn Twitter- ja Facebook-tileilleen.

Parlerissa ei ainakaan äkkivilkaisulla ole aistittavissa kovin voimakasta tappiomielialaa keskiviikon tapahtumien jäljiltä. Tämä ei ole ohi, vakuuttavat useat MAGA-lyhenteen nimimerkkiinsä liittäneet.

Äärioikeistoryhmä Proud Boysin johtaja Enrique Tarrio ei ollut itse Capitol-kukkulalla keskiviikkona, koska hänet pidätettiin maanantaina ja määrättiin poistumaan Washingtonista tiistaina. Torstaina hän kannusti ”median ja tyrannien vainoamia”, ettei heitä voida syyttää kongressikäynnin osalta muusta kuin luvattomasta alueelle tunkeutumisesta. Väite ei ole totta, mutta viesti toi lohtua, kun Tarrio lupasi, että hänen johtamansa ryhmä hankkii syytetyille ystävilleen asianajajat. Yli 900 ihmistä kommentoi.

Monia käyttäjiä puhuttaa se, yrittikö Trump lähettää kannattajilleen jonkin piiloviestin, kun kehotti heitä välttämään väkivaltaa ja lähtemään kotiin Capitol-kukkulalta. Kiistaa on aiheuttanut myös se, että kongressirakennukseen tunkeutuneita ihmisiä on väitetty antifasistisen liikkeen näyttelijöiksi. Joitakin tämä loukkaa, koska heille tunkeutujat ovat isänmaallisia sankareita.

The Last Stronghold -tili on tunnettu uusnatsi. Se jakoi torstaina meemin jossa Qanon-paitaan pukeutunut mies poseeraa kongressirakennuksessa.

Esikatselukuvan avaamalla käy ilmi, että kuvassa on teksti, joka pilkkaa kongressin vallanneita, koska he antoivat vasemmistolaisille aseet käteen ”meidän kaikkien” sortamiseksi. Yksi käyttäjä on kommentoinut siihen, että juutalaiset ja valtamedia aikoivat joka tapauksessa kieltää konservatiivit jo aikaisemmin.

.

Spreely

Spreelya kutsutaan ”vaihtoehtoiseksi Facebookiksi”, ja nimi tulee sanoista speak freely, puhu vapaasti. Käyttöliittymä on epämoderni kuin Facebook kymmenen vuotta sitten, ja silmille räpsyvät kasinomainokset häiritsevät käyttökokemusta. Käyttökokemus osoittautui niin heikoksi, että kun sivustosta piti hakea perjantaina alkuillasta kuvakaappaus artikkelia varten, se lakkasi toimimasta kokonaan.

Yhdeksi Spreelyn käyttäjistä ilmoittautuu Trumpin entinen neuvonantaja Roger Stone, joka tuomittiin Trumpin kampanjaa koskeneessa Venäjä-tutkinnassa valehtelusta. Trump armahti Stonen joulukuussa.

Perjantaina päivällä Spreely vaikutti nopeatempoiseen Twitteriin tottuneen ihmisen silmään hiljaiselta. Nousussa olevien aihetunnisteiden joukossa oli esimerkiksi tunniste, joka viittasi petturien hirttämiseen.

Spreelyssa on myös mainostettuja sivuja ja profiileja, esimerkiksi Roger Stonen ystävät ja Yhdysvaltain perustuslain toisen lisäyksen kannattajat, mikä viittaa perustuslailliseen oikeuteen kantaa asetta.

Esimerkiksi asekannattajaryhmään on profiilinsa vihreäksi värjätyllä Vladimir Putinin kuvalla koristanut 66-vuotiaaksi esittäytyvä mies, joka on jakanut kuvan Proud Boys -ryhmästä saatesanoilla: ”Me olemme sodassa, alkakaa käyttäytyä sen mukaan!”