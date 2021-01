Huolella valitut 2 700 edustajaa tekevät helmikuussa virallisen esityksen uudesta perustuslaista. Tutkijan mukaan kongressi on kumileimasin ja soraäänet vähäisiä.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka sanoi vuodenvaihteessa, että hänellä on kaikki mahdollisuudet pysyä presidenttinä, jos hän niin haluaa. Kuvassa Lukašenka elokuussa 2020.­

Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan rautaisella otteella hallitsema valtakoneisto on kokoamassa 2 700 luotetun kansalaisen kansankongressia, jonka on määrä pitää kaksipäiväinen istuntonsa Minskissä helmikuun 11. ja 12. päivänä.

Viiden vuoden välein kokoontuva kongressi on muistuma Neuvostoliiton kommunistisen puolueen puoluekokouksista ja niitä 1980- ja 1990-luvun taitteessa seuranneista Neuvostoliiton kansankongresseista.

Äänestämään kongressin kokoonpanosta ei pääse kukaan. Aluekomiteoiden vaativa tehtävä on löytää maasta 2 700 luotettavaa henkilöä, jotka tekevät sen, mitä presidentti käskee.

Moskovan Carnegie-tutkimuskeskuksen minskiläinen politiikan tutkija Artjom Šraibman ennustaa, että kongressi tekee ehdotuksen Valko-Venäjän uudesta perustuslaista ottamatta mitään kantaa uuden lain sisältöön.

”Kansankongressin tehtävä on legitimoida kaikki, mitä Lukašenka ikinä tekeekin. Se on ollut aina kumileimasin ja sellaisena pysyy”, Šraibman sanoo puhelinhaastattelussa.

”Nyt sen tehtävä on ehdottaa virallisesti uuden perustuslain laatimista ja sen se tekee.”

Valko-Venäjän nykyinen perustuslaki on vuodelta 1996, ja siihen on kirjattu nykyinen, presidentin täydellinen valta. Uuden perustuslain todellinen aloitteentekijä on Venäjän presidentti Vladimir Putin, joka edellytti uudistusta jo tavatessaan Lukašenkan viime syyskuussa.

Sittemmin sekä Venäjän pääministeri Mihail Mišustin että ulkoministeri Sergei Lavrov ovat käyneet Minskissä muistuttamassa presidenttiä uuden perustuslain tarpeellisuudesta. Venäjä näkee sen keinona estää ripeät muutokset ja pitää Valko-Venäjä Kremlin hyppysissä riippumatta Lukašenkan kohtalosta.

Valko-Venäjän oppositio puolestaan epäilee koko perustuslain uudistamista Lukašenkan tavaksi roikkua vallassa niin kauan kuin mahdollista. Epävirallisten tietojen mukaan laista ollaan kirjoittamassa jo kolmatta versiota, koska kaksi ensimmäistä eivät presidentille kelvanneet.

Lukašenkan todellinen kannatus on elokuun epärehellisinä pidettyjen presidentinvaalien jäljiltä pohjalukemissa. Kansankongressiin tulee paljon väkeä, joten sopii epäillä, kestääkö kongressin uskollisuus presidenttiä kohtaan rakoilematta.

”Kyllä kestää, siitä järjestelmä pitää huolen. Suurin osa edustajista on joko virkamiehiä tai valtion tai sen määräysvallassa olevien yhtiöiden johtajia. Virhevalintoja tuskin tehdään”, Šraibman sanoo.

Punavalkoisiin asuihin pukeutuneet tytöt osoittivat mieltään Valko-Venäjän presidentinvaalien tulosta vastaan Minskissä joulukuussa 2020.­

”Viisi vuotta sitten esimerkiksi valtionyritykset pystyivät valitsemaan muodollisesti omat edustajansa itse mutta nyt edes sitä ei sallita. Edustajia tulee myös niin sanotuista kansalaisjärjestöistä, jotka ovat itse asiassa valtion järjestöjä, kuten ammattiliitoista. Kongressin kokoonpano on huolellisesti suodatettu.”

”Voihan sinne aina vahingossa kaksi tai vaikka kymmenen toisinajattelijaa eksyä mutta mitä väliä, jos yli 2 600 on kuitenkin uskollisia.”

Osin maan alle, maanpakoon tai telkien taakse joutunut oppositio ei erityisemmin innostu kongressista, jonka järjestäminen presidentinvaalien jälkeisissä poikkeusoloissa on sen mukaan lähinnä irvokasta.

Puolaan paenneen toisinajattelijan Pavel Latuškon perustama Kansallinen antikriisinhallinta -niminen järjestö ilmoitti äskettäin listaavansa kaikki kongressiedustajat ja vaativansa heitä EU:n pakotelistoille.

”Ehkä EU ei ota pakotelistalleen kerralla yli kahtatuhatta nimeä”, Šraibman tyytyy sanomaan.

Hän ei usko kahtena arkipäivänä järjestettävän kongressin edes nostattavan merkittäviä mielenosoituksia pääkaupungin kaduille.

”Varmaan protesteja on luvassa muttei suuria. Oppositio on valmistelemassa omaa kansankongressiaan, johon tulisi todellisia kansan edustajia. Mutta ei, suuret protestit vaativat suuria tunteita eikä tämä kongressi niitä herätä. Sitä pidetään muodollisena byrokratiana.”

Merkittävin kansankongressin merkityksen vähättelijä on Lukašenka itse.

Arvuuttelut kongressin roolista lakiuudistuksessa saivat presidentin ärähtämään uudenvuodenaaton lastensairaalavierailulla Minskissä, että kongressilla ei ole perustuslain muuttamiseen ”mitään valtuuksia eikä niitä tule”.

”Minua haukutaan siitä, että haluan vain keinolla millä tahansa jatkaa valtakauttani”, Lukašenka kommentoi valtiollisten Belta-uutisten mukaan.

”Jos haluan jatkaa, niin minulla on kaikki mahdollisuudet pysyä presidenttinä. Ja mitä tulee kansankongressiin, niin minä olen sen puheenjohtaja.”

Šraibmanin mukaan Lukašenka voi hyvällä tuurilla roikkua vallassa vielä kaksikin vuotta muttei enempää ja siitä presidentti voi syyttää vain itseään.

”Koko viime vuosi oli Lukašenkan virheiden vuosi. Hän teki virheen toisensa perään enkä usko, että alkanut vuosi voisi olla hänen virheistään vapaa. Hänen resurssinsa riittävät vallassa pysymiseen kuukausiksi, ehkä vuodeksi tai kahdeksi.”

”Mutta jos hän yrittää jotain ratkaisevaa, kuten seuraajansa valitsemista tai pedata itselleen jotain uutta ylivalvojan virkaa, niin en tiedä, onnistuisiko se vai kaatuisiko hän siihen.”

”Kreml on hyvin turhautunut”, Šraibman huomauttaa.

”Eikä viivytyksiä uuden perustuslain laadinnassa katsota hyvällä.”