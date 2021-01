Brittihovin jättänyt pariskunta ei aio käyttää sosiaalista mediaa myöskään Archewell-järjestönsä nimissä.

Sussexin herttua, prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat lopettaneet kokonaan sosiaalisen median palveluiden käytön, brittimediat kertovat.

Brittihovin jättänyt pariskunta on lähteiden mukaan kyllästynyt sosiaalisessa mediassa törmäämäänsä vihaan. Pariskunta ei aio tietojen mukaan käyttää mitään sosiaalisen median palveluja myöskään perustamansa Archewell-järjestön nimissä.

Pariskunnan yhteisellä Instagram-tilillä oli 10,4 miljoonaa seuraajaa, mutta sivulla ei ole julkaistu uutta sisältöä maaliskuun 2020 jälkeen.

Meghan on aiemmin kertonut lähes ”kestämättömästä” nettivihasta ja trollaamisesta, jota hän on saanut osakseen. Meghan kertoi Teenage Therapy -podcastissa maailman mielenterveyspäivänä lokakuussa, että sosiaalinen media vahingoittaa ihmisten mielenterveyttä.

”Kyllä, [some] on hieno paikka kohtaamiselle, mutta se on myös paikka missä on paljon kohtaamattomuutta, josta voin puhua myös henkilökohtaisella tasolla”, Meghan kertoo.

Yhdysvaltoihin vuosi sitten muuttanut pariskunta on solminut monivuotiset, miljoonien eurojen sopimukset Spotifyn ja Netflixin kanssa puheohjelmien, dokumenttien ja elokuvien tuottamiseksi.

Pariskunnan perustama Archewell on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on järjestön sivuston mukaan ajaa järjestelmällistä kulttuurista muutosta myötätunnon voimalla.