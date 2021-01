”Meillä on EU:n sisällä maa, joka ei noudata perussopimuksia. Se syö yhteistä arvopohjaa. Tämä on EU:n tulevaisuuden kannalta aivan fundamentaalinen asia”, monipuolisen diplomaattiuran tehnyt Petri Tuomi-Nikula sanoo.

ENSIVAIKUTELMAN voi antaa vain kerran. Sen tietää myös Petri Tuomi-Nikula. Haastattelun aluksi hän pyöräyttää oikeaoppiset cappuccinot ja tarjoaa vieraille Italiasta saapunutta joulukakkua.

Miljöökään ei ole pahimmasta päästä. Tuomi-Nikulan näyttävä asunto Helsingin Katajanokan sydämessä on kuin taidemuseo: seinillä roikkuu Tapiovaaraa, Äkkijyrkkää, Marjatta Tapiolaa, Kain Tapperia ja monia muita kotimaisen nykytaiteen suur­nimiä.

Kiittelemme vieraanvaraisuudesta. Tuomi-Nikula puolestaan toppuuttelee.

”Älkää nyt luulko liikoja”, hän sanoo. ”Mun teki itse hirveästi kahvia mieli.”

Hän vitsailee.

TUOMI-NIKULA on pitkän ja monipuolisen diplomaattiuran tehnyt kulttuurivaikuttaja ja pesunkestävä kosmopoliitti, jonka työnä on ollut huolehtia siitä, miltä asiat näyttävät.

Hän on toiminut muun muassa Suomen suurlähettiläänä Italiassa, Maltalla ja Unkarissa, työskennellyt erilaisissa esimiestehtävissä ulkoministeriön lehdistö- ja kulttuuriosastolla ja ollut vaikuttamassa Finland Promotion Boardin ja Jorma Ollilan vetämän maabrändivaltuuskunnan kaltaisissa asiantuntijapaneeleissa.

Viime vuodet Tuomi-Nikula on toiminut Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) vanhempana neuvonantajana Kansanvallan peruskorjaus -avainohjelmassa.

Suomen markkinamies, sitäkö hän on? ”Ilman muuta”, Tuomi-Nikula sanoo.

”Se on ollut todella tärkeää. Mutta taustalla on ollut myös vahva eetos ja halu muuttaa asioita, jotka on nähnyt tärkeiksi. Kaikessa on ollut kysymys siitä, miten Suomi saadaan pärjäämään.”

TUOMI-NIKULALLE itselleen työ­uran merkittävimpiä etappeja ovat olleet suurlähettiläskaudet Roomassa ja Budapestissa sekä pääsihteerin virat Suomen ensimmäisellä EU-puheenjohtajuuskaudella ja Kansainvälisen tiedottamisen neuvottelukunnassa 1980-luvun lopulla.

Jälkimmäisen tarkoituksena oli selvittää, miltä Suomen kuva ulospäin näytti ja mitä muutoksia Suomen tulisi tehdä parantaakseen mainettaan. Pääministeri Kalevi Sorsan nimittämään työryhmään kuului Aatos Erkon, Pertti Salolaisen ja Jörn Donnerin kaltaisia nimiä.

Neuvottelukunnan vuonna 1990 valmistuneessa mietinnössä korostui kolme asiaa: koulutus, ympäristö ja kulttuuri.

Tuomi-Nikula uskoo, että neuvottelukunnan ajatukset ja ideat heijastuivat tulevien hallitusten ohjelmiin ja poliittiseen päätöksentekoon ja näkyivät positiivisena kehityksenä muun muassa 2000-luvun alun menestyksekkäissä Pisa-tutkimuksissa.

Suomi alkoi näyttäytyä maailmalle koulutuksen mallimaana.

Mikä on mielikuvien merkitys?

”Se on mielettömän suuri”, Tuomi-Nikula vastaa.

”Mutta jos mielikuva ei vastaa todellisuutta, korjaantuu se hyvin nopeasti. Peilikuva ei voi koskaan olla parempi kuin todellisuus. Pienen kansakunnan selviytymisstrategian ytimessä ovat aina koulutus, sivistys ja sosiaalinen pääoma.”

KULTTUURI ja sivistys ovat tärkeitä myös Tuomi-Nikulalle. Yöpöydällä lepää venäläisiä klassikoita ja David Foster Wallacen suur­romaani Päättymätön riemu. Tuhatsivuisen järkäleen hän kertoo kahlaavansa tulevan Lapin-loman yhteydessä.

Tuomi-Nikula on myös vannoutunut oopperan ystävä. Hän on toiminut muun muassa Savonlinnan oopperajuhlien hallituksen jäsenenä ja kirjoittanut oopperalaulaja Matti Salmisen elämäkerran Kuningasbasso.

Kahvit juotuamme siirrymme ottamaan valokuvia kirjastohuoneen puolelle. Samalla Tuomi-Nikulan vaimo Merja Tuomi-Nikula saapuu kotiin. Hän vilkaisee puolisoaan, ja pian tumma neulepusero on vaihtunut värikkäämpään yhdistelmään.

Estetiikka lienee heille tär­keää?

”Kyllä se varmaan näin on”, Petri Tuomi-Nikula sanoo.

”Kauneus ja hyvin hoidettu ympäristö tuottavat tietysti mielihyvää, mutta ne ovat samalla osoitus ihmismielen tietynlaisesta organisoitumisesta. Sellainen miellyttää minua suuresti.”

Tuoko se onnea?

”Joo, tuottaa se tyydytystä.”

PELKKÄÄ jatkuvaa elämystä ei Tuomi-Nikulankaan elämä silti ole. Hän kertoo seuranneensa murheellisena viime vuosien kehitystä entisessä kotimaassaan Unkarissa.

Pääministeri Viktor Orbánin valtakaudella vapaasta kansalais­yhteiskunnasta, ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteista on luovuttu pala palalta. Unkari on luisunut diktatuuriksi.

”Demokratialle on pantu luu kurkkuun”, Tuomi-Nikula tiivistää.

Hän toivoo, että Suomi ja ­Euroopan unioni ottaisivat aktiivisemman roolin tapahtumaketjun pysäyttämisessä. Nykyistä kehitystä hän pitää erittäin vaarallisena.

”Esimerkiksi Brexit on ihan pikkuasia verrattuna tähän prosessiin”, Tuomi-Nikula toteaa.

”Meillä on EU:n sisällä maa, joka ei noudata perussopimuksia. Se syö yhteistä arvopohjaa. Tämä on EU:n tulevaisuuden kannalta aivan fundamentaalinen asia.”

”Jos asiaa ei nyt panna kuntoon, Euroopan unioni sellaisena kuin me sen tunnemme on vaarassa hajota. Se on aivan selvä asia.”