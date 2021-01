Pohjois-Korea

Kim Jong-unin vaikutusvaltaisen siskon Kim Yo-jongin nimi jäi pois Pohjois-Korean ylimmän päättävän elimen politbyroon jäsenlistalta.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un nimitettiin maata hallitsevan työväenpuolueen pääsihteeriksi puoluekokouksessa sunnuntaina.

Aiemmin Kim Jong-unin titteli puolueessa oli puheenjohtaja. Edellinen pääsihteerin tittelin haltija on Kim Jong-unin edesmennyt isä Kim Jong-il.

Työväenpuolue järjesti sunnuntaina keskuskomitean vaalit kongressissa, jossa kartoitetaan diplomaattiset, sotilaalliset ja talouspoliittiset tavoitteet seuraavien viiden vuoden aikana.

Pohjois-Korean ylimmän päättävän elimen eli politbyroon uudelta listalta puuttui Kim Jong-unin vaikutusvaltaisen siskon Kim Yo-jongin nimi, mikä on herättänyt kysymyksiä hänen asemastaan.

Sisko säilytti jäsenyytensä puolueen keskuskomiteassa, mutta hän ei kuulu politbyroohon. Asia selviää Pohjois-Korean valtion uutistoimiston KCNA:n julkaisemasta listasta.

Kim Yo-jong yhteiskuvassa veljensä Kim Jong-unin kanssa huhtikuussa 2018 otetussa kuvassa.­

Vuonna 2017 Kim Yo-jongista tuli patriarkaalisessa Pohjois-Koreassa vasta toinen nainen politbyroossa. Ensimmäinen oli hänen tätinsä Kim Kyong-hui.

Kim Yo-jongia on kuvailtu Pohjois-Korean vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi ja isoveljensä luotetuksi neuvonantajaksi. Etelä-Korean tiedustelupalvelu sanoi elokuussa, että sisko toimii veljensä ”tosiasiallisena toisena komentajana”.

Pohjois-Koreaa seuraavat asiantuntijat ovat hämmentyneitä maasta kantautuvista uutisista. Siskon nimi puuttuu politbyroon jäsenistöstä, vaikka hän vain muutamia päiviä aiemmin seisoi ensimmäistä kertaa johtokunnan korokkeella 38 muun puolueen johtajan kanssa, kun kongressi alkoi.

”On liian aikaista vetää mitään johtopäätöksiä hänen asemastaan, sillä hän on edelleen keskuskomitean jäsen. On mahdollista, että hän on ottanut muita tärkeitä tehtäviä”, sanoi Pohjois-Korean-tutkimuksen professori Lim Eul-chul Etelä-Korean Soulissa sijaitsevasta Kyungnam-yliopistosta.

Kim Yo-jongin vaikutusvalta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

Politiikkaan ilmaantuessaan Kim Yo-jong vaikutti aluksi veljensä henkilökohtaiselta sihteeriltä, mutta on työskennellyt myöhemmin veljensä erikoislähettiläänä Etelä-Koreassa sekä muun muassa henkilöstöasioita valvovana osaston apujohtajana työväenpuolueessa.

”Olemme tottuneet näkemään hänet julkisemmassa roolissa, mutta Kim Yo-jongin poliittiset juuret ja hänen nuoruuden työkokemuksensa ovat kulissien takana, ei istumassa lavalla kuuntelemassa puheita”, analysoi Pohjois-Koreaa seuraava asiantuntija Michael Madden yhdysvaltalaisesta Stimson Center -ajatushautomosta.

Maddenin mukaan Kim Yo-jongilla on ollut suurin vaikutus poliittisiin neuvotteluihin ja päätöksiin riippumatta siitä, kuuluko hän politbyroohon vai ei.

Kim Jong-unin nimitys pääsihteeriksi tarkoittaa käytännössä hänen valtansa vahvistamista. Hän on hallinnut Pohjois-Koreaa diktaattorina vuodesta 2011, jolloin hänen isänsä kuoli.

Työväenpuolue teki pääsihteeripäätöksen KCNA:n mukaan yksimielisesti.

”Kaikki edustajat ilmaisivat täyden tukensa innostuneina myrskyisillä suosionosoituksilla”, KCNA tiedotti.