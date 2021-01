Euroopan unionin koronarokote­sopimusten pääneuvottelijan Sandra Gallinan mukaan Euroopan lääkeviraston hyväksyntää Astra Zenecan rokotteelle odotetaan 29. tammikuuta.

Bryssel

Europan unionin rokotesopimusten pääneuvottelija Sandra Gallina puolusti tiistaina EU:n yhteisiä rokotesopimuksia. Gallina vastasi yli tunnin ajan europarlamentaarikkojen kysymyksiin rokotteista.

EU:n komissio on antanut myyntiluvan kahdelle koronavirusrokotteelle: Biontechin ja Pfizerin sekä Modernan rokotteelle. Molemmat rokotteet perustuvat rna-tekniikkaan, jota rokotteissa ei ole aiemmin käytetty. Modernan rokotteiden jakelu on Gallinan mukaan alkanut tällä viikolla.

Kolmas rokotekandidaatti Astra Zeneca lähetti hyväksymishakemuksen Euroopan lääkevirastolle tämän viikon maanantaina. Gallinan mukaan lääkeviraston hyväksyntää odotetaan 29. tammikuuta. Yritys on luvannut toimittaa ensimmäiset annokset siitä kahden viikon päästä, Gallina sanoi.

Gallina kertoi myös, että EU on loppusuoralla sopimusneuvotteluissa ranskalais-australialaisen Valvenan kanssa. Valvenan rokote perustuu heikennettyyn virukseen. Sopimus olisi 60 miljoonasta rokoteannoksista. EU neuvottelee myös yhdysvaltalaisen Nonavaxin kanssa 200 miljoonasta annoksesta.

EU:lla on jo kuusi rokotesopimusta yli kahdesta miljardista rokotteesta. Johnson&Johnsonin, Sanofin ja Curevacin rokotteiden kehittely on vielä kesken.

Gallinan mukaan EU on turvannut rokotteet jo 380 miljoonalle eurooppalaiselle, mikäli jokaiselle lasketaan tarvittavat kaksi rokoteannosta. Biontechiltä on tulossa 600 miljoonaa rokotetta ja Modernalta 160 miljoonaa rokotetta.

”Huhtikuusta lähtien rokotteiden tuotantomäärät kasvavat merkittävästi. Toisella vuosineljänneksellä meillä pitäisi olla hyvin paljon rokotteita käytössä. Kaikki nyt sovitut rokotteet toimitetaan tämän vuoden aikana.”

EU:n komissiota on arvosteltu rokotesopimusten alimitoituksesta ja alun hitaasta rokotetahdista. Arvostelu on ollut kärkästä erityisesti Saksassa, joka on kertonut tehneensä oman rokotesopimuksensa 30 miljoonasta Biontechin rokotteesta ja neuvottelevansa kahden muun yhtiön kanssa.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) kirjoitti maanantaina kirjeen EU-komissiolle, jossa hän vaati komissiota tekemään kaikkensa, jotta EU-maiden merkittävät sijoitukset rokotteisiin kantaisivat hedelmää ja että jakelu jäsenmaihin nopeutuisi.

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan jäsenmaat sitoutuvat EU:n rokotestrategiaan, jonka mukaan jäsenmaat eivät solmi omia sopimuksia. Leyenin mukaan sitoumus on laillisesti sitova.

Komission jäsenet eivät kuitenkaan halua ottaa suoraan kantaa Saksaan. Gallinan mukaan rinnakkaissopimuksista ei ole tehty virallisista ilmoitusta, ja joka tapauksessa EU:n tilaamat rokotteet ovat etusijalla yritysten tuotannossa.

Gallinan mukaan on ollut hyvin tiedossa, että rokotteiden tuotanto käynnistyy hitaasti ja niistä on ensin vajetta. Gallinan mukaan jokainen jäsenmaa on tehnyt rokotteiden toimituksesta ja ostamisesta oman sopimuksen. Komissio takaa vain yleisen osto-oikeuden, joka perustuu jokaisen jäsenmaan väestöosuuteen.

”Minulta on kysytty, miksi ette ostaneet enemmän. Vastaus on, että ostimme niin paljon kuin oli tarjolla. Määrän lisäksi sopimusperusteina oli hinta ja toimitusaika. Neuvotteluiden alussa yritykset lupasivat rokotteita hyvin myöhään.”

EU:ta on arvosteltu esimerkiksi Biontechin rokotteen 300 miljoonan annoksen pienestä ensierästä. Nyt EU on neuvotellut 200 miljoonaa lisärokotetta ja sadan miljoonan rokotteen osto-option.

”En ihan ymmärrä tätä keskustelua. Jos ostan vaikka miljardi annosta paperilla, joita ei pystytä valmistamaan, mikä hyöty siitä on”, Gallina kysyi europarlamentaarikoilta.

Gallinan mukaan kyse oli myös hinnasta. EU-maat olivat sitoutuneet neuvotteluissa siihen, että rokoteportfolio luodaan niin, että jokaisella jäsenmaalla on mahdollisuus ostaa rokotteita.

”Onnistuimme saamaan sopimuksiin myös riskin jakamista. Jos rokotekehitys ei onnistu, emme joudu maksamaan epäonnistuneista rokotteista.”

EU on rokotesopimuksissa sijoittanut myös yritysten tuotantokapasiteettiin. Toive on, että tämä hyödyttää myös maailman muita maita pääsemään osaksi rokottamista. Tarkoitus on, että osa EU:n tilaamista rokotteista hyödyttäisi muun muassa EU:n itäisiä kumppaneita ja maailman köyhimpiä maita.

Komission on tarkoitus tuoda lisää avoimuutta rokoteprosessiin. Europarlamentaarikot pääsevät nyt lukemaan Curevacin rokotesopimusta EU-parlamentissa Brysselissä. Lukuhuoneessa ei saa tehdä muistiinpanoja. Gallinan mukaan loputkin rokotesopimukset voivat tulla päättäjien arvioitaviksi, jos yritysosapuolet tähän suostuvat.