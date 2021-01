Tutkiva verkkoyhteisö Bellingcat selvitti kongressirakennuksessa kuolleen naisen nopean radikalisoitumisen ja viimeiset minuutit.

Keskiviikkona 6. tammikuuta 35-vuotias yhdysvaltalainen nainen yritti tunkeutua rikotun ikkunaruudun lävitse käytävään, jonka kautta pääsee edustajainhuoneen saliin Yhdysvaltain kongressirakennuksessa Washingtonissa.

Käytävällä seisonut poliisi avasi tulen ja ampui naista lähietäisyydeltä. Nainen kaatui käytävälle ja kuoli hetken päästä.

Naisen nimi on Ashli Babbitt, ja hän oli yksi niistä viidestä ihmisestä, jotka maksoivat hengellään presidentti Donald Trumpin kiihkomielisten kannattajien tekemästä rynnäköstä Yhdysvaltain kongressiin.

Babbitt ei ollut kuitenkaan pelkästään Trumpin kannattaja. Hän oli Afganistanissa palvellut Yhdysvaltain ilmavoimien veteraani, joka oli aiemmin äänestänyt vaaleissa demokraattien Barack Obamaa. Vuoden 2016 vaaleissa hän oli päätynyt äänestämään Trumpia, koska ei voinut sietää vastaehdokasta Hillary Clintonia.

Pikku hiljaa Babbitt radikalisoitui, ja kääntyi lopulta uskonlahkoa muistuttavan Qanon-salaliittoteorian kannattajaksi.

Tämä kaikki selviää Babbittin internetiin ja sosiaaliseen mediaan jättämistä jäljistä, joita tutkiva verkkoyhteisö Bellingcat on selvittänyt laajassa artikkelissaan.

Babbitt oli yksi niistä tuhansista ihmisistä, jotka keskiviikkona tunkeutuivat kongressirakennukseen Joe Bidenin vaalivoiton kyseenalaistaneen mielenosoituksen jälkeen. Hän oli kuuntelemassa Trumpin puhetta, jossa presidentti kehotti mielenosoittajia jatkamaan kongressitalolle.

Tätä ennen Trump oli viikkojen ajan kylvänyt perättömiä väitteitä siitä, että hän voitti vaalit, ja että Bidenin voitto perustui vaalivilppiin.

Bellingcatin selvityksen mukaan 6. tammikuuta Washingtonissa pidettyä mielenosoitusta edelsi viikkoja kestänyt Trumpin äärikannattajien ja Qanon-salaliittoteoreetikkojen verkkokeskustelu erilaisilla kanavilla. Näissä keskusteluissa pohdittiin avoimesti kongressirakennuksen valtausta ja jopa tuhopolttamista.

Lähipiiri on kutsunut rynnäkössä poliisin luotiin kuollutta Babbittia ”patriootiksi”, mutta sosiaaliseen mediaan jättämien jälkien perusteella hän oli radikalisoitunut varsin nopeasti parin viime vuoden aikana.

Kongressirakennuksen valtausyrityksessä kuollut Ashli Babbit. Kuvakaappaus WSVN 7News -kanavalta.­

Babbitt kertoi marraskuussa 2018 Twitterissä äänestäneensä Obamaa. Hän myös sanoi Obaman tehneen hyviä asioita valtakaudellaan. Tuossa vaiheessa Babbitt luonnehti itseään libertaariksi. Hän kannatti Rand Paulia ja Tucker Carlsonia.

Syyskuussa 2019 Twitter-viesteihin oli tullut jo selvästi radikaalimpia sävyjä. Niissä viitattiin salaliittoteorioihin ja syytettiin mediaa ja ”eliittiä” muun muassa ihmiskaupasta.

Helmikuussa 2020 Babbittin viesteihin alkoi ilmestyä Qanon-liikkeelle ominaisia termejä, kuten ”WWG1WGA” (Where We Go One We Go All) ja ”Q”.

Qanon on lyhyesti sanottuna salaliittoteoria, joka väittää globaalin eliitin pyörittävän pedofiilirinkiä. Liikkeen kannattajat uskovat Trumpin olevan messias, joka johdattaa Yhdysvallat uuteen aikakauteen.

Vuoden 2020 keväällä Babbitt alkoi jakaa Twitterissä enemmän Qanon-tilien viestejä. Kun Trump marraskuussa hävisi vaalit, Babbitt uskoi muun Qanon-väen tavoin, että vaalit olivat vilpilliset, ja että lopulta Trump kuitenkin jatkaisi presidenttinä.

Tammikuun 5. päivänä Babbitt matkusti kotoaan San Diegosta Washingtoniin osallistuakseen mielenosoitukseen. Hän kuunteli Trumpin puheen ja jatkoi sen jälkeen väkijoukon mukana kongressirakennukselle.

Väkijoukko tunkeutui alimiehitettyyn rakennukseen helposti. He yrittivät päästä saliin, jossa kongressiedustajia evakuoitiin väkijoukon tieltä.

Bellingcatin tietojen mukaan noin kello 14.45 Babbitt meni väkijoukon edelle ja yritti tunkeutua ikkunan läpi käytävään, jossa oli vain muutamia kongressirakennuksen siviilipukuisia poliiseja. Tämä kuitenkin keskeytyi poliisin laukaukseen.

Päivää aiemmin Babbitt oli jakanut viimeisen Twitter-viestinsä. Twiitti sisälsi kaksi Qanon-liikkeen käyttämää hokemaa ”the storm is here” (myrsky on täällä) ja ”dark to light” (pimeydestä valoon).

Washingtonin poliisia on syytetty siitä, etteivät he varautuneet paremmin turvaamaan kongressitaloa, jotta väkijoukon tunkeutuminen olisi voitu estää. Poliisin mukaan heillä ei ollut tiedustelutietoa siitä, että mielenosoittajat voisivat uhata kongressirakennusta.

Bellingcatin mukaan Trumpin äärikannattajien ja salaliittoteoreetikkojen verkkokeskusteluissa oli käynyt selväksi, että nimenomaan kongressitalon valtaus oli radikalisoituneiden mielenosoittajien kuten Babbittin tavoite.

Oikaisu kello 22.50: Babbittin etunimi on Ashli, ei Ashley kuten artikkelissa aiemmin virheellisesti kirjoitettiin.