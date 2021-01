Viruksen alkuperää ei saada ehkä koskaan selville, asiantuntijat varoittavat.

Tänään 11. tammikuuta tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Kiina vahvisti ensimmäisen korona­virukseen liittyvän kuolemantapauksen. 61-vuotias mies oli tuttu kävijä Wuhanin ruokatorilla, josta viruksen uskotaan lähteneen leviämään maailmalle.

Lähes kahta miljoonaa kuolemantapausta myöhemmin korona­virus on yhä tieteellinen mysteeripalapeli.

Suomessa oli perjantaihin mennessä kuollut 586 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Sunnuntaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi, että Suomessa on raportoitu 198 uutta koronavirustartuntaa. Epidemian alusta lähtien Suomessa on todettu 38 590 tartuntaa.

Jyväskylässä 45 Korpilahden yhtenäiskoulun oppilasta on asetettu karanteeniin mahdollisen koronavirukselle altistumisen takia. Altistuminen on tapahtunut torstaina 7. tammikuuta. Asiasta tiedotti sunnuntaina Jyväskylän kaupunki.

Asiantuntijat varoittavat, ettei koronaviruksen alkuperästä ehkä saada koskaan tyhjentäviä vastauksia, uutistoimisto AFP kertoo. Juuri sen selvittäminen olisi kuitenkin tärkeää, sillä tiedoista olisi hyötyä tulevien epidemioiden havaitsemisessa.

”Jos pystymme tunnistamaan, mistä virukset tulevat, voimme vähentää taustatekijöitä”, toteaa Eco Health Alliancen puheenjohtaja Peter Daszak.

Järjestö on erikoistunut tartuntatautien ehkäisyyn.

Yleisesti pidetään melko varmana sitä, että virus alkoi levitä vuoden 2019 lopulla Wuhanin miljoonakaupungissa sijaitsevan ruokatorin läheisyydessä. Tiedetään, että torilla myytiin eläviä villieläimiä ihmisten syötäväksi. Patogeenin alkuperäisenä isäntänä pidetään lepakkoa. Ei ole täyttä selvyyttä siitä, miten virus siirtyi eläimestä ihmiseen.

Yhdysvaltalaisen George­townin yliopiston epidemiologi Daniel Lucey sanoo, ettei Wu­hanin ruokatori välttämättä ole viruksen elinkaaren keskeisin elementti. Hän huomauttaa, että virus levisi Wuhanissa nopeasti jo vuoden 2019 lopulla. Tämä viittaa siihen, että virus oli alkanut kiertää jo paljon aiemmin.

Wuhanin tartuntamäärät saattoivat epidemian alussa olla jopa kymmenkertaisia virallisiin lukuihin verrattuna.

”Se tapahtui luonnostaan, ja sen on täytynyt tapahtua useita kuukausia, ehkä vuotta, ehkä yli vuotta aiemmin.”

Kiinan tiedetään vähätelleen ja pimittäneen tietoja korona­viruksesta epidemian alkuvaiheessa. Maa on myös yrittänyt muokata tarinaa mieleisekseen väittämällä, ettei virus alun perinkään ollut lähtöisin Kiinasta.

Kiina on ollut vastahakoinen päästämään ulkopuolisia tutkijoita maaperälleen tekemään tutkimusta. Maailman terveysjärjestö WHO on jo pitkään yrittänyt lähettää asiantuntijaryhmäänsä Wuhaniin, mutta matka on aina vain viivästynyt. Lauantaina kiinalaisviranomaiset kertoivat, että kymmenen hengen tutkijaryhmä saa vihdoin tulla maahan.

Jää kuitenkin nähtäväksi, mitä WHO:n tutkijoiden annetaan nähdä ja löytää, AFP kirjoittaa. Asiantuntijat sanovat, että kiinalaisviranomaiset ovat jo saattaneet hävittää kriittisen todistus­aineiston.

”He [kiinalaiset] eivät tehneet hyvää työtä eläintutkimuksessa varhaisessa vaiheessa”, Daszak sanoo.