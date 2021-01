Nigeriassa havaittiin viime vuoden lopulla uusi koronaviruksen muunnos, joka edustaa eri viruslinjaa kuin Britanniassa ja Etelä-Afrikassa leviävät muunnokset.

Nigerian suurin kaupunki Lagos kamppailee koronavirustartuntojen ja ihmisten välinpitämättömyyden kourissa.

Esimerkiksi uutenavuotena tuhannet ihmiset kerääntyivät miljoonakaupungin rannoille pitämään hauskaa, ja vain harvat piittasivat turvaväleistä tai maskeista. Öisin nuoriso kokoontuu yökerhoihin ulkonaliikkumiskielloista huolimatta, sillä poliisin voi lahjoa käteisellä.

Huoleton suhtautuminen koronavirukseen tai sen olemassaolon kieltäminen näyttävät levinneen laajalle yli 20 miljoonan asukkaan Lagosissa, uutistoimisto AFP kirjoittaa reportaasissaan.

”Jos tunnen oloni sairaaksi, menen malariatestiin, en koronatestiin, se [koronavirus] ei tapa”, paikallinen taksikuljettaja Ali sanoi AFP:lle.

Kaupungin hallinto ja terveydenhuolto ovat toistuvasti antaneet varoituksia ja kehottaneet ihmisiä huolehtimaan turvaväleistä ja maskien käytöstä sekä noudattamaan ulkonaliikkumiskieltoja.

Lagos kamppailee nyt pandemian toisessa aallossa. Kuvernööri Babajide Sanwo-Olun mukaan viime maanantaina raportoitiin suurin päiväkohtainen määrä tartuntoja.

”Vuosi 2021 on meille eduksi vain, jos otamme koronaviruksen tosissamme”, hän sanoi.

Virallisten lukujen mukaan Lagosissa on tähän mennessä havaittu noin 33 000 koronavirustartuntaa ja 250 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

Luvut ovat todennäköisesti reilusti alakanttiin, sillä Nigeriassa testataan niukasti. Afrikan väkirikkaimmassa 200 miljoonan asukkaan maassa on havaittu reilut 94 000 tartuntaa ja 1 324 virukseen liittyvää kuolemaa.

Lagosilaisen yksityisen Paelon Memorial -sairaalan johtaja Ngozi Onyia vertasi uusien tapauksien aaltoa ”hyökyaaltoon”.

”Soitan vaikeita puheluita – kuka pääsee hoitopaikkaan, kuka saa yhden neljästä hengityskoneestamme – eettisiä päätöksiä, joita en ole joutunut tekemään koskaan yli 38 vuoden aikana”, hän kertoi.

Lagosin yliopistollisessa sairaalassa johtaja Chris Bode sanoi, että koronaviruksen uusi aalto ”tuhoaa maatamme ja riistää monen hengen”.

Hän uskoo, että toinen aalto on uuden paikallisen virusmuunnoksen syytä ja että muunnos on tappavampi kuin alkuperäinen virus. Muunnoksen löytäjät eivät tue väitettä.

Nigeriassa havaittiin viime vuoden lopulla uusi koronaviruksen muunnos, joka edustaa eri viruslinjaa kuin Britanniassa ja Etelä-Afrikassa leviävät muunnokset. Afrikan tautienehkäisy‑ ja valvontakeskus ilmoitti joulukuussa, että Nigerian viranomaiset tutkivat muunnosta, kertoi muun muassa uutissivusto Al Jazeera.

Kaikkien muiden maiden tapaan Nigeria etsii kiireellisesti tapoja saada riittävästi koronavirusrokotteita. Hallitus haluaisi saada 100 000 rokoteannosta tammikuun loppuun mennessä ja rokottaa 40 prosenttia väestöstään vuoden loppuun mennessä.

Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo, sillä rikkaat maat hamstraavat rokotteita kovaa tahtia. Nigerian ongelmat liikenne- ja energiaverkostossa tekevät rokotteiden kylmäketjujen säilyttämisestä entistäkin haastavampaa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan köyhien ja keskituloisten maiden rokotepula on selvä ongelma. Pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus onkin kehottanut rikkaita maita ja rokotevalmistajia lopettamaan keskinäisten rokotesopimusten tekeminen Covax-ohjelman kustannuksella.

Covax on WHO:n ja sen yhteistyökumppaneiden muodostama hanke, joka tähtää koronavirusrokotteiden reiluun jakoon etenkin niissä maissa, joilla on rajalliset tai olemattomat mahdollisuudet saada itselleen rokotteita muuta kautta. Hanke on ajautunut suuriin taloudellisiin vaikeuksiin.