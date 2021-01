Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un väitti suunnitelmien ydinsukellusveneestä olevan jo lähes valmiita.

Pohjois-Korea aikoo lisätä ydinaseidensa määrää, ilmoitti maansa johtaja Kim Jong-un Pohjois-Korean työväenpuolueen puoluekokouksessa. Hän väitti, että suunnitelmat ydinsukellusveneeseen ovat jo lähes valmiina.

Ydinsukellusvene Pohjois-Korean hallussa olisi toteutuessaan merkittävä uutinen. Kim myös ilmoitti maansa kehittävän muun muassa pienempiä, moneen tarkoitukseen soveltuvia ydinkärkiä.

Kimin puheesta kertoi Pohjois-Korean valtion uutistoimisto KCNA lauantaina. Iso osa asioista oli uutistoimiston julkaisemassa raportissa, joka uutistoimiston mukaan sisälsi Kimin eri päivinä puoluekokouksessa pitämien puheiden sisältöä.

Kimin ilmoitukset tulivat vähän ennen kuin Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden astuu virkaansa, ja asiantuntijat eri länsimedioille pitivät Kimin puhetta tuoreeltaan nimenomaan viestinä uudelle presidentille.

Kim kutsui Yhdysvaltoja maansa suurimmaksi viholliseksi ja suurimmaksi esteeksi Pohjois-Korean vallankumoukselle. Hän sanoi uskovansa Yhdysvaltojen linjan Pohjois-Korean suhteen pysyvän entisenlaisena, olipa presidenttinä kuka tahansa.

Kimin suvun pitkään yksivaltaisesti hallitsemassa Pohjois-Koreassa puoluekokouksia on pidetty hyvin harvoin. Edellinen oli vuonna 2016, sitä aikaisempi vuonna 1980.

Kimin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin suhde on ollut ailahtelevainen. Aluksi he haukkuivat toisiaan, mutta sittemmin suhde lämpeni huippukokouksiksi. Suhde kuitenkin nuupahti, kun Trump ei saanut edistettyä Pohjois-Korean ydinaseiden riisuntaa.

Biden ilmoitti presidentinvaalikampanjan aikana, että hän tapaa Kimin vain jos tämä lupaa vähentää Pohjois-Korean ydinaseita.

Pohjois-Korean ydinaseohjelma on edennyt sangen nopeasti Kim Jong-unin aikana. Sen ohjuksilla yltää ainakin periaatteessa jo eri puolille Yhdysvaltoja.

Aiemmin viikolla Kim kertoi, että maan viisivuotissuunnitelma on epäonnistunut monessa kohtaa. Tällainen virheiden myöntäminen on Pohjois-Korean johdolta harvinaista. Viime vuonna Kim pyyhki julkisesti kyyneleitään ja pahoitteli, että kansa on joutunut kohtaamaan niin suuria haasteita.

Heikon talouden ja aliravitsemuksen riivaamassa Pohjois-Koreassa on ollut tavallistakin rankemmat ajat. Ulkomaailman ydinaseohjelman vuoksi asettamat pakotteet estävät kauppaa, myrskyt ovat tuhonneet satoja ja koronaviruskin todennäköisesti vaivaa maata, vaikka Pohjois-Korea ei ole Covid-19-tapauksia myöntänyt.