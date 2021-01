Valkoisen talon tiedottajan mukaan matkan tarkoituksena on juhlistaa Donald Trumpin hallinnon ajamia maahanmuutto­uudistuksia sekä muuriprojektin etenemistä nykyiseen laajuuteensa.

Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump matkaa tiistaina avustajiensa kehotuksesta Alamoon Texasiin. Avustajien toive oli, että Trump käyttäisi loppukautensa tehtäviin, jotka korostaisivat hänen presidenttinä jättämäänsä perintöä.

Tällaiseksi on luokiteltu Yhdysvaltain ja Meksikon väliselle rajalle rakennettava muuri, joka oli yksi Trumpin keskeisimmistä vaalilupauksista. Tammikuun viidenteen päivään mennessä sekä entisiä rakennelmia korvaavaa että uutta raja-aitaa oli noussut yhteensä yli 720 kilometrin matkalle. Koko rajalla on mittaa yli 3 000 kilometriä.

Valkoisen talon tiedottajan Judd Deeren mukaan tiistain matkan tarkoituksena on juhlistaa Trumpin hallinnon ajamia maahanmuutto­uudistuksia sekä muuriprojektin etenemistä nykyiseen laajuuteensa – ”lupausta, joka pidettiin”, uutistoimisto Reuters kertoo. Muurin tarkoituksena oli suitsia laitonta maahanmuuttoa Yhdysvaltoihin.

Marraskuun presidentinvaalit voittanut Joe Biden on luvannut pysäyttää raja-aidan rakennustyöt.

Trumpin presidenttikautta on jäljellä enintään hieman yli viikko. Biden astuu virkaansa keskiviikkona 20. tammikuuta.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraatit ovat kuitenkin ajaneet hanketta, jossa varapresidentti Mike Penceä pyydettäisiin käynnistämään menettely Trumpin erottamiseksi perustuslain 25. pykälän nojalla. Pykälää on mahdollista käyttää, jos presidentin arvioidaan olevan kykenemätön hoitamaan tehtäviään. Maanantaina demokraatit esittivät Trumpille virkasyytettä, jos erottamiseen ei suostuta.

Yhdysvaltain tullin helikopteri lensi rajamuurin yläpuolella Meksikon Sunland Parkissa perjantaina.­

Arvostelua Trumpia kohtaan on esitetty jo vuosia, mutta monille viimeinen pisara oli loppiaisena tapahtunut kongressitalon väkivaltainen valtaus. Tuolloin joukko Trumpin kannattajiksi luonnehdittuja mielenosoittajia tunkeutui kongressiin kesken Bidenin vaalivoiton vahvistamisen. Viisi ihmistä kuoli. Kymmeniä otettiin kiinni, ja tapauksesta avattiin ainakin 25 kotimaiseen terrorismiin liittyvää tutkintaa.

Trumpia on syytelty hyökkääjien yllyttämisestä väkivaltaa lietsovalla puheella. Reutersin ja Fox News -uutiskanavan mukaan presidentti on myöntänyt osasyyllisyytensä tapahtumiin. Alamon vierailu on ensimmäinen julkinen esiintyminen, jonka Trump on tehnyt viime keskiviikon jälkeen.

Maanantaina myös Trump ja varapresidentti Pence tapasivat Valkoisessa talossa ensimmäistä kertaa sitten kongressin valtauksen. Kaksikon välejä ovat hiertäneet niin keskiviikon tapahtumat kuin Trumpin jo kuukausia jatkuneet perättömät väitteet presidentinvaalien vilpillisyydestä.

Uutiskanava CNN:n virkamieslähteiden mukaan keskustelu sujui hyvässä hengessä. Trump ja Pence olivat yhtä mieltä siitä, että kongressitaloon tunkeutuneet hyökkääjät ”eivät edusta kymmenien miljoonien ihmisten tukemaa Amerikka ensin -liikettä”, CNN kertoo. ”Amerikka ensin” on Trumpin viljelemä iskulause, johon hän on tiivistänyt kotimaata suosivan politiikkansa.

Keskustelussa sivuttiin myös vallanvaihtoa edeltävää viikkoa. Liittovaltion poliisi FBI on varoittanut valtion ja osavaltioiden viranomaisia aseellisen väkivallan uhasta virkaanastujaisia ympäröivinä päivinä.