Kongressin vallannut väkijoukko toi Schwarzeneggerille mieleen natsien kristalliyön.

Entinen Kalifornian kuvernööri ja näyttelijä Arnold Schwarzenegger julkaisi perjantaina Twitter-tilillään paatoksellisen puheen, jossa hän kommentoi viime viikolla tapahtunutta kongressin valtausta.

Videolla Schwarzenegger kertoo lapsuudestaan toisen maailmansodan jälkeisessä Itävallassa ja niistä ihmisistä, jotka olivat mukana mahdollistamassa natsihallinnon valtaannousua 1930-luvun Saksassa.

Keskiviikon tapahtumia hän vertaa Kristalliyönä tunnettuihin väkivaltaisuuksiin vuoden 1938 marraskuussa.

”Sen yön aikana osoitettiin raivoa juutalaisia kohtaan proud boysien natsiverrokkien toimesta”, Schwarzenegger sanoo.

Kristalliyön aikana natsipuolueen jäsenet ja heidän kannattajansa pidättivät kymmeniätuhansia juutalaisia ympäri Saksaa ja Itävaltaa. Pidätetyt lähetettiin keskitysleireille ja kymmenet saivat yön aikana surmansa. Saksalaiset viranomaiset seurasivat tapahtumia sivusta uskaltamatta puuttua niihin.

Nimensä yö sai lasinsiruista, joita syntyi kun juutalaisväestön omistamien liiketilojen, rakennusten ja synagogien ikkunoita hajotettiin.

”Väkijoukko ei ainoastaan rikkonut rakennuksen ikkunoita. He rikkoivat idean, jota me kaikki pidämme itsestäänselvyytenä”, Schwarzenegger sanoo.

”He eivät kaataneet alas vain amerikkalaisen demokratian keskuksen ovia. He talloivat niitä periaatteita, joiden päälle valtiomme on rakennettu.”

Schwarzenegger nosti esille myös arkaluontoisen asian lapsuudestaan, josta ei omien sanojensa mukaan ole juuri puhunut julkisuudessa.

”Kasvaessani olin rikkinäisten miesten ympäröimä, jotka joivat unohduksiin syyllisyyttään osallisuudestaan historiamme julmimpaan hallintoon.”

Schwarzenegger kertoo kuinka hänen oma isänsä joi ja pahoinpiteli perhettään niin henkisesti kuin fyysisestikin.

”En pitänyt häntä täysin syyllisenä, koska myös naapurissamme tapahtui samaa. Ja naapurimme viereisessä talossa.”

”Eivät he kaikki olleet raivokkaita antisemitistejä tai natseja. Moni vain lähti virran mukaan, askel askeleelta, matkan varrella.”

Schwarzenegger kritisoi puheessaan suorasanaisesti myös Donald Trumpia ja tämän presidenttikautta. Hänen mukaansa Trumpin yritys kääntää vuoden 2020 presidentinvaalien tulos tehtiin valehtelemalla ja johtamalla ihmisiä harhaan.

”Isääni ja naapureitani johdettiin harhaan, myös valheilla, ja minä tiedän mihin sellaiset valheet johtavat.”

”Presidentti Trump on epäonnistunut johtaja. Hän luopuu vallasta historian huonoimpana presidenttinä. Hyvä asia on, että hän on kohta yhtä epäoleellinen kuin vanha twiitti.”

Puheen erikoisin hetki koittaa entisen kuvernöörin nostaessa esiin pitkän miekan. Miekka kuuluu Schwarzeneggerille läpimurron näyttelijänä tuoneelle roolihahmo Conanille elokuvasta Conan – barbaari (1982).

”Miekat ovat kuin demokratia. Mitä enemmän niitä koettelee, sitä vahvemmaksi ne muuttuvat.”

”Meidän demokratiaamme on koeteltu epäoikeudenmukaisuudella, sodilla ja kapinoilla. Vaikka olemme järkyttyneitä viime päivien tapahtumista, aiomme nousta vahvempina, koska nyt ymmärrämme mitä voimme menettää.”

Schwarzeneggerin puhetta keräsi maanantaiaamuun mennessä Twitterissä yli 28 miljoonaa katselukertaa ja satojatuhansia uudelleentwiittauksia. Uudelleentwiittaajien joukossa oli muun muassa Yhdysvaltain seuraava presidentti Joe Biden.

Republikaanipuolueeseen kuuluva Schwarzenegger toimi Kalifornian kuvernöörinä vuosina 2003–2011. Näyttelijänä hänet tunnetaan erityisesti Terminator-elokuvista