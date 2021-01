Trumpin kannattajat puuhaavat netin keskustelufoorumeilla Washingtonissa ja kaikkien osavaltioiden pääkaupungeissa kongressitalojen vastaisia hyökkäyksiä. Trump ja Giuliani osoittivat kyynisyytensä syvyyden viime viikon kaaoksen keskellä, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeen mediatalot, kyselytutkimusten tekijät ja tutkijat ajautuivat ankaran itsetutkiskelun tilaan: miten oli mahdollista, että Donald Trumpin suosion laajuutta ja voitonmahdollisuuksia ei osattu paremmin arvioida.

”Vaalipäivän aamuna lähes kaikki mielipidemittaajat, analytiikkanörtit ja politiikan sisäpiiriläiset ajattelivat, että Hillary Clinton tanssisi valssin askelin Valkoiseen taloon”, kirjoitti vaalien jälkeen Politico-lehti jutussaan, jonka otsikossa luki: ”Kuinka kaikki saattoivat olla niin väärässä?”

Neljä vuotta myöhemmin samankaltaista itseruoskintaa harjoitetaan Yhdysvaltain tiedusteluväen ja kongressitalon poliisivoimien sisällä. Miten oli mahdollista, että viranomaiset eivät varautuneet paremmin Trumpin kannattajien aiheuttamaan uhkaan, kun kongressi kokoontui viime viikon keskiviikkona vahvistamaan demokraatti Joe Bidenin vaalivoittoa Trumpista?

Summa summarum 1: Trumpin ensimmäisen presidenttikampanjan aikana ei ymmärretty Trumpin suosion laajuutta ja kauden lopussa oli jostain syystä vielä epäselvää, kuinka fanaattisia ja vaarallisia jotkut hänen tukijansa ovat.

Summa summarum 2: Jos Trumpin ja tämän kannattajien suhteen on erehdytty näin pahasti jo kahdesti, onko kahta ilman kolmatta?

Donald Trump puhui Valkoisen talon edustalla keskiviikkona ennen kongressitalon valtauksen alkamista.­

Viime viikon viisi kuolonuhria vaatineen kongressitalon valtauksen aikana ja sen jälkeen julkisuuteen tuli kaksi Donald Trumpia. Ensimmäinen heistä kutsui keskiviikkona kongressitalon hyökkäyksen aikana kannattajiaan ”rakkaiksi ja erityisiksi” ja toinen sanoi torstaina olevansa ”kaikkien amerikkalaisten lailla tyrmistynyt väkivallasta, laittomuuksista ja sekasorrosta”.

Yleinen käsitys on, että Trumpin torstaina antama tuomio kongressitalon väkivallalle oli puhdasta laskelmointia. Hän todennäköisesti halusi välttää pikaisen viraltapanon hänen oman varapresidenttinsä Mike Pencen ja hallituksensa toimesta. Lisäksi hän rakentanee itselleen lieventäviä asianhaaroja mahdollisia tulevia syytteitä silmällä pitäen.

Päivä sen jälkeen kun Trump oli lausunut ennalta kirjoitetut vuorosanat kongressitalon valtauksen paheksuttavuudesta, hän palasi Twitteriin julistamaan, että hänen kannattajiaan ei koskaan kohdella epäkunnioittavasti ja hän antaa heille vielä jättimäisen äänen pitkälle tulevaisuuteen.

Trump twiittasi vielä, ettei hän osallistu Bidenin virkaanastujaisiin. Hän ei saanut lausuttua vaalivoittajan nimeä tässä yhteydessä eikä hän tunnustanut hävinneensä vaaleja.

Näytti siltä, että Twitterin kuningas valmistautui taas kiihottamaan joukkojaan, kunnes Twitter ilmoitti, että Trumpin tili suljetaan ikiajoiksi.

Hiljaisuus.

Maanantaina oli menossa jo kolmas täysi vuorokausi, jolloin Trumpin Twitter-tililtä ei päässyt tarkistamaan, minkä aamuohjelman ääressä presidentti on saanut raivokohtauksia ja kuka poliitikko häntä juuri nyt eniten ärsyttää. Kuka ansaitsee osakseen hänen kannattajiensa pilkan (ja tappouhkaukset) ja mitä hän ylipäätään ajattelee.

Tämä on siinä mielessä hyvä asia, että maailmassa on vähemmän kiusaamista ja ivallista kielenkäyttöä. Ja erittäin huono asia sen suhteen, että Trumpin mielenliikkeitä on entistä vaikeampi arvioida.

Olisi virhearvio päätellä Trump-melskeen hiljenemisestä, että hän olisi luovuttamassa ja poistumassa entisten presidenttien herrasmieskerhoon kuten vaikkapa Jimmy Carter hävittyään Ronald Reaganille 1980.

Trumpin himo pitää yllä väitetyn vaalipetoksen fantasiaa ja pysyä julkisuudessa ei ole mennyt mihinkään. On täysin uskottava näkymä, että hän pyrkisi tai teeskentelisi pyrkivänsä presidentiksi uudestaan vuonna 2024. Se pitkittäisi hänen ja republikaanien välistä panttivankitilannetta ja vaikeuttaisi Bidenin yrityksiä palauttaa jonkinlainen normaalius Yhdysvaltoihin.

CNN-kanava julkaisi viikonvaihteessa verkkosivullaan hätkähdyttävän uutisen Trumpin ja tämän asianajajan Rudy Giulianin kyynisyydestä. Samalla kun Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressitaloon, Trump ja Giuliani soittelivat ainakin republikaanipuolueen kongressiedustajalle Tommy Tubervillelle presidentinvaalien tuloksiin liittyviä puheluita.

Puheluissa ei tiedusteltu, että ovathan puoluetoverit tai varapresidentti Pence – ja tämän kongressitalossa olleet kaksi lastaan ja vaimonsa – varmasti turvassa. Sen sijaan niiden tarkoitus oli painostaa republikaaneja äänestämään Bidenin vaalivoiton vahvistamista vastaan.

Trumpin kannattajat hyökkäsivät kongressitaloon, jossa oli meneillään Joe Bidenin vaalivoiton vahvistaminen.­

Kun kongressitalo oli tärvelty ja mellakoijat saatu sieltä ulos, oli vuorossa Trumpin puoluetovereiden hätkähdyttävä näytös. Kongressin republikaaneista 147 – kaikkiaan 56 prosenttia heistä – äänesti Bidenin vaalituloksen vahvistamista vastaan Arizonan, Pennsylvanian tai molempien osavaltioiden vaalien osalta.

Äänestykset vahvistettuja vaalituloksia vastaan kertoivat häikäilemättömän laskelmoinnin lisäksi pelosta, jonka Trump yhä puolueensa poliitikoissa aiheuttaa. Ja syystä: kongressin valtaamisen jälkeen tehdyssä ABC-kanavan kyselyssä republikaaniäänestäjistä 31 prosenttia piti Trumpia osasyyllisenä kongressitalon väkivaltaan ja 13 prosenttia vaati hänen syrjäyttämistään virasta.

Demokraateista 94 prosenttia puolestaan haluaisi Trumpin luopuvan virasta ennen kuin hänen kautensa päättyy 20. tammikuuta. Tämä loi osaltaan painetta kongressin demokraatteihin, jotta nämä käynnistäisivät virkarikosprosessin, joka voisi tuomioon johtaessaan estää Trumpia pyrkimästä uudelleen presidentiksi vuonna 2024.

Samalla demokraattien on otettava huomioon, että Trumpin presidenttiys on ollut pitkälti suurta uhriutumiskertomusta. Maanantaina käyntiin lähtenyt uusi virkarikosprosessi voi vahvistaa vaikutelmaa, että Trump on poliittisen eliitin ”noitavainon” pysyvä kohde. Tämä voi aktivoida uudelleen nekin Trumpin kannattajat, joille viime viikon väkivalta oli liikaa.

Tässä kohtaa tie käy luontevasti internetin ja sosiaalisen median varjokujille, joilla kongressiin hyökkäämistä viime keskiviikon edellä valmisteltiin. Yhdysvaltain median mukaan viestejä aikeista oli kuitenkin niin paljon ja niin monella foorumilla, että mistään salaisesta operaatiosta on turha puhua.

Eikä siinäkään mitään salaista ollut, kun Trump lupasi joulukuussa Twitterissä, että kongressin loppiaiskokouksen aikana Washingtoniin kannattaa tulla osallistumaan ”villiin menoon”. Tai siinä, kun hän keskiviikkona ennen kongressitaloon hyökkäystä vaati kannattajiaan ”näyttämään voimansa”.

Kongressitalon valtaaminen ei ollut edes erityisen ainutlaatuinen idea. Viime vuoden huhtikuussa aseistettujen äärijärjestöjen jäsenet valtasivat kongressitalon Michiganin osavaltiossa. Joitakin kuukausia myöhemmin kävi ilmi, että toistakymmentä miestä oli suunnitellut osavaltion demokraattikuvernöörin Gretchen Whitmerin sieppaamista ja murhaamista.

Aseistunut joukko tunkeutui Michiganin kongressitalolle Lansingissa huhtikuussa 2020.­

Kun Trump otti Whitmerin puheeksi kampanjatilaisuudessaan pian sieppaussuunnitelman julki tulemisen jälkeen, hänen kannattajansa huusivat hurjina: ”Heittäkää se tyrmään!” viitaten kuvernööriin, joka oli yrittänyt suojella osavaltion asukkaita koronatartunnoilta.

”Heittäkää ne kaikki tyrmään”, Trump vastasi väkijoukolle tarkoittaen demokraattipuolueen poliitikkoja.

Toukokuussa 2019 Oregonin kongressin republikaanien tueksi ilmoittautui pyssymiehiä, kun republikaanit päättivät livahtaa ilmastolainsäädännön vahvistamiseen tähdänneestä äänestyksestä. Yksi järjestöistä uhkasi demokraattikuvernööri Kate Brownia sisällissodalla, ellei hän peräänny lakihankkeesta.

Villi meno on ollut Trumpin ja hänen sormustaan suudelleen republikaanipuolueen tunnusmerkki, vaikka juuri nyt melko moni puolueen kärkipoliitikko luisteleekin irti Trumpin taikapiiristä. Suurin osa republikaaneista päätti kuitenkin vielä viime viikolla pelata varman päälle ja seistä Trumpin salaliittoteorioiden tukena.

Varman päälle pelaamista voi selittää poliitikkojen halulla turvata poliittisen tulevaisuutensa lisäksi oma henkensä. Mike Penceä vaadittiin viime viikolla hirtettäväksi – siis aivan avoimesti Twitterissä, joka yritti taistella kyseisen keskustelunaiheen leviämistä vastaan.

Pencen rikos trumpilaisten mielissä oli se, ettei hän suostunut Trumpin vaatimukseen kumota vaalitulosta, mihin hänellä ei ollutkaan valtaa. Pence kertoi, että Yhdysvalloissa vaalit vahvistetaan ”perustuslain, lakien ja historian” hengessä.

Samalla kun Twitter siivoaa väkivaltaista sisältöään, vähemmän tunnetuilla Trumpin kannattajien sivustoilla kuohuu taas. The Washington Post kertoi viikonloppuna, että Washingtoniin puuhataan nyt ”miljoonan puolisotilaallisen marssia” ja koko maahan aseellista marssia kaikkiin kongressitaloihin. Päivämääriksi on mainittu 16–17. tammikuuta sekä Bidenin virkaanastujaispäivä 20. tammikuuta.

Jos nämä suunnitelmat jäävät toteutumatta, se olisi mukava muistutus siitä, ettei kaikkeen netissä sanottuun pidä uskoa. Mutta jos ne toteutuvat, Trump on päättävässä asemassa sen suhteen, miten väkivaltaisuuksia taltutetaan. Ellei Pence ja hallitus päätä ennen kyseisiä päivämääriä, että tämä presidentti ei voi jatkaa enää päivääkään.

Twitter perusteli Trumpin ikuista porttikieltoa palveluunsa nimenomaisesti 17. tammikuuta suunnitelluilla hyökkäyksillä liittovaltion kongressitaloon Washingtonissa ja kongressitaloihin 50 osavaltiossa.

Missä Trump on nyt, kun hän ei ole Twitterissä? Vaaralliselta tuntuu ajatus, että Trumpin viestit alkaisivat kulkea jonkinlaisen maanalaisen armeijan eli vähemmän käytettyjen nettialustojen uumenissa. Silloin myös hänen kannattajiensa mietteitä ja aikeita tunnettaisiin huonommin.

The New York Times haastatteli viime viikolla ennen kongressitalon valtaamista Trumpia kannattavaa wisconsinilaista 40-vuotiasta asfalttikoneen kuljettajaa Brian Sachtlebenia.

Miehellä ei ollut selkeää käsitystä siitä, mitä mielenosoittajat aikovat päivän mittaan tehdä, mutta hän lainasi lehden toimittajalle Yhdysvaltain kolmatta presidenttiä Thomas Jeffersonia: ”Vapauden puuta pitää aika ajoin kostuttaa patrioottien ja tyrannien verellä.”