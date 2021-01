Baijerin pääministeriä Markus Söderiä sovitellaan Saksan seuraavaksi liittokansleriksi.

Markus Söder on aiemmalta ammatiltaan tv-toimittaja ja esiintyy Saksassa livenä useita kertoja viikossa.­

München

Baijerin pääkaupungissa Münchenissä sataa räntää.

Täällä, Saksan toiseksi runsasväkisimmässä osavaltiossa, vallitsee ”katastrofitila”. Näin ilmoitti osavaltion pääministeri Markus Söder, 54, joulukuun alussa. Syynä on koronavirusepidemian kiihtyminen.

Baijeri on Saksan ja koko Euroopankin tulevaisuuden kannalta mielenkiintoisessa tilanteessa, sillä täältä saattaa nousta seuraava Saksan liittokansleri.

Varmaa se ei ole. Saksan poliittinen lähitulevaisuus on kuin rankan räntäsateen sumentama. Ja se on suuri kysymys myös koko Euroopalle.

Saksan suurin puolue CDU valitsee ensi viikonloppuna uuden puheenjohtajan, mutta vahvempi veikkaus seuraavaksi liittokansleriksi on tällä hetkellä Baijerin pääministeri Markus Söder, joka on noussut koronaviruskriisin aikana Saksan politiikan keskiöön.

Liittokansleri Angela Merkelin, 66, mittava ura Saksan – ja Euroopan – johdossa päättyy pian, sillä hän ei ole enää ehdolla ensi syyskuussa pidettävissä vaaleissa eikä tarjolla liittokansleriksi niiden jälkeen.

Merkelin puolue, kristillisdemokraattinen CDU, on vahvassa ykkösasemassa kannatuskyselyissä. Tuorein tulos antaa 35 prosentin lukemat, yli kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2017 vaaleissa.

CDU:n puheenjohtajaksi pyrkivät parlamenttiryhmän entinen johtaja Friedrich Merz, 65, Nordrhein-Westfalenin pääministeri Armin Laschet, 59, ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, entinen ympäristöministeri Norbert Röttgen, 55.

Friedrich Merz, Norbert Roettgen ja Armin Laschet vastasivat joulukuussa kysymyksiin suorassa lähetyksessä, jota moderoi Tanja Samrotzki.­

”He ovat kaikki uskottavia ja pystyvät innostamaan ihmisiä”, CDU:n puoluesihteeri Paul Ziemiak vakuutti perjantaina kolmikon väittelylähetyksessä viitaten mahdolliseen kansleriehdokkuuteen – ilmeisesti asia, jota pitää erikseen korostaa.

CDU valitsee kansleriehdokkaansa myöhemmin keväällä baijerilaisen sisarpuolueensa CSU:n eli kristillissosiaalisen unionin kanssa. Ehdokas voi siis olla Söder, Merz, Laschet, Röttgen – tai mahdollisesti joku muu. Terveysministeri Jens Spahninkin nimeä on väläytelty.

Markus Söder isännöi heinäkuussa liittokansleria Angela Merkeliä Baijerissa huomiota herättävän näkyvästi. Merkel ei myöntänyt suosivansa Söderiä seuraajakseen vaan tyytyi sanomaan, että ”Baijerilla on hyvä pääministeri”.­

Markus Söder esiintyy mielellään Baijerin tunnusväreissä ja käyttää sinivalkoruudullista kasvomaskia.­

Päähallituspuolue CDU on kompastellut pitkään johtajakuvioissaan. CDU:n puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer, 58, ilmoitti luopuvansa puheenjohtajuudesta jo melkein vuosi sitten.

Saksassa poliitikkojen miellyttävyyttä mitataan tiheästi gallupeissa. Esillä olleista vaihtoehdoista CDU/CSU:n kansleriehdokkaiksi Söder on selvästi eniten kansan mieleen. Kansansuosiosta on tunnetusti hyötyä, kun tavoitteena on saada valtaa.

Söderin asema perustuu koronakriisiin. Se on käytännössä ainoa ajankohtainen poliittinen sisältö, josta hän on puhunut. Koronapäättäväisyydestä on tullut hänen tavaramerkkinsä.

”Nyt täytyy toimia”, hän sanoo alleviivatakseen toimintaansa.

”Nyt täytyy jatkaa viisaalla linjalla”, hän sanoo kehuen samalla itseään.

Hän puhuu kuin Merkelin ajatuksia, mutta omalla retoriikallaan. Usein hän tulee julkisuuteen ennen koronarajoituksista päättäviä kokouksia ja vaatii painokkaasti asioita, jotka sitten lyödään lukkoon myöhemmin. Usein kokoukset on valmisteltu etukäteen tarkkaan, mutta Söder luo vaikutelman siitä, että hänen linjansa voitti.

Münchenissä Söder tunnetaan – kysytään siis täällä, olisiko hänessä ainesta kansleriksi.

Kaduilla on hiljaista, mutta varsinaista katastrofin tuntua ei huomaa. Useimmat kiirehtivät märkänä piiskaavan räntäsateen alta suojaan mahdollisimman nopeasti.

Sabine Bäumler juo kadulla seisaaltaan kahvia ystävänsä kanssa räntäsateesta huolimatta. Se on koronavirusrajoitusten takia ainoa tapa kahvitella yhdessä.

Naiset ovat heti valmiita puhumaan politiikasta, mutta kuvaan he eivät halua.

Kuka olisi paras liittokansleri Saksalle?

”Oma ehdokkaani on Merkel”, Bäumler aloittaa välittämättä todellisuudesta.

”Rouva Merkel on huippukansleri. Haluaisin nähdä, kuka voi olla parempi. Hän on hoitanut niin suvereenisti koronaviruskriisiä ja muitakin kriisejä. Hän johtaa maata, pysyy aina rauhallisena, ei ole populistinen.”

Mutta hän ei aio olla ehdolla. Kävisikö Söder?

Bäumler kiemurtelee.

”Vain jos hän naamioituu Merkeliksi ja on täsmälleen niin kuin hän.”

Bäumler kertoo olevansa vihreiden äänestäjä, mutta vihreiden johtajia Robert Habeckia ja Annalena Baerbockia hän ei edes tule maininneeksi, vaikka jompikumpi heistä asetetaan vihreiden kansleriehdokkaaksi.

Monien saksalaistenkin – saati Saksan ulkopuolella asuvien – on vaikeaa kuvitella Saksaa ilman Merkeliä sen johdossa. Merkel on vahva kansainvälinen brändi. Hänen urastaan liittokanslerina tulee näillä näkymin yhtä pitkä kuin Helmut Kohlilla vuosina 1982–1998, syksyllä 16 vuotta.

Söderiä sanotaan jo varjokansleriksi. Hän on kuitenkin ensisijaisesti Baijerin johtaja.

Jos Söder asettuu kansleriehdokkaaksi ja CDU/CSU voittaa syyskuun vaalit, Söder pääsee tekemään historiaa.

Kaksi kertaa historiassa unionin kansleriehdokas on edustanut CSU:ta. Sekä Franz Josef Strauß (1980) että Edmund Stoiber (2002) hävisivät kilvan jatkokautta hakevalle demariehdokkaalle.

”Minun paikkani on Baijerissa”, Söder on toistellut kuluneen vuoden aikana – ei tosin enää niin tiuhaan kuin aiemmin.

Hänen toimintansa viittaa vahvasti siihen, että tuuli voi kääntyä. Yhdysvaltain kongressihyökkäyksen jälkeen hän on antanut tapahtumasta valtiomiesmäisesti huolta ja muistuttanut, että Saksassakin on tahoja, jotka pyrkivät horjuttamaan demokratiaa.

Viime aikoina hän on antanut haastatteluja myös tulevan hallituspohjan muodosta. Kristillisdemokraattinen unioni sekä vihreät voisi tuoreiden lausuntojen mukaan olla hyvä idea. Ne ovatkin kasvattaneet selvimmin kannatustaan sitten viime vaalien ja siksi vahva veikkaus tulevaksi hallituspohjaksi.

Söder on vahva, näkyvä, johdonmukainen ja kiitetty johtaja koronaviruskriisissä, mutta hän vaikuttaa monien mielestä liian pyrkyrimäiseltä tai lipevältä. Liian itsevarmalta, jopa baijerilaiseksi.

Söder on myös tunnettu useista muodonmuutoksistaan. Sitä voi pitää uudistumis- ja oppimiskykynä, mutta joidenkin mielestä se herättää epäluottamusta. Mikä hänen linjansa olisi Saksan johdossa, sitä voi nyt lähinnä vain arvailla.

Nürnbergissä kasvaneella ja siellä edelleen asuvalla Söderillä on konservatiivinen tausta. Hän kasvoi perheessä, jossa äiti sanoi isää lasten kuullen ”pomoksi”. Isä oli ankara ja työteliäs. Söderin aiemmilta vuosilta politiikassa kerrotaan tarinoita karkeasta käytöksestä.

Viime aikoina Söder on löytänyt itsestään ”mehiläisten ja tasa-arvon kannattajan”, tuoreessa auktorisoimattomassa elämäkerrassa Markus Söder, Der Schattenkanzler (Roman Deininger, Uwe Ritzer) sanotaan.

Hän muistuttaa myös mielellään olleensa ympäristöministerinä toimiessaan lakkauttamassa ydinvoimalaa Baijerissa.

”Alussa olin hänen kannallaan, mutta hän ottaa itsensä vähän liian vakavasti”, sanoo Jörn Boysen, joka odottaa Münchenissä kadulla tytärtään koulusta.

Hän ei oikein osaa sanoa, olisiko Söder hyvä. Puolueista hän kyllä kannattaa CSU:ta, mutta oikeastaan kallistuu enemmän liberaalipuolue FDP:n suuntaan.

”Jein”, hän sanoo Söderistä. Se tarkoittaa sekä ”ja” että ”nein”.

Jörn Boysen löytää Markus Söderistä hyviä puolia mutta ei pidä tätä täydellisenä kansleriehdokkaana.­

”Söder on minulle liian konservatiivinen, samoin koko CSU”, Boysen sanoo.

Mutta hänessä on hyvät ja huonot puolensa. Tarvitaan ihmisiä, jotka sanovat suoraan, mitä pitää tehdä. Sellainen Söder on. Toisaalta vaikuttaa siltä, että hän haluaa miellyttää kaikkia, Boysen pohtii.

Colapietro Bernadette siteeraa Söderiä itseään:

”Hänen paikkansa on Baijerissa”, hän sanoo.

Miksi?

Bernadetten mukaan Söder ei ole vielä valmis koko Saksan johtoon.

”Hänen täytyy vielä odottaa.”

Mielipide ei ole täysin harvinainen, vaikka juuri 54 vuotta täyttänyt Söder on ollut politiikassa teini-ikäisestä asti. Saksalaiseen poliittiseen kulttuuriin kuuluu senioriteetin arvostaminen.

Bernadetten mielestä Söder tarvitsisi lisää kokemusta, koska hän ei vaikuta ymmärtävän, miten erilaisia kulttuureja Saksassa on.

”Hänellä ei ole tarpeeksi kompromissikykyä, ja koko Saksan johdossa sitä tarvittaisiin.”

Bernadetten mielestä Baijeri on erikoistapaus, eikä sen tunteminen riitä liittokanslerille.

Baijeri on itsellinen ja yksinkin kuin suuri ja vauras EU-maa. Osavaltiossa on 13 miljoonaa asukasta, enemmän kuin Belgiassa tai Ruotsissa tai ylipäätään suurimmassa osassa EU:n jäsenvaltioita.

Baijerin bruttokansantuotteen osuus on ollut viime vuosina 18,4 prosenttia koko Saksan taloudesta, joka taas tuottaa neljänneksen koko EU:n taloudesta. Baijerin työttömyysaste on Saksan 16 osavaltiosta alhaisin: marraskuussa 3,6 prosenttia.

Baijerin pääministerinä Söder on siis erittäin merkittävässä tehtävässä jo nyt.

CDU-puolueessa Söder ei ole kyselyjen mukaan yhtä suosittu kuin kansan parissa. Hän on kuitenkin Merkelin ja terveysministeri Spahnin lisäksi pidetyimpiä poliitikkoja Saksassa. Liittokansleriehdokasta valittaessa CDU/CSU pohtii tietenkin sitä, kenen johdolla voitetaan vaalit.

Saksalaiset odottavat liittokansleriltaan myös sitä, että tämä pystyy panemaan kovan kovaa vastaan niin Vladimir Putinille kuin Recep Tayyip Erdoğanille ja luomaan toimivan transatlanttisen suhteen Yhdysvaltojen uuden johdon kanssa.

Myös koko EU on hajanaisuutensa vuoksi taitekohdassa, ja Saksassa on totuttu pitämään ohjia käsissä. Kenestä tähän on?

Söder on tarjolla olevista epävarmuutta herättävistä ehdokkaista tavallaan epävarmin, koska ei myönnä pyrkivänsä mihinkään – mutta silti samalla kansan silmissä vahvin.

Hänen ei olisi mikään pakko pyrkiä Saksan johtoon. Mutta otollinen hetki olisi nyt.