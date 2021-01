Lento-onnettomuudet

Ainakin yksi moottori näyttää olleen yhä toiminnassa, kun matkustajakone syöksyi mereen 62 ihmistä kyydissään.

Indonesialaiset sukeltajat noutivat lauantaina mereen syöksyneen matkustajakoneen mustista laatikoista toisen, kertoi Indonesian liikenneministeri Budi Karya suorana televisioidussa tiedotustilaisuudessa.

”FDR on löytynyt”, hän sanoi.

FDR on laite, joka on tallentanut koneen lentotietoja, esimerkiksi tietoja nopeudesta ja siivekkeiden asennoista. Lentokoneissa on myös toinen, lyhenteellä CVR kutsuttu musta laatikko, joka tallentaa ohjaamossa käytyjä keskusteluja.

Sukeltajat ovat löytäneet myös radiolähettimen, joka on ollut kytkettynä toiseen mustaan laatikkoon.

”Olemme varmoja, että koska ohjaamon äänitallentimeen kytketty lähetin on myös löytynyt alueelta, voimme luottaa siihen, että myös tallennin pian löydetään”, sanoi Indonesian asevoimien komentaja Hadi Tjahjanto tiedotustilaisuudessa.

Indonesialaisen halpalentoyhtiön Sriwijaya Airin Boeing 737-500-mallinen lentokone syöksyi lauantaina mereen vain neljä minuuttia sen jälkeen, kun se oli noussut lentokentältä Jakartasta. Koneessa oli yhteensä 62 matkustajaa ja henkilökuntaan kuuluvaa.

Turman syytä ei tiedetä. Mustien laatikoiden toivotaan auttavan syyn selvittämisessä.

Alustavan tarkastelun perusteella ainakin toinen koneen moottoreista näyttää olleen käynnissä osuessaan mereen.

”Turbiinin lavan vauriot osoittavat, että kone oli yhä toiminnassa törmäyshetkellä”, kertoi Indonesian kansallisen liikenneturvallisuuskomitean johtaja Soerjanto Tjahjono tiedotteessa.

Lentokone oli lähes 27 vuotta vanha. Se oli läpäissyt lentokelpoisuuskatsastuksen 14. joulukuuta oltuaan sitä ennen käyttämättömänä koronaviruspandemian aikana maaliskuusta lähtien, kertoi Indonesian liikenneministeriö.