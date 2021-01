Saksa hakee uutta suuntaa – Suurimman puolueen puheen­johtaja valitaan viikon päästä, ja tarjolla on joko käännös oikeaan, Merkelin linja tai yllätys

Suurimman puolueen puheenjohtajavaali aloittaa Saksan supervaalivuoden.

Berliini

Uudenlaista EU-maiden turvallisuusyhteistyötä ja tiukka linja poliittista islamia vastaan. Tekoja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Tällaisia tavoitteita esittelivät Saksan suurimman puolueen kristillisdemokraattien (CDU) johtoon pyrkivät Armin Laschet, 59, Friedrich Merz, 65, ja Norbert Röttgen, 55, perjantai-iltana puheenjohtajatentissä.

CDU valitsee ensi lauantaina uuden puheenjohtajan melkein vuosi sitten erostaan ilmoittaneen Annegret Kramp-Karrenbauerin tilalle. Puheenjohtaja piti alun perin valita jo viime vuoden huhtikuussa, mutta valintaa on lykätty monta kertaa koronaviruskriisin takia.

Digitaalinen puoluekokous järjestetään 16. tammikuuta, mutta äänestys tapahtuu puolueen sääntöjen takia kirjeitse. Lopullinen tulos saattaa tulla vasta 22. tammikuuta.

Kramp-Karrenbauer jätti puheenjohtajakautensa kesken lukuisien kömmähdysten jälkeen. Paradoksaalisesti Saksan suurimmassa puolueessa on ollut kumiseva johtajuustyhjiö samaan aikaan, kun sen kannatus on noussut huippulukemiin.

Puolue nauttii nyt noin 35 prosentin gallupkannatusta, mikä on 8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2017 vaalitulos. Suosio johtuu liittokansleri Angela Merkelin johdonmukaisesta toiminnasta koronaviruskriisissä. Merkelin tavoin myös terveysministeri Jens Spahn on Saksan pidetyimpiä poliitikkoja.

Saksan liittopäivävaalit järjestetään 26. syyskuuta, ja jo sitä ennen Saksassa käydään tärkeitä osavaltiovaaleja.

Uusi puheenjohtaja on tärkeä ”supervaalivuoden” suunnannäyttäjä, ja jos CDU ennakkosuosikkiasemansa mukaisesti voittaa liittopäivävaalit, puheenjohtajasta voi tulla liittokansleri. Merkel ei jatka tehtävässään syyskuun vaalien jälkeen.

CDU valitsee liittokansleriehdokkaansa keväällä yhdessä baijerilaisen sisarpuolueensa CSU:n kanssa, ja kanslerikandidaatiksi veikataan vahvasti myös CSU:n johtajaa Markus Söderiä.

CDU:n liberaalimpaa linjaa edustavat Armin Laschet ja Norbert Röttgen, kun taas Friedrich Merz on konservatiivisen oikean laidan suosikki. Merz on tullut tunnetuksi suorasukaisena Merkelin linjan kriitikkona, kun taas Laschet pyrkisi todennäköisesti jatkamaan samantapaisella linjalla.

Röttgeniä pidettiin pitkään täyte-ehdokkaana, mutta hänen kannatuksensa on kyselyiden mukaan vahvistunut viime aikoina. CDU:n naisjärjestö ilmoitti kannattavansa puheenjohtajaksi joko Laschetia tai Röttgeniä. Vahvaa kansansuosiota nauttiva terveysministeri Jens Spahn tukee Laschetia.

Ilmastonmuutokseen liittyen Friedrich Merz sanoi, että päästöt vähenivät viime vuoden aikana ja tankkaaminen on kallistunut.­

Merz oli aiemmin ennakkosuosikki kisassa, mutta kyselyiden mukaan tilanne on tasoittunut. Koko väestölle tai edes CDU:n jäsenistölle tehdyt kyselyt eivät kuitenkaan paljasta, mitä puoluekokous­edustajat aikovat päättää, joten jännitys tiivistyy ensi lauantaita kohden.

Uusimmissa kyselyissä kukaan ehdokkaista ei saa yli 30 prosentin kannatusta. Onkin todennäköistä, että puheenjohtajavaalissa käydään kaksi kierrosta.

Perjantain tentissä selvisi, että kaikki ehdokkaat pitävät tärkeänä ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintakyvyn kasvattamista uudella tavalla EU-maiden kesken, kun Naton rooli on heikentynyt.

Kaikki EU:n 27 jäsenvaltiota eivät saa aikaan yksimielisyyttä yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, joten pienempien liittolaisuuksien rakentaminen Euroopassa olisi Röttgenin mukaan hyvä idea. Britannia olisi kutsuttava mukaan, transatlanttista suhdetta unohtamatta.

”Muuten Eurooppa vajoaa”, Röttgen sanoi.

Armin Laschet käytti puheenjohtajatentissä argumenttinaan pitkää ja laajaa kokemustaan.­

Laschet taas totesi, että toiminta­valmiutta täytyy olla Välimerta ympäröivissä maissa.

Vaalivuoden teemoja on lisäksi digitalisaatio, jonka heikkoudet Saksassa koronakriisi on paljastanut monin tavoin. Muita tärkeitä aiheita ovat ilmastonmuutoksen torjunta, sisäinen turvallisuus ja suhde Kiinaan.

Laschetilla on ehdokkaista vankin kokemus, ja hän on poliittisesti lähimpänä Merkelin linjaa. Esiintymiseltään hän on usein ponneton, ja häntä pidetään liian pehmeänä.

Norbert Röttgen pitää esillä ilmastoasioita, mutta ei kannata Saksan moottoriteille ehdotettua nopeusrajoitusta 130 kilometriä tunnissa.­

Perjantain tentissä Laschet äityi jopa hieman piikittelemään Röttgeniä, sillä kaksikko kisaa samoista äänestäjistä.

CDU:ssa nykyistä oikeistolaisempaa politiikkaa toivovat ja Merkeliin tyytymättömät kannattavat Merziä. Merz on myös äärioikeisto­yhteyksistä tunnetun populistisen AfD:n kannattajien suosikki.

Röttgen on entinen ympäristöministeri ja nykyinen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. Hän asemoi itsensä CDU:n keskustaan, leirien ulkopuolelle, ja pyrkii profiloitumaan nuorten ja tulevaisuuden vahvimpana edustajana.