Washingtoniin on julistettu hätätila virkaanastujaisten suojaamiseksi.

Yhdysvalloissa virkaa tekevä kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Chad Wolf jättää tehtävänsä Trumpin kannattajien kongressitalon keskiviikkoisen valtausyrityksen jälkimainingeissa. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanavat CNN ja CNBC.

Wolf kertoo asiasta kotimaan turvallisuusviraston työntekijöille (DHS) osoittamassa kirjeessä, jonka muun muassa CNN on saanut nähtäväkseen.

DHS on vastuussa myös viikon päästä keskiviikkona koittavan maan seuraavan presidentin Joe Bidenin virkaanastujaispäivän turvallisuudesta.

Yhdysvaltalaislehti Atlanticin toimittaja Priscilla Alvarez kertoo Twitterissä, että Wolfin tilalle virkaa tekeväksi ministeriksi nousee Yhdysvaltain liittovaltion pelastustoimesta vastaavan viraston Feman johtaja Pete Gaynor. Samaa kertoo myös uutiskanava Fox News.

Trumpin pitkäaikainen liittolainen Wolf kritisoi kongressiin kohdistunutta hyökkäystä jo heti seuraavana päivänä. Hän kuvaili hyökkäyksen olleen ”traaginen ja kuvottava”. Hän vaati CNBC:n mukaan myös Trumpia tuomitsemaan hyökkäyksen.

”Näemme nyt joidenkin presidentin tukijoiden käyttävän väkivaltaa poliittisten tarkoitusperien saavuttamiseksi”, Wolf sanoi ja painotti tuominneensa aiemmin säännönmukaisesti kaiken poliittisen väkivallan ja erityisesti lainvalvontaviranomaisiin kohdistuvan väkivallan.

Maanantaisessa kirjeessään hän kertoi eronsa johtuvan viimeaikaisista tapahtumista, joihin lukeutuvat muun muassa hänen oman ministerinimityksensä laillisuuteen liittyvät ongelmat.

Hieman Wolfin viime viikolla esittämän kritiikin jälkeen Valkoinen talo ilmoitti luopuneensa aikeista virallistaa Wolfin ministerinimitys maan kongressissa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan ei ollut selvää, oliko nimityksen pois vetämisessä kyse nimitysprosessiin liittyvästä ongelmasta vai Wolfin esittämästä kritiikistä. CNBC:n mukaan Valkoinen talo puolestaan kertoi tuolloin, ettei päätös olisi johtunut Wolfin kommenteista.

Wolf kertoi viime viikolla jatkavansa tehtävässään aina Trumpin hallintokauden loppuun saakka. Trumpin kausi päättyy Bidenin virkaanastujaisiin. Maanantaina Wolf kertoi ilmoittavansa erostaan surullisena.

Wolf on nyt jo kolmas Trumpin hallinnon ministeri, joka on jättänyt tehtävänsä Trumpin kannattajien tunkeuduttua maan kongressiin viime viikolla. Aiemmin tehtävänsä ovat jättäneet opetusministeri Betsy DeVos ja liikenneministeri Elaine Chao.

DeVos sanoi erokirjeessään, että presidentti oli yllyttänyt lausunnollaan kannattajiaan väkivaltaan. Chao puolestaan kuvaili mellakan olleen traumaattinen kokemus, joka olisi ollut täysin vältettävissä. Chao kertoo tapahtumien vaivanneen häntä tavalla, jota hän ei voi enää ohittaa.

Chao on naimisissa senaatin republikaanisen enemmistöjohtajan Mitch McConnellin kanssa.

Liittovaltion poliisin FBI:n jatkaessa mellakoihin liittyvää tutkintaa ja rikoksista epäiltyjen mellakoitsijoiden etsintöjä ja pidätyksiä, on Yhdysvalloissa lisääntynyt huoli siitä, mitä tapahtuu ensi viikolla Bidenin virkaanastujaisten yhteydessä. Pelkona on, että ainakin järjestäytyneimmät Trumpin kannattajat saattavat yrittää uutta voimannäyttöä.

