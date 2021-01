Kirgisiassa on osoitettu mieltä lähes koko syksyn.

Keski-Aasiassa Kirgisiassa äänestetään tänään niin uudesta presidentistä kuin perustuslaistakin.

Presidentinvaalien voittajaksi on povattu etukäteen Sadyr Žaparov, joka on luvannut muun muassa palkkojen ja eläkkeiden korotuksia. Hän on myös luvannut taistella korruptiota vastaan.

Kirgisiassa on nähty koko syksyn ajan poliittisia levottomuuksia ja mielenosoituksia, jotka alkoivat vilpillisinä pidetyistä parlamenttivaaleista lokakuussa. Niiden seurauksena maan presidentti Sooronbai Žeenbekov erosi.

Žeenbekov on jo kolmas Kirgisiassa tehtävänsä kesken kautta jättänyt presidentti 15 viime vuoden aikana.

Ihmiset äänestivät Kirgisian presidentinvaaleissa Koy-Tashin kylässä sunnuntaina.­

Žaparovin vastustajat ovat pelänneet, että presidentti omaksuu itsevaltaisia otteita. Uuden perustuslain, josta tänään myös äänestetään, on pelätty antavan Žaparoville liikaa valtaoikeuksia.

Žaparovin vastustajat ovat myös väittäneet, että hänen valtaannousunsa takana olisi rikollisjärjestöjä. Žaparov oli vangittuna syytettynä panttivankien ottamisesta, kunnes hänen tukijansa vapauttivat hänet vankilasta syksyn mielenosoitusten aikana. Myöhemmin oikeus kumosi Žaparovin tuomion.

Kirgisian poliittinen tilanne on ollut levottomuuksien lisäksi muutenkin vaikea, johtuen maan talous- ja koronakriisistä.