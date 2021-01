Syytteellä on silti kannatusta Yhdysvaltain vuoden 2024 presidentinvaalien vuoksi.

Ihmiset vaativat presidentti Donald Trumpin virkarikossyytteeseen asettamista päivä kongressin valtauksen jälkeen New Yorkissa.­

Yhdysvaltain kongressi ei ehdi käsitellä presidentti Donald Trumpin mahdollista viraltapanosyytettä ennen tämän virkakauden loppumista kuluvan kuun 20. päivänä. Asia selviää senaatin republikaanijohtajan Mitch McConnellin senaattoreille jakamasta muistiosta, kertoo The Washington Post.

Republikaanijohtaja Mitch McConnell (oik.) poistui kongressitalosta presidentinvaalin ääntenvahvistuksen jälkeen torstaina.­

Edustajainhuoneen demokraatit ovat vaatineet Trumpille uutta viraltapanosyytettä, koska hänen katsotaan yllyttäneen kannattajansa väkivaltaiseen hyökkäykseen kongressirakennukseen viime keskiviikkona. Hyökkäyksessä kuoli viisi ihmistä ja senaatti joutui keskeyttämään presidentinvaalin tuloksen vahvistamisen.

Viraltapanosyytteessä edustajainhuone nostaa syytteen, jota senaatti sen jälkeen käsittelee tuomioistuimena korkeimman oikeuden puheenjohtajan valvonnassa.

Trumpia vastaan nostettiin vuosi sitten viraltapanosyyte vallan väärinkäytön vuoksi sen jälkeen, kun hän oli painostanut Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä selvittämään demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin ja tämän pojan toimia Ukrainassa. Syyte kaatui kongressin republikaanien vastustukseen.

McConnellin muistion mukaan senaatilla on ensi viikolla kaksi istuntoa mutta ylimääräisten asioiden tuominen näihin istuntoihin vaatisi kaikkien sadan senaattorin yksimielisen päätöksen, mikä on mahdotonta. Seuraavan kerran senaatti on koolla 19. tammikuuta eli Joe Bidenin virkaanastujaisten aattona.

Demokraattien hallitsema edustajainhuone ehtisi teoriassa valmistella syytteen tähän mennessä, kunhan se ohittaisi valiokuntakäsittelyt kokonaan. Niin sen olisi pakko tehdäkin, sillä valiokuntia ei marraskuun vaalien jälkeen ole vielä valittu.

Senaattorien käsittelyyn syyte saataisiin aikaisintaan virkaanastujaispäivänä 20.1. kello 13 Yhdysvaltain itärannikon aikaa, selviää muistiosta. Siis aikaisintaan tunti sen jälkeen, kun Trump on jättänyt virkansa ja Bidenista on tullut Yhdysvaltain presidentti.

Viraltapano kuulostaa melko teoreettiselta, jos syytetty on jo jättänyt virkansa. Lisäksi langettava tuomio virkarikoksesta vaatii, että kaksi kolmasosaa senaattoreista kannattaa sitä. Tähän riittäisi, että 17 republikaanisenaattoria liittyisi demokraattien Trumpin-vastaiseen rintaman.

Perustuslain mukainen tuomio ”maanpetoksesta, lahjonnasta tai muusta vakavasta rikoksesta ja rikkomuksesta” on siis mahdollisuuksien rajoissa.

Kongressitalon tuhoutunutta irtaimistoa hyökkäyksen jälkeen torstaina Washingtonissa.­

Syytteen nostamisella on periaatteiden lisäksi kannatusta myös käytännöllisestä syystä. Langettavan tuomion jälkeen senaatti nimittäin voi päättää yksinkertaisella enemmistöllä, että tuomittu on kelvoton liittovaltion virkaan.

Viraltapanotuomio merkitsisi toisin sanoen lähes varmasti, ettei Trump voisi osallistua vuoden 2024 presidentinvaaleihin eikä voisi enää palata Valkoiseen taloon.

Laillista estettä viraltapanosyytteen nostamiseen virkakauden jälkeen ei ole, arvioi Pohjois-Carolinan yliopiston professori, perustuslakiasiantuntija Michael J. Gerhardt perjantaina julkaisemassaan artikkelissa. Jatkettaisiinhan virkakauden aikana nostetun syytteen käsittelyäkin keskeytyksettä vaikka syytetyn virkakausi loppuisi ennen tuomiota, professori huomauttaa.

Lisäksi ennakkotapauksiakin on, vaikka ne eivät presidenttejä koskekaan. Korkein virkakautensa jälkeen viraltapanosyytteeseen joutunut Yhdysvaltain viranhaltija lienee sotaministeri William Belknap, joka jätti virkansa maaliskuun alussa 1876. Belknapin tuloihin nähden leveä elämä herätti korruptioepäilykset.

Senaatin historiikin mukaan suurin osa senaattorien seuraavasta toukokuusta kului kauden loppumisen jälkeen nostetun viraltapanosyytteen käsittelyyn. Belknap sai lopulta vapauttavan tuomion.