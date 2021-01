Donald Trumpin mahdollisen virkasyytteen käsittelyaikataulu on haastava, ja asia hankaloittaa Joe Bidenin virkakauden alkua.

Yksi on varmaa Yhdysvaltain politiikassa: Ensi viikon keskiviikkona 20. tammikuuta vietetään uuden presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisia.

Kaikki muu onkin epävarmaa, ja muille asioille tulee kiire. Yhdysvaltain senaatti uhkaa ruuhkautua asialistastaan, mikäli se haluaa käsitellä kiireellä virkasyytteen, jonka edustajainhuone todennäköisesti nostaa väistyvää presidenttiä Donald Trumpia vastaan.

Ongelmaksi muodostuvat senaatin työajat. Senaatin republikaanien johtaja Mitch McConnell ei uutiskanava CNN:n mukaan aio kutsua senaattia töihin ennen tammikuun 19. päivää eli ensi tiistaita. Senaatilla on istunnot tiistaina ja perjantaina, mutta niihin ei voi tuoda uusia asioita ilman kaikkien sadan senaattorin yksimielistä päätöstä. Tätä yksimielisyyttä tuskin syntyy, kertoi The Washington Post, joka uutisoi McConnellin laatimasta muistiosta sunnuntaina.

CNN kertoi tiistaina Suomen aikaa, että sen lähteiden mukaan senaatin demokraattivähemmistön johtaja Chuck Schumer selvittää, olisiko senaatti mahdollista kutsua kokoon hätätilaan vedoten, jotta Trumpin virkasyyte saataisiin käsiteltyä jo ennen kuin hän jättää tehtävänsä. Käytännössä Schumer ei kuitenkaan pysty tekemään tätä ilman republikaanienemmistön johtajan McConnellin suostumusta.

Aikatauluruuhka huolestuttaa myös Bidenia. Hän ei ole halunnut ilmaista mielipidettään Trumpin virkasyytteestä, vaan on painottanut keskittyvänsä virkakautensa alkamiseen.

The New York Timesin mukaan Biden kuitenkin kertoi maanantaina keskustelleensa sekä edustajainhuoneen että senaatin demokraattien kanssa, miten virkasyytettä Trumpin virkasyytettä voisi käsitellä niin, etteivät Bidenin virkakauden aloitukseen liittyvät asiat myöhästyisi. Senaatin ohjelmistoon nimittäin kuuluvat myös esimerkiksi Bidenin hallinnon nimitykset.

Varhain tiistaina Suomen aikaa Biden ei ollut saanut senaatista asiaan vastausta.

McConnellin aiemman muistion mukaan Trumpin virkasyyte voitaisiin saada senaattorien käsittelyyn virkaanastujaispäivänä 20. tammikuuta kello 13 Yhdysvaltain itärannikon aikaa – siis tunti sen jälkeen, kun Trump on jättänyt virkansa ja Bidenista on tullut Yhdysvaltain presidentti.

Toisaalta on mahdollista, että virkasyytteen käsittely lykkääntyy jopa keväälle.

Edustajainhuoneen demokraatit ovat esittäneet sellaistakin vaihtoehtoa, että Trumpin virkasyytteen käsittelyä senaatissa lykättäisiin, kunnes Biden on ollut virassa sata päivää. Tämä siksi, että edellisen presidentin asiat eivät häiritsisi uuden presidentin kauden alkua ja siihen liittyviä senaatin tehtäviä. Tätä on esittänyt talouslehti Financial Timesin mukaan ainakin edustaja Jim Clyburn.

Tämä vaihtoehto ei ole kovin todennäköinen, sillä jokainen virkasyytettä lykkäävä päivä ja viikko häivyttää tapahtumaa ja siihen liittyviä tunteita äänestäjien mielestä. Trumpin kausi on pian menneisyyttä, ja agendalle nousee uusia puheenaiheita ja kohuja.

Edustajainhuone ja sen demokraattipuheenjohtaja Nancy Pelosi ajavat yhä ensisijaisesti Trumpin siirtämistä välittömästi sivuun perustuslain 25. lisäyksen neljännen pykälän nojalla. Tämä pykälä mahdollistaa presidentin tehtävien siirtämisen varapresidentille, jos presidentin katsotaan olevan estynyt hoitamasta tehtäväänsä.

Edustajainhuoneen on määrä äänestää tiistaina pyytääkseen varapresidenttiä, republikaani Mike Penceä soveltamaan pykälää. Pence tuskin ryhtyy tähän.

Trumpin virkasyytteestä päästään tiistain tiedon mukaan äänestämään edustajainhuoneessa aikaisintaan keskiviikkona, kertoo uutiskanava CNN. Vasta edustajainhuoneen hyväksynnän jälkeen asia voi edetä senaatin käsittelyyn.