FBI onkin varoittanut aseellisista mielenilmauksista, joita on suunnitteilla ympäri maata virkaanastujaisten alla. Asiasta ovat kertoneet muun muassa uutiskanava CNN ja uutistoimisto AP.

FBI:n tietojen mukaan mielenilmauksia on suunnitteilla tulevan viikonlopun ja virkaanastujaispäivän välisenä aikana kaikkien 50 osavaltion pääkaupunkeihin sekä Washingtoniin.

Kongressitalon keskiviikkoisen valtausyrityksen jälkeen kiertänyt tiedoksianto antaa myös ymmärtää, että maassa on esitetty uhkauksia ”kapinasta”, jos Trump pannaan viralta perustuslain 25. lisäyksen perusteella.

Trump hyväksyi paikallista aikaa maanantaina maan pääkaupunkiin Washingtoniin hätätilan Bidenin virkaanastujaisten alla. Asiasta kerrotaan tiedotteessa, jonka uutiskanava NBC News on julkaissut Twitterissä.

Hätätila on voimassa tämän ja seuraavan viikon aikana. Tiedotteessa kerrotaan Trumpin hyväksyneen myös sen, että kaupunkiin voidaan lähettää liittovaltion apuvoimia.

Päätös hätätilasta tehtiin alle viikko sen jälkeen, kun Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressitaloon. Washingtonin pormestari Muriel Bowser on jo aiemmin julistanut kaupunkiin hätätilan, jonka hän määräsi kestävän virkaanastujaisiin saakka.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon ilmoitti maanantaina, että virkaanastujaisia turvaamaan lähetetään 15 000 kansalliskaartin sotilasta.

Jo nyt Washingtonissa on 6 200 kansalliskaartilaista. Viikonloppuun mennessä lähetetään vielä 10 000 lisää ja loput 5 000 voidaan lähettää paikalle virkaanastujaispäivänä ensi keskiviikkona. Kaartilaisten tehtävä on antaa tukea paikallisille poliisivoimille.

Pentagonia ja kansalliskaartia on arvosteltu hitaasta reagoinnista viime keskiviikkona, kun tuhansien mellakoitsijoiden joukko tunkeutui kongressin rakennuksiin.

Pormestari Bowser vetosi aiemmin, että kaupunkiin lähetettäisiin lisävoimia virkaanastujaisten turvaamiseksi.

Bowser kehotti maanantaina ihmisiä välttämään pääkaupunkia salaisen palvelun aloittaessa valmisteluja virkaanastujaisseremoniaa varten, kertoo uutiskanava CNN. Bowser kertoi asiasta yhteisessä lausunnossa Marylandin kuvernöörin Larry Hoganin ja Virginian kuvernöörin Ralph Northamin kanssa.

Lausunnossa ihmisiä kehotetaan muun muassa viimeviikkoisten väkivaltaisuuksien ja Yhdysvaltoja runtelevan koronapandemian vuoksi olemaan saapumatta Washingtoniin ja osallistumaan virkaanastujaisiin virtuaalisesti.

Washingtonissa kaksi kongressin poliisia on pidätetty virasta kongressitalon valtausyrityksen aikaisten toimiensa vuoksi, kertoo demokraattien kongressiedustaja Tim Ryan uutiskanava CNN:n mukaan.

Yksi virasta pidätetyistä poliiseista oli poseerannut mellakoitsijoiden kanssa kuvassa. Toinen oli laittanut päähänsä Trumpin kannattajien suosiman MAGA-hatun.

Ryan on puheenjohtajana edustajainhuoneen alakomiteassa, joka tutkii poliisin toimia mellakan aikana. Hänen mukaansa tutkinnan alla on yhteensä 10–15 kongressin poliisia. Ryan kertoo, että yksi ihminen on pidätetty, mutta ei antanut tästä tarkempia tietoja.