Miksi demokraateilla on kiire nostaa Trumpille virkasyyte, vaikka virkakausi päättyy ensi viikolla? Syitä on ainakin kolme

Demokraattien hinku haastaa Trumpin asema liittyy muun muassa tämän mahdollisuuksiin pyrkiä ehdolle uudestaan vuonna 2024.

Yhdysvaltain demokraattipuolue ajaa väistyvälle presidentille Donald Trumpille kiireesti virkasyytettä edustajainhuoneen, vaikka on ilmeistä, että se ei saa Trumpia jättämään tehtäväänsä ennen aikojaan.

Tänään maanantaina Trumpin virkakautta on jäljellä enää runsas viikko. Joe Biden astuu virkaan keskiviikkona 20. tammikuuta.

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden puhui Delawaren Wilmingtonissa perjantaina.­

Virkasyytteen perusteena on, että presidentti yllytti kannattajiaan hyökkäämään kongressitaloon. Hyökkäyksessä loppiaisena kuoli viisi ihmistä, ja kongressi joutui väliaikaisesti keskeyttämään presidentinvaalin tuloksen vahvistamisen.

Miten Trump yritetään panna viralta?

Tapoja on kaksi, perustuslain 25. lisäyksen neljäs pykälä sekä virkarikossyyte.

Perustuslain 25. lisäyksen neljäs pykälä mahdollistaa viraltapanon. Se sallii presidentin erottamisen, jos varapresidentti ja hallituksen enemmistö arvioivat, että presidentti on ”kykenemätön hoitamaan virkansa valtuuksia ja velvollisuuksia”.

Lisäys on Yhdysvaltain historiassa melko uusi, vuodelta 1967. Se syntyi, kun presidentti John F. Kennedy murhattiin kesken virkakauden vuonna 1963 ja syntyi tarve pohtia, mitä tapahtuu, jos presidentti ei voi hoitaa tehtäviään.

Tavallisesti 25. lisäystä on pohdittu fyysisen tai henkisen sairauden kannalta, mutta uutistoimisto AFP lainasi aiemmin tammikuussa lakioppineita, joiden kohta voisi kuitenkin soveltua laajemminkin tapauksiin, joissa presidentti on vaarallisen epäpätevä virkaansa.

25. lisäyksen ensimmäistä kolmea kohtaa on käytetty muutaman kerran. Presidentti Ronald Reagan siirsi virkansa hoidon väliaikaisesti varapresidentti George H. W. Bushille syöpäleikkauksensa ajaksi vuonna 1986. Samoin teki niin ikään lääketieteellisistä syistä George W. Bush 2002 ja 2007, jolloin presidentin tehtäviä hoiti Dick Cheney.

Jos perustuslain 25. lisäyksen neljännestä pykälästä eli presidentin terveydentilasta esitetään kongressille päätös, varapresidentistä tulee välittömästi virkaa tekevä presidentti. Näin Trumpin varapresidentti Mike Pence hoitaisi presidentin virkaa 20. tammikuuta asti.

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence kongressitalossa torstaina.­

Pence on kuitenkin vaikuttanut haluttomalta ryhtymään toimeen. Uutiskanava CNN kertoi sunnuntaina, että Pencen tiimissä ollaan huolissaan siitä, että 25. lisäyksen soveltaminen tai virkasyyte saisivat jo valmiiksi arvaamattomana pidetyn Trumpin vielä tekemään hankalassa tilanteessa jotakin harkitsematonta.

Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan Trump ja Pence eivät olisi tätä nykyä enää puheväleissä. CNN:n mukaan Pence ei ole kuitenkaan toistaiseksi sanonut suoraan, että neljännen lisäyksen käyttäminen olisi täysin poissuljettua.

Toinen, hitaampi tapa on virkasyyte. Syytteen nostaa edustajainhuone, ja sen käsittelee tuomioistuimena senaatti.

Trump sai virkasyytteen jo vuonna 2019 soitettuaan eriskummallisen puhelun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille ja ehdollisti Ukrainan saaman sotilaallisen avun siihen, että Zelenskyi ryhtyisi edistämään Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin liikeasioiden penkomista Ukrainassa. Tästä syytteestä Trump käveli kuitenkin ulos kuivin jaloin vuonna 2020.

Langettava tuomio vaatii, että kaksi kolmasosaa sadasta senaattorista kannattaa sitä. Tähän riittäisi, että 17 republikaanisenaattoria liittyisi demokraattien Trumpin-vastaiseen rintaman. Senaatin muistion mukaan se ehtisi käsitellä asiaa aikaisintaan Bidenin virkaanastujaispäivänä.

Virkasyytteen voi teoriassa nostaa, vaikka viranhaltija on jo luopunut virasta.

Miksi Trumpia on demokraattien mielestä yhä tärkeä syyttää?

Syitä on ainakin kolme.

1. Jos virkasyyte menisi läpi ja senaatti tuomitsisi Trumpin, senaatti voisi viedä häneltä oikeuden toimia julkisissa viroissa ja luottamustehtävissä. Näin Trump ei voisi enää pyrkiä presidentiksi vuonna 2024. Tuomio olisi siis Trumpin poliittisen uran ehdoton loppu Yhdysvalloissa.

2. Mahdollista yllyttämistä kapinaan ja puutteellisia toimia kongressiin tunkeutuneiden hillitsemiseksi pidetään niin järkyttävänä tapahtumaketjuna, että iso osa demokraattiäänestäjistä odottaa siitä olevan Trumpille seurauksia. Virkasyytteen nostamalla demokraattiedustajat kokevat palvelevansa äänestäjiään.

3. Mahdollinen virkasyyte pakottaisi Trumpin puolueen republikaanien edustajat ottamaan kantaa siihen, mitä loppiaisena tapahtui. Demokraatit haluavat, että epäröivät republikaanit joutuisivat vielä osoittamaan, seisovatko he kaiken tapahtuneen jälkeen Trumpin rinnalla.

Mitä tuleva presidentti Joe Biden tästä ajattelee?

Biden ei ole ollut innokas ottamaan kantaa. Hän on korostanut haluavansa olla koko kansan presidentti. Virkasyyte kiihdyttäisi demokraattien ja republikaanien repivä vastakkainasettelua.

Biden on vedonnut siihen, että keskittyy oman virkakautensa aloittamiseen eikä asia ole muutenkaan hänen päätettävissään.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Edustajainhuoneen demokraatit vaativat sunnuntaina, että varapresidentti Pence erottaa Trumpin perustuslain 25. lisäyksen perusteella. Edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi antoi Pencelle 24 tuntia aikaa toimia ennen kuin demokraattien hallitsema edustajainhuone äänestää pyytävänsä Penceltä samaa.

Nancy Pelosi edustajainhuoneen tiedotustilaisuudessa päivä kongressin valtauksen jälkeen.­

Mikäli Pence on siltikin haluton toimimaan, edustajainhuone äänestää seuraavaksi virkasyytteestä. Kolme demokraattiedustajaa on esittänyt virkasyytettä yllytyksestä kapinaan. Tällä on jo yli 200 edustajan tuki.

Edustajainhuone voisi äänestää virkasyytteestä aikaisintaan keskiviikkona tai torstaina, ja edustajainhuoneen hyväksynnän jälkeen syyte etenisi senaatin käsittelyyn.

Senaatin kuuluu käsitellä asia heti saatuaan sen käsiteltäväkseen edustajainhuoneelta, mutta käytännössä senaatti ei käsittele mitään uusia asioita ennen kokoustaan 19. tammikuuta. Siitä seuraavana päivänä vietetään Joe Bidenin virkaanastujaisia.