Järkytys ja hämmennys valtasivat Valkoisen talon: ”Trump on menettänyt oman hallintonsa”

Presidentti Donald Trump ja hänen varapresidenttinsä Mike Pence ovat pitäneet mykkäkoulua keskiviikosta lähtien, jolloin Trumpin kannattajat hyökkäsivät kongressirakennukseen.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on menettänyt Valkoisessa talossa monien uskollisten kannattajiensa tuen viime keskiviikon jälkeen, jolloin mielenosoittajat ja mellakoitsijat tunkeutuivat Trumpin yllyttäminä kongressin rakennukseen Washingtonissa.

Tapahtumien seurauksena Valkoinen talo on Trumpin presidenttikauden loppupäivinä ”romahduspisteessä”, kuvailevat talon nykyiset ja entiset työntekijät uutistoimisto Reutersille. Monien Valkoisten talon työntekijöiden kerrotaan olevan järkyttyneitä ja hämmentyneitä viime päivien tapahtumista, ja odottavan vain Trumpin kauden loppua.

”Kuulemani mukaan kyse on täydellisestä romahduksesta. Mutta presidentti ei peräänny”, Valkoisen talon entinen virkamies sanoi Reutersille.

Trumpin presidenttikausi päättyy tammikuun 20. päivä, jolloin järjestetään vaalit voittaneen Joe Bidenin virkaanastujaiset.

Reutersin mukaan Valkoisen talon työntekijätkin ovat saaneet osakseen kritiikkiä, mikä on saanut heidät murehtimaan maineelleen aiheutuneita vahinkoja ja tulevaisuuden työnäkymiä. Irtisanoutumista harkinneet ovat kuitenkin päättäneet jäädä varmistaakseen sujuvan vallanvaihdon ja estääkseen presidentin sekä hänen jäljelle jääneen sisäpiirinsä mahdolliset hätiköidyt liikkeet.

”Hän on menettänyt meidät. Hän on menettänyt oman hallintonsa. Moni meistä tuntee itsensä petetyksi”, kommentoi nimettömänä pysyttelevä presidentinhallinnon vanhempi virkamies Reutersille. ”Mielestäni me kaikki vastustamme, mitä tulee politiikan suuntaan tai mihinkään viime hetken muutoksiin.”

Trump käänsi videopuheessa viime torstaina takkinsa ja kutsui hyökkäystä ”kauheaksi”. Hän ilmoitti myös sitoutuvansa sujuvaan vallanvaihtoon. Hän ei kuitenkaan myöntänyt vaalitappiotaan tai luopunut perusteettomista väitteistään vaalivilpistä. Trump ei myöskään maininnut seuraajaansa Joe Bidenia nimeltä.

Trump yrittää sisäpiirinsä kera kääntää huomion pois Capitol-kukkulan valtauksesta ja palata pääpolitiikkaansa presidentinvirkansa loppupäivinä. Tällä viikolla Trump aikoo vierailla Yhdysvaltain ja Meksikon välisellä rajalla mainostaakseen maahanmuuttopolitiikkaansa. Matkallaan Texasiin Trump aikoo piipahtaa myös muurinpätkällä, jonka hän rakennutti estääkseen siirtolaisia saapumasta maahan.

Matkan lisäksi ohjelmassa on myös uuden vapausmitaliseremonian järjestäminen Valkoisessa talossa.

Viimeisimpiin poliittisiin kamppailuihin kuuluu Trumpin ja hänen liittolaistensa yritys pyörtää viestipalvelu Twitterin perjantainen päätös Trumpin tilin jäädyttämisestä väkivaltaan yllyttämisen vuoksi.

Valkoisessa talossa presidentin aloitteet kaikuvat kuuroille korville.

”Kukaan ei voisi välittää vähempää. Kaikki ovat kukistettuja ja rehellisesti sanottuna haluavat vain seuraavan kahden viikon olevan ohitse”, eräs Valkoisen talon työntekijä kertoi Reutersille.

Valkoisen talon tunnelmaa on entisestään huonontanut Trumpin ja varapresidentti Mike Pencen välien kariutuminen. Trump on sättinyt Penceä, kun tämä ei Trumpin mukaan kyennyt estämään kongressia vahvistamasta presidentinvaalin tulosta.

Neljän vuoden yhteistyö on päättymässä mökötykseen, sillä miehet ovat uutistoimisto AFP:n mukaan pitäneet mykkäkoulua viime keskiviikosta lähtien.

Pence piti henkilökunnalleen jäähyväispuheen tunteellisessa tapaamisessa viime perjantaina. Pence siteerasi puheessaan Raamatun jaetta, jonka hänen esikuntansa päällikkö Marc Short oli lähettänyt hänelle tekstiviestitse sen jälkeen, kun Pence oli torstaina virallisesti vahvistanut Bidenin voiton.

”Me olemme käyneet hyvän taistelun, säilyttäneet uskomme ja päättäneet kilpailun”, kuului Shortin lähettämä jae vapaasti suomennettuna.