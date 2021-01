Sosiaalinen media

Parlerin toimitusjohtaja sanoo palvelun olevan sananvapauden viimeinen linnake. Apple ja Google ovat poistaneet Parlerin sovelluskaupoistaan, koska yhtiöiden mukaan Parlerissa julkaistaan väkivaltaan yllyttävää sisältöä.

Parlerin suosio on kasvanut nopeasti viime viikkoina, ja se nousi Applen sovelluskaupan ladatuimmaksi ilmaiseksi sovellukseksi. Sittemmin Parler on poistettu sekä Applen että Googlen sovelluskaupoista.­

Yhdysvaltojen konservatiivien suosiossa ollut Parler-viestipalvelu on jäädytetty, kertoivat nettiliikettä seuraavat Down For Everyone ja Just Me -palvelut maanantaina.

Amazon oli jo aikaisemmin varoittanut palvelun omistajia, että sen palvelimet tullaan sulkemaan, koska palvelu ei ole riittävän tehokkaasti poistanut väkivaltaan yllyttävää sisältöä.

Parlerin toimitusjohtaja John Matze syytti jo viikonloppuna Amazonia hyökkäyksistä sananvapautta vastaan.

”He eivät tule voittamaan. Me olemme maailman viimeinen toivo sananvapauden ja vapaan informaation suhteen”, Matze uhosi.

Viikonloppuna Apple ja Google poistivat Parlerin sovelluskaupoistaan muutama päivä Yhdysvaltain kongressin valtauksen jälkeen, koska yhtiöiden mukaan sovelluksessa julkaistaan väkivaltaan yllyttävää sisältöä.

Parler oli alkuaikoinaan äärikonservatiivien ja jopa äärioikeiston suosiossa, mutta nykyisin palvelu on laajentunut laajemmaksi, lähinnä konservatiivipiirien suosimaksi sovellukseksi. Se on suosittu myös Trumpin kannattajien keskuudessa.

Palvelu sai taannoin varsin kyseenalaista mainetta, kun presidentti Donald Trumpin asianajajalle Lin Woodille kuuluvaksi väitetyllä tilillä kehotettiin viemään varapresidentti Mike Pence teloituskomppanian eteen, koska tämä vahvisti Joe Bidenin presidentinvaalien voittajaksi.

Parler on Twitteriä muistuttava viestipalvelu, joka perustettiin vuonna 2018.

Talouslehti The Wall Street Journalin mukaan sovelluksen taustalta löytyy Trumpin ja muiden konservatiivien ahkera tukija Rebecah Mercer, jonka isä Robert Mercer on suursijoittaja ja vähintään yhtä ahkera konservatiivien tukija.

Toistaiseksi presidentti Trumpin ei tiedetä liittyneen Parleriin, vaikka hän onkin menettänyt pääsyn Twitter- ja Facebook-tileilleen.