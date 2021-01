Toistaiseksi ei tiedetä, miten uusi muunnos käyttäytyy.

Japanin viranomaiset kertoivat sunnuntaina, että neljältä Brasiliasta Japaniin matkustaneelta ihmiseltä on löytynyt uudenlaista koronaviruksen muunnosta, kertovat japanilaiset uutistoimistot Jiji ja Kyodo. Matkustajat olivat saapuneet Tokion Hanedan lentoasemalle.

Uusi muunnos on samankaltainen kuin Britanniasta ja Etelä-Afrikasta aiemmin löytyneet muunnokset, kertoi Japanin tartuntatauti-instituutin johtaja Takaji Wakita Kyodon mukaan.

Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka helposti uusi muunnos tarttuu, kuinka todennäköisesti se aiheuttaa vakavia oireita tai tehoavatko uudet rokotteet siihen, Jiji kertoo.

Alun perin Britanniasta ja Etelä-Afrikasta löytyneitä muunnoksia on sittemmin havaittu muissakin maissa. Muunnokset ovat herättäneet huolta, koska on viitteitä siitä, että ne tarttuisivat aiempaa herkemmin.

Sen jälkeen, kun brittimuunnosta löytyi Japanista, Japani kielsi maahantulon ulkomaalaisilta, jotka eivät asu Japanissa.

Viime torstaina Japanin pääministeri Yoshihide Suga julisti koronaviruksen takia poikkeustilan Tokioon sekä sitä ympäröiviin, Kanagawan, Saitaman ja Chiban prefektuureihin. Suga kertoi sunnuntaina, että hallitus aikoo miettiä muutaman päivän, pitääkö poikkeustila julistaa myös Osakan, Kyoton ja Hyogon prefektuureihin, kertoo Kyodo.

Poikkeustilasäännösten nojalla muun muassa baareja ja ravintoloita on kehotettu sulkemaan ovensa kello 20, ja asukkaita on kehotettu välttämään tarpeetonta oleskelua ulkosalla. Kyse ei ole täysin sitovista määräyksistä, mutta sitä on tehostettu esimerkiksi lupaamalla julkistaa niiden yritysten nimet, jotka ilman hyväksyttävää syytä jättävät noudattamatta kehotusta, kertoo Japanin yleisradioyhtiö NHK.

Japanin hallitus on joutunut tasapainoilemaan koronaviruksen estotoimien ja talouden käynnissä pitämisen välillä. Kuten monessa muussakin maassa, osa yrittäjistä on ollut tyytymättömiä rajoituksiin.