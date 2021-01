Israel rokotti kymmenesosan väestöstään kymmenessä päivässä: Miten se on mahdollista?

Rokotetoimittajat houkuteltiin kauppoihin rahalla ja lupauksilla nopeista tuloksista.

Koronarokotusten vauhdissa Israel on omaa luokkaansa. Seuraavaksi nopeimmin väestöään rokottavat tällä hetkellä Arabiemiraatit ja Bahrain, mutta nekin ovat rokotustahdissaan kaukana Israelista.

Tiedot perustuvat Ourworldindata-sivuston dataan. Sivuston tieteellisestä sisällöstä vastaavat Oxfordin yliopiston tutkijat.

Eniten rokotuksia ovat tähän mennessä jakaneet väkiluvultaan suuret Yhdysvallat ja Kiina. Yhdysvallat oli Ourworldindata-sivuston mukaan jakanut tammikuun viidenteen päivään mennessä 4,84 miljoonaa annosta koronavirusrokotetta. Kiina oli jakanut joulukuun loppuun mennessä 4,5 miljoonaa rokoteannosta.

Kolmantena maailmantilastossa on Israel. Vain hieman yli yhdeksän miljoonan asukkaan maa on ehtinyt jakaa jo noin 1,37 miljoonaa rokoteannosta. Se tarkoittaa, että noin 15 prosenttia koko Israelin väestöstä on saanut rokotteen ensimmäisen annoksen.

Israel alkoi rokottaa kansalaisiaan 20. joulukuuta. Vuodenvaihteeseen mennessä yli kymmenen prosenttia israelilaisista oli saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen.

Tällä hetkellä Israelin rokotustahti on noin 150 000 ihmistä päivässä, ja maan toiveena on rokottaa puolet väestöstä maaliskuuhun mennessä.

Israel ei ole kertonut, kuinka paljon se on hankkinut Pfizerin ja Biontechin rokotetta tai paljonko se on maksanut niistä. Maan kuitenkin arvioidaan maksaneen rokotteista monia muita maita huomattavasti enemmän.

Uutistoimisto Reutersin haastatteleman nimettömänä pysyttelevän virkailijan mukaan Israel on maksanut ”noin kaksinkertaisen summan verrattuna muihin, tai noin 30 dollaria (noin 25 euroa) annosta kohden”.

Toisten lähteiden mukaan Israel olisi maksanut jopa 62 dollaria (noin 51 euroa) annoksesta.

Vertailun vuoksi: Belgian budjettiministeri Eva de Bleeker jakoi ilmeisesti vahingossa joulukuussa twiitin, jonka mukaan Euroopan unioni maksaa Pfizerin ja Biontechin rokotteesta 14,76 dollaria (noin 12 euroa) per annos.

Modernan rokotteen hinnaksi on tulossa 18 dollaria eli vajaat 15 euroa. Yhdysvallat maksaa yhdestä rokoteannoksesta 19,5 dollaria eli alle 16 euroa.

Hallitus on siis laskenut, että rahaa kannattaa käyttää.

”Mahtavalla kädellä ja ojennetulla käsivarrella!” pääministeri Benjamin Netanjahu julisti Reutersin mukaan Vanhaa testamenttia siteeraten kääriessään joulukuussa hihansa ja ottaessaan Israelin ensimmäisen koronarokotteen. ”Pieni piikki ihmiselle mutta suuri askel kansanterveydelle.”

Netanjahu kääri hihansa paitsi näyttääkseen kansalle esimerkkiä myös valmistautuakseen mahdollisimman näyttävästi maaliskuun parlamenttivaaleihin.

Rahan lisäksi vauhtia on lisännyt tehokas jakelu pienessä ja tiheään asutussa maassa. Israel on jakanut jäädytetyt rokotteet saman tien sadan annoksen kylmälaatikoihin ja kiidättänyt niitä rokotuspisteisiin joka puolelle maata.

Israel teki hankintasopimukset aikaisin ja lupasi rokotteista kovan hinnan. Samalla se lupasi rokotteiden kehittäjille, että tuloksia rokotusten tehosta ja vaikutuksista tulee nopeasti. Eli terveysministeri Yuli Edelsteinin mukaan molemmat osapuolet hyötyivät.

”Pelkona oli, että kun rokote saataisiin kehitettyä, yritykset eivät edes vilkaisi Israelin kokoisen maan suuntaan”, Edelstein sanoi uutistoimisto Reutersille. ”Käytännössä sanoimme Pfizerille ja Modernalle ja muille, että jos olemme ensimmäisiä maita, jotka alkavat rokottaa, he saavat tuloksia nopeasti.”

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet arvioi viime viikolla HS:lle, että Israel on tehnyt oikeaan aikaan oikeita ratkaisuja.

”He ovat myös tehneet hankinnan yksin, mikä voi nopeuttaa sitä [rokotusvauhtia]”, Rämet arvioi.

Lisäksi Israelin terveydenhuoltojärjestelmä on nykyaikainen ja tehokas.

Jokaisen israelilaisen pitää kuulua yhteen maan neljästä terveydenhuolto-organisaatiosta. Niillä on tarkat, sähköiset potilasrekisterit, ja maa ylläpitää kansallista rokoterekisteriä. Terveystietojen nopea saatavuus on osaltaan tehnyt Israelista houkuttelevan kohteen koronavirusrokotetta kehittäville yrityksille.

Tarkkojen potilastietojen takia rokotettavia ryhmiä on myös helppo ja nopea tunnistaa ja rajata, kertoo Clalit-terveydenhuolto-organisaation johtohenkilö Ran Balicer Reutersille.

Jerusalem Postin mukaan neljä järjestelmää tarjoaa Israelille tehokkaan tavan jakaa rokotteita ympäri maata. Terveyspalveluita tarjoavat organisaatiot kilpailevat siitä, kuka pystyy tarjoamaan nopeimmin ja helpoimmin rokotteen.

Esimerkiksi Maccabi Health Sevice, yksi neljästä terveyspalveluita tarjoavista, mainostaa drive-in-rokotepisteitään. Niissä rokotteen saamiseksi ei tarvitse edes irrottaa turvavyötään.

Clalit puolestaan kertoo, että rokotusajan voi varata siltä nettisivuilta tai sovelluksesta